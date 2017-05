Bombardero: ¿'Depredador' tuvo la culpa por la fuga de la 'ojiverde' con el 'Zorro'?

Del saque somos carnecita... La verdad puede demorar en aparecer, pero siempre sale a la luz. Hay dos teorías sobre la ruptura del ‘Depredador’ y la ‘ojiverde’ y en ambas, el culpable es el pelotero. La primera es que la chica llegó sin avisar a Río y, cuando abre la puerta del depa, se encuentra con una escena imborrable en su mente. La otra es que la manzana de la discordia fue la cantante que es todo un ‘show’ en el escenario. Cualquiera de las dos versiones que circulan en el entorno cercano ha servido para que la guapita no lo perdone al delantero. Otras, por monedas, lloraban un día, le quitaban el habla una semana y después aflojaban. Sí, señores...



La firme que el ‘ruso’ es bien ‘Car’e palo’ para mandarle mensajito de apoyo a su ‘causa’ y de refilón se lo lleva al ‘Zorro’: ‘Mándale un trofeo a ese bla, bla, bla, que no sabe lo que es eso’. Con dos caídas públicas, debes andar perfil bajo, dedicado a tu profesión y evitar tocar el tema del amor. No te arriesgues, no vaya a ser que el galán conozca la lista de tus ‘hermanitos’ y haga una serie más exitosa que ‘De vuelta al barrio’. A su ma’re...



Me cuentan que ‘Velascues’ se ganó un roche. Se desbandó el domingo pensando que al día siguiente entrenarían por la tarde, pero los citaron a las 8 de la mañana. Llegó puntual, pero con un ‘turrón’ de aquellos, recontrafuerte. Lo dejaron trabajar, pero le advirtieron que le vendrá un descuentazo en la quincena. Lo justo...



Hay un runrún de que los chalacos están palteados con el administrador. Prometió cancelar los sueldos en fecha exacta y hasta ahora no ha cumplido. Ya se van por el mes y medio y no ven su billete. Encima, el amiguito de Marco Antonio se arrancó a pasear con la familia al Cusco y no respondió el teléfono. Eso le pasa por regalar muchas entradas a sus amiguitos. Huuuummmm... Me voy, soy fuga.

