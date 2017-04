El 'Búho' lanza sus ‘picotazos’ del año (II)

Este Búho continúa con sus ‘Picotazos’ de fin de año. Mis lectores me escriben: ‘Buhito, sácale el ancho a los figuretis de la farándula, pero no te olvides de los políticos y corruptos, que le hacen más daño al país que los payasos de la tele’. Tienen razón. Sigan disfrutando de este variado bufé, donde no faltan los ‘chicharrones’. Y recuerden que el que se pica, pierde.

LA FRASE SINIESTRA: La del médico Carlos Moreno, que en un audio le dice al administrador de una clínica que van a firmar un convenio para que les brinden atención a los asegurados del Sistema Integral de Salud. “¡Allí está el negociazo! Conviene que las máquinas estén malogradas en el Loayza, así en tu clínica van a hacer colas de varias cuadras”. Le hizo un tremendo daño al gobierno y lo raro es que ahorita se pasea muy feliz por las calles de Lima.

EL ENAMORADIZO: El cumbiambero Christian Domínguez no cambia. Declaró su amor por Karla Tarazona a los cuatro vientos diciendo que era el amor de su vida, se casaron y tuvieron un hijo. Además, hizo que los dos hijitos de Leonard León le digan ‘papá’, con la equivocada anuencia de la madre. Ahora, ni bien conoció a Isabel Acevedo, su joven pareja de baile en el ‘Gran show’, ‘se le calentó la cabeza’ y se fue de la casa. Al toque dejó a ‘su esposa’ y sus ‘dos hijos’. Alucinante.

LA BRONCA: La de la ‘Gringa de Gamarra’ Alejandra Baigorria y Guty Carrera. El modelo se mostró ‘calentón’ con ‘Las castigadoras’ de Jenny Kume y estas lo ‘centraron’. La ‘combatiente’, cansada de sus humillaciones públicas, presentó audios que lo dejaban como un maltratador y lo ridiculizó al escuchársele una frasesita, mismo galán de ‘telellorona’ barata: ‘Ámame que me vas a perder’. La bronca llegó hasta el Poder Judicial.

LOS QUE SE FUERON EN EL MUNDO: En política, Fidel Castro, aunque muchos creían que tenía un pacto con Satán. Un extraordinario futbolista, el holandés Johan Cruyff, compañero de Hugo Sotil en el Barcelona y líder de la mítica ‘Naranja mecánica’, subcampeona mundial en 1974. El deportista más grande de todos los tiempos, Muhammad Ali. El equipo brasileño del Chapecoense, en un trágico accidente aéreo. En música, el inolvidable Juan Gabriel, los geniales David Bowie, Prince, Leonard Cohen y George Michael. En TV, el profesor Jirafales. En el cine: el cómico Gene Wilder (‘La chica de rojo’), Carrie Fisher (la Princesa Leia de Star Wars) y la diva Zsa Zsa Gabor.

LOS QUE SE FUERON EN EL PERÚ: Nos dejaron dos personajes queridos de la farándula. Ricky Tosso, actor, director teatral y cómico; y la entrañable cantante criolla Lucila Campos, que estará cantándole el ‘Toro Mata’ a San Pedro.

EL VIVAZO: El congresista Carlos Bruce, quien pidió que policías fueran a cuidar la inauguración de su restaurante en la Costa Verde. Hasta utilizó papel membretado del Congreso ¡¡Y lo peor es que su local no tenía licencia de funcionamiento!! Ahora puede ser desaforado del Parlamento.

EL MEJOR PROGRAMA NOCTURNO SABATINO: ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel en América. La ‘Señito’ sabe su negocio e hizo un programa para toda la familia con sus dosis de ‘ajicito’ y con algunos de sus ‘figuretis’ participantes.

EL MEJOR CONDUCTOR DE PROGRAMA MATINAL: Gian Piero Díaz de ‘Hola a todos’, en ATV. Proveniente de las canteras del teatro, sabe poner mesura y comentarios atinados ante las desbocadas verbales de ‘Metiche’ y algunos invitados ‘figuretis’.

LA RESURRECIÓN DEL AÑO: Evelyn Vela, una bailarina de la época en que Waldir Sáenz metía goles en todas las canchas, volvió convertida en la ‘escudera’ de Melissa Klug. La llamada ‘Reina del sur’ está viviendo su ‘segunda loca juventud’. Bien dicen que algunas no se retiran...solo descansan.

LO TRISTE: Las broncas de Olinda Castañeda y el padre de su hija Jean-Francois. Los escándalos públicos y los jaloneos hacia una niña que ya se da cuenta de todo y le hacen daño. Todavía la modelo la llevó a un programa de televisión para exponerla. Lamentable. Me quedé corto. Mañana seguimos con fuerza. Apago el televisor.