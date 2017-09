El Búho llega con los 'Pastillazos' de la política peruana

Este Búho ve la coyuntura política telúrica y movediza. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente. A continuación les presento mis clásicos ‘Pastillazos’, que tanto les gustan a mis lectores.



* SABLAZOS DE KENJI: El domingo, la estrella de los programas políticos fue el ‘querubín’ de Alberto Fujimori, quien aprovechó para retar a su hermana Keiko: “(Vamos) a reunirnos cara a cara para solucionar los problemas”. Pero también arremetió contra los congresistas que más atizan en Fuerza Popular para excluirlo del partido, como Héctor ‘Pura Vida’ Becerril y Rolando Reátegui. “Lo que más me da cólera es que ellos, en sus campañas, usan la foto del ‘Chino’ y cuando son elegidos lo olvidan”, señaló. También ‘metió palo’ a Lourdes Alcorta y Daniel Salaverry: “Más bien esas personas se deben ir de Fuerza Popular, porque nunca se han atrevido a visitar al líder fundador”. El papá de Kenji se frota las manos, porque su trabajo como ventrílocuo está saliendo de maravillas.



* LA ‘TÍA REGIA’ Y SU AHIJADO: Me parece sospechoso el silencio de algunos que saltan hasta el techo y denuncian cuando un amigote de Alan García o un funcionario de su segundo gobierno es descubierto con una coima en un paraíso fiscal, ‘aceitado’ por alguna empresa brasileña corrupta. Pero cuando las denuncias involucran a Susana Villarán o a alguno de los funcionarios de su gestión municipal, se vuelven ‘sordos, ciegos y mudos’. Pero la denuncia de ‘Panorama’ es grave. A Gabriel Prado Ramos, el extodopoderoso gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Lima y luego presidente de Emape, empresa que hizo ganar millones a las cutreras constructoras brasileñas a costa de los usuarios limeños, le habrían pagado una coima en un banco de Andorra. La denuncia llega desde España y es del prestigioso diario ‘El País’. A investigar, no a encubrir a los ‘amiguitos’.



Kenji Fujimori

* ‘LA BESTIA’ SIGUE VIVA: Uno de los episodios más inauditos y que nunca jamás se debe volver a repetir, fue la captura de la región Áncash por César Álvarez, quien instauró un régimen no solo de ultracorrupción, sino que organizó un verdadero ejército mafioso al estilo de la camorra italiana, donde tenía en su ‘nómina’ a fiscales, jueces y policías. Junto a ellos, un ejército de sicarios y delincuentes. Álvarez no aceptaba ningún tipo de oposición ni crítica a su gestión y mandaba asesinar a sus detractores. Su ‘Waterloo’ fue asesinar a Ezequiel Nolasco, cuya valiente hija Fiorella, después de una titánica lucha, logró que por ese crimen se desbaratara toda la organización corrupta. El juicio está en su etapa final y el fiscal ha pedido 35 años de cárcel para ‘La Bestia’, pero Fiorella denuncia que hay presiones y que Álvarez todavía tiene poder dentro de la región y hasta en el mismísimo Poder Judicial. Hay que estar alertas.



* TRUMP, TRUMP: Donald Trump, el hombre del zorrillo rubio implantado en la cabeza no la tiene todas consigo, repudiado por la comunidad latina por la política de deportación y por la construcción del muro sobre la frontera con México, se ganó la antipatía de los influyentes jugadores de la Liga de Fútbol Norteamericano, quienes se arrodillan y alzan el puño a la hora de que se entona el himno de los Estados Unidos en los estadios. De esta forma, rechazan el racismo que, aseguran, impulsa la administración Trump no solo contra latinos, sino también contra la comunidad afroamericana. Como siempre, prepotente, el presidente pidió a los dirigentes que despidieran a los jugadores que continúen con las protestas. Increíble. Apago el televisor.