Carlos Basombrío, Gerson Gálvez y más en Los ‘piqueítos’ de El 'Búho' [VIDEO]

Este Búho imagina a algunos políticos visitando sus restaurantes favoritos para degustar exquisiteces: Alan García llegó a una churrasquería y pidió chancho al palo con puré de manzana en lata ‘Odebrecht’. Ollanta Humala ordenó una trucha del Huallaga y una ensalada de chonta ‘Madre Mía’ sazonada con pólvora en lugar de pimienta. Susana Villarán se mandó un olluquito con carne ‘Barata’ y una copa de ‘Lula Colada’ bien trepadora para los muñecos.



Alejandro Toledo solicitó, en un restaurante mexicano de San Francisco, un cuy chactado, pero sufrió indigestión cuando después de devorarlo vio que tenía tremenda colaza como él. Sé que se les hace agüita la boca, así que les deseo, como el temible doctor Hannibal Lecter, ¡Bon appétit!



PANORAMA (BA)SOMBRÍO: Después de la presentación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien fuera zarandeado por la oposición concentrada en las controvertidas adendas del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, se prepara la del ministro del Interior, Carlos Basombrío. En el Hall de los Pasos Perdidos, varios recorridos cronistas parlamentarios vaticinaron: ‘lo de Vizcarra será una misa comparado con lo que le espera a Basombrío’. Para colmo, un estudiante fue baleado en el cuello para robarle un celular y maleantes asaltaron a un cambista y dispararon a un policía en pleno Centro de Lima en horas de la mañana. La inseguridad ciudadana llegó a niveles insostenibles.



Inseguridad ciudadana

EL ALCAIDE ‘CARACOL’: Un reportaje televisivo nos mostró lo podrido que está no solo el Poder Judicial, sino también las malas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Unos audios muestran a un Gerson Gálvez, ‘Caracol’, hablando con un funcionario como si fuera su ‘chulillo’, en tono amenazante y demostrando que él manejaba el penal ‘Sarita Colonia’ y hasta ordenaba qué reo debía ser trasladado y adónde. Pero lo que resulta inaudito es que las actuales autoridades han trasladado a ‘Caracol’ al penal de Ancón, donde está su peligrosísima ‘batería’ ¿Y la ministra de Justicia? Bien, gracias, viajando con el presidente y el premier Zavala por asuntos que nada tienen que ver con su trabajo. Que vuelvan a encerrar a ese peligroso delincuente en la Base Naval, con un estricto régimen carcelario.



EPIDEMIA MORTAL: El dengue ya es una epidemia en Piura, donde han muerto 21 personas, pero también han fallecido tres personas en La Convención, Cusco y en Lambayeque. La misma Organización Mundial de la Salud llamó severamente la atención al Perú por no haber diseñado un agresivo plan de prevención y combate contra esta terrible epidemia, transmitida por los mosquitos que hicieron su garbanzal en los poblados inundados. Los hospitales de Piura han colapsado, no hay agua y faltan médicos. Mientras tanto, el gobierno se preocupa en mandar a poner imágenes en el Banco de la Nación de un bebito con dos papás. Increíble.



PALACIO DE LA INJUSTICIA: El empresario Guillermo Riera sale de una fiesta a las seis de la mañana manejando su camioneta con una acompañante, en una maniobra increíble cruza a altísima velocidad al carril contrario y atropella a dos motociclistas y una joven, ocasionándoles la muerte e hiriendo gravemente a una cuarta víctima, todos estacionados en la berma. El conductor se baja junto a la chica y, lejos de ayudar al herido para llevarlo a un hospital, huye, toma un taxi y escapa del lugar. Luego, ese mismo día, se va del país rumbo a Estados Unidos. Estallado el escándalo, decide regresar al Perú, pero de manera clandestina e irregular, por la frontera con Ecuador y cometiendo así otro delito. Antes de someterse a la autoridad, decide dar una entrevista a la televisión, donde se pone a llorar porque se alejará de sus hijitos, pero no les da ningún mensaje a las tres madres de las personas que perdieron la vida por su culpa. Lo inaudito es que el tipo sigue libre. Apago el televisor.