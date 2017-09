Carlos Bruce, PPK, Keiko Fujimori y más en la columna de El Búho

Este Búho ve que, tras la juramentación del nuevo gabinete ministerial, el panorama político continúa más movido que Kike Suero brindando por su cumpleaños. Por eso, continúo con mi ‘radiografía’ política.



* LO QUE EL PUEBLO PIDE: Los peruanos cada vez sienten más rechazo hacia los gobernantes, porque entienden que entran a la política con el objetivo de hacerse millonarios de la noche a la mañana, de luchar por sus apetitos particulares. No ven a la política como el medio para lograr el bienestar de la población. La gente está harta de tener que levantarse de madrugada para hacer cola en un hospital y ser atendida horas después de forma pésima. Qué peruano no tiene miedo de salir a la calle para ir al trabajo, al centro de estudios y ser baleado para robarle el celular o las zapatillas. La ciudadanía no pide maravillas, solo más seguridad, mejores escuelas, un adecuado transporte público, platita para alimentar a su familia, en fin, las condiciones básicas para vivir con dignidad.



* PPK, PONTE EL OVEROL: Es hora de que el presidente se ponga el mandil y trabaje a tiempo completo. De él depende que su régimen no sea recordado como ‘el gobierno de los lobbys’, como lo llaman ahora por los ‘negocios’ de algunos de su entorno. Se espera bastante de este segundo gabinete, en tiempos que se habla de una leve mejora de la economía del país. Urge reactivar las inversiones públicas y privadas, pues la gente necesita trabajo, más dinero en los bolsillos para comprar, mejores colegios.



* EL REGRESO DE ‘TECHITO’: Carlos Bruce hizo un buen trabajo en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno del ‘Cholo’ Toledo y por eso duró tres años en esa cartera. Hoy vuelve luego de doce años y anunció que su prioridad será dar techo a los damnificados del ‘Niño Costero’. Que se dedique a trabajar en eso y en dar agua y desagüe a la mayor cantidad posible de peruanos que aún no cuentan con esos servicios. Si quiere tener éxito, que se concentre en esas tareas.



* EL AUDIO QUE GOLPEA A KEIKO: Un duro golpe para la imagen de Keiko Fujimori es, sin duda, el audio de la congresista Yesenia Ponce, quien sin saber que era grabada cuenta cómo la lideresa de Fuerza Popular intenta boicotear el proyecto de irrigación Chinecas, en Áncash. ‘No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas. ¡No va!’, cuenta Ponce que Keiko le dijo, todo para ponerle trabas a este gobierno y beneficiarse ella electoralmente de cara a los próximos comicios presidenciales. Ante la durísima presión de los fujimoristas, Ponce pidió perdón a Keiko públicamente. Pero el daño está hecho, pues mucha gente está convencida que Ponce contó la verdad. Si este audio podría definir la elección del 2021, solo el tiempo lo dirá.



* VEXLER Y LA EDUCACIÓN: Este Búho considera una tontería que algunos quieran ponerle la cruz al flamante ministro de Educación, Idel Vexler, porque tuvo algunas críticas a las gestiones de sus antecesores Jaime Saavedra y Marilú Martens. Por lo menos, déjenlo que comience a trabajar. Se trata de un maestro de aula, que enseñó en colegios de Piura y Lima hasta llegar a ser director. Es especialista en políticas educativas y es uno de los tipos que más sabe del tema en el país. Veamos qué hace. Una sugerencia: Que vuelva a incluir la enseñanza de la Historia del Perú como curso independiente, que ya no forme parte de uno solo junto con Historia Universal y Geografía. A ver si así nuestros escolares, aunque sea, llegan a saber quiénes fueron Miguel Grau, Francisco Bolognesi y se graban la fecha de nuestra independencia.



* LA CRISIS DE LA SALUD: En el Perú, quien no tiene dinero para pagar una buena clínica, está condenado a sufrir humillaciones, malos tratos, colas interminables y hasta el riesgo de perder la vida esperando por una atención en algún pasillo de nuestros deprimentes hospitales públicos. El nuevo ministro de Salud, Fernando D’Alessio, quien es un especialista en administración de negocios y otros afines, tiene un duro reto. Nadie le exige que solucione todos los problemas como por arte de magia, que es imposible, pero sería extraordinario si comienza por reducir las colas que hacen los pacientes (¡que ya no madruguen para ser atendidos!), las semanas y hasta meses de espera para exámenes (como una tomografía), y que por lo menos dote a las farmacias de los hospitales con los medicamentos básicos. Apago el televisor.