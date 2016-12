El caso Odebrecht en los 'picotitos' de 'El Búho'

Este Búho pasó una tranquila Nochebuena, pero el panorama político no se calma ni en estas fechas navideñas. Por eso, luego de tomar un desayuno con panetón y leche con chocolate, les presento mis ‘Picotitos’ contundentes, como les gusta a mis lectores.



*ODEBRECHT Y LOS CORRUPTOS: Los funcionarios corruptos del Estado que cobraron al menos 29 millones de dólares en coimas para dar a Odebrecht contratos para obras públicas, parecen ser muchos más de los que se creía al principio. Y la actuación de la justicia peruana estará en los próximos meses en la mira de los peruanos, pues se espera que meta a la cárcel a los culpables. En este país ya estamos cansados de que muchos politicastros se hagan ricos a costa del país y no les pase nada. Que abran sus cuentas y desfilen por la justicia.



* PPK EN EL 2017: Parece increíble, pero en las redes sociales se habla hasta de ¡vacar al presidente, cuando ni siquiera ha cumplido medio año de gobierno! Para no darles ‘carnecita’ a esos siniestros, el gringo tiene que empezar el próximo año agilito y con más fuerza que nunca, enfocado básicamente en dos temas muy sensibles para todos: reactivar la economía y combatir la inseguridad ciudadana. Que PPK deje de proyectar a cada rato esa imagen de abuelito bonachón y muestre fuerza y liderazgo en los temas que realmente importan a la población.



* SÍ AL ACUERDO NACIONAL: Para mañana martes está pactado el inicio de la reunión del Acuerdo Nacional convocado por el premier Fernando Zavala. El Gobierno busca lograr acuerdos y consensos en los temas de interés nacional, entre todas las fuerzas políticas del país. Confirmaron su presencia el Frente Amplio, Alianza Para el Progreso, el Apra y Acción Popular. Los únicos que no lo han hecho son los fujimoristas, que dicen sentirse ofendidos por PPK, quien señaló que el Gobierno no se dejará pisar por una mayoría en el Congreso. ¡Por favor, basta de niñerías! Todos los grupos políticos deben estar allí por el bien del Perú.



*¡CUIDADO CON LOS TERREMOTOS!: El violento sismo de 7.6 grados que ayer remeció el sur de Chile, felizmente sin víctimas, debe ser un recordatorio para los peruanos de que también nosotros estamos expuestos a este tipo de desastres naturales por estar en el ‘Cinturón de fuego del Pacífico’. Ya es tiempo de que el Estado controle la construcción de viviendas seguras. Es un crimen seguir permitiendo que todo el mundo haga su casa como le dé la gana, sin la participación de ingenieros. ¡Los terremotos no matan, pero los derrumbes que estos provocan, sí!



*EL DESASTRE DE MESA REDONDA: Este jueves 29 se cumplen 15 años de la tragedia de Mesa Redonda, en la que murieron más de 500 personas por culpa del desorden, el caos y la informalidad de comerciantes irresponsables, pues en la zona se almacenaban cientos de toneladas de pirotécnicos. También hubo negligencia de las autoridades. Pasadas las 7 de la noche de aquel trágico sábado, a solo dos días de la llegada del 2002, miles de personas se apretujaban en las calles para comprar regalos y todo lo necesario para las fiestas de fin de año. El incendio comenzó cuando un vendedor ambulante, por hacer una demostración a un cliente, encendió un cohete en medio de la pista. Fue un verdadero infierno, pues muchos cuerpos se desintegraron por los más de mil 200 grados de calor. ¡Que nunca más se repita una tragedia así! Apago el televisor.