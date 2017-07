Este Búho ingresa a un conocido restaurante de ‘cinco tenedores’ donde ofrecen un sabroso bufé criollo. ‘El Cholo de Cabana’ devoraba unos picantes ‘choritos a la chalaca’, Nadine Heredia engullía un chicharrón de conejita con mayonesa Barata. El ‘cura’ Arana no soltaba su filete de ‘pez diablo’ a la plancha. Alan estaba al costado de una olla de frijoles brasileños con harto pellejo de búfalo del comedor de Alfonso Ugarte. Ahora, les presento mis piqueítos que tanto reclaman. ¡Bon appétit!

ACUERDOS PUNTUALES: Este columnista espera que en la reunión entre el presidente PPK y Keiko Fujimori se llegue a acuerdos puntuales, para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo aborden conjuntamente la terrible inseguridad ciudadana, por un lado, y la reactivación de la economía, por el otro. Ya no es hora de decir que Pedro Pablo se dejó ‘pisar el poncho’ por la lideresa de Fuerza Popular. Lo que me preocupa es que el Gobierno, en vez de ser el más empeñoso en buscar salidas ara la crisis, ha sostenido que lo que se apruebe se llevará a ese cadáver llamado ¡Acuerdo Nacional!, donde están reunidos perro, pericote y gato. Lo peor es que muchos de ellos no representan a nadie. Hay tres temas esenciales: el ‘frenazo’ económico, la reconstrucción del norte del país y la ola de asaltos de ‘marcas’ y ‘raqueteros’.

TAMPOCO, TAMPOCO: No se trata de la imitación de ‘El wasap de JB’. El ‘asesor’ público del querubín del Chino es Alexei Toledo, quien asegura que busca desterrar la imagen de Kenji Fujimori como el hijito de papá, el que dormía y jugueteaba con su perro ‘Puñete’. Resulta evidente que el objetivo de esa radical transformación es que el personaje de ‘manga’ japonés, llegue a Palacio. Este sector fujimorista, que ha logrado entusiasmar a ‘progresistas ingenuos’, ya no ve a Keiko con posibilidades de llegar a la presidencia. Ese es el tema de fondo. ‘Tampoco, tampoco’ nos engañes, Kenji.

POBRES ESCOLARES: Los estudiantes del Cusco están perdiendo clases por una huelga indefinida de los profesores. No hay entendimiento con la ministra Marilú Martens, que estuvo más preocupada en defender la llamada ‘ideología de género’ y brindar declaraciones políticas. ‘No se harán cambios en el gabinete’, aseguró, en vez de hablar con los sectores radicales de maestros que están adoptando acciones violentistas, como intentar tomar el aeropuerto ‘Velazco Astete’ y bloquear las vías férreas a Machu Picchu. Los que sufren las consecuencias son los alumnos.

CRISIS EN LOS HOSPITALES: Los peruanos que enferman y no pueden pagar una clínica se ven obligados a ir a algún hospital del que seguramente saldrán con depresión. Deben esperar varias horas para ser atendidos, muchas veces reciben malos tratos, no hay camas, medicinas, reactivos, las salas de operaciones no tienen equipos y las emergencias casi siempre están colapsadas. Uno de los heridos del bus que volcó en el Cerro San Cristóbal fue llevado al Hospital Loayza por los fuertes golpes sufridos en la cabeza, pero no podía ser operado ¡porque no hay un tomógrafo! Si eso pasa en el Loayza, que está en el corazón de Lima, qué ocurrirá con los nosocomios de provincias. La salud pública en el Perú es una desgracia. La huelga que los médicos es un síntoma más de la grave crisis que atraviesa el sector.

¡BUITRES!: El terrible accidente en la bajada del Cerro San Cristóbal permitió que afloren una vez más las más loables y también las más desalmadas actitudes humanas. Hubo quienes, al instante, llegaron a intentar rescatar a los heridos atrapados y colaboraron con los rescatistas. Pero también hubo de los otros. Los miserables ‘buitres’, que lo primero que hicieron fue apoderarse de carteras, bolsos, billeteras, celulares y hasta anteojos de las víctimas. Somos, desgraciadamente, un país donde subyace, un salvajismo y brutalidad que aterra y avergüenza. Apago el televisor.