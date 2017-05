Edu Saettone y la justicia: ¿quién tiene plata pone la balanza de su lado? 

Este Búho llegó a un restaurante ‘ficho’ de Miraflores, donde varios políticos habían pedido distintos platos: PPK eligió unas piezas de pollo ‘crispy’ con ensalada naranja agria. Keiko tuvo que terminarse su lechoncito a la caja china preparado con un aderezo de la receta de Kenji. Alan saboreó enteritos unos filetes parrilleros de búfalo con salsa picante Odebrecht. Y Ollanta comió unos chicharrones estilo ‘Madre Mía’, acompañados de la famosa ‘ensalada de pólvora’. Con estos platillos sé que se les hace agua la boca a mis lectores fanáticos de los ‘Piqueítos’. La mesa está servida. ¡Provecho!



GLOBO DE ENSAYO: Mediante un proyecto de ley, el entorno del Gobierno lanzó el globo de ensayo de que Alberto Fujimori podía dejar la prisión e irse a su casa a cumplir lo que le queda de condena. PPK tuvo un mal cálculo al señalar públicamente que daría el visto bueno a esa ley si la mayoría fujimorista en el Congreso la aprobaba. Así, lanzó un centro al área que los de Fuerza Popular no esperaban. Ellos, por los motivos políticos que tengan, no quieren el arresto domiciliario y exigen que su líder sea indultado por el presidente, que ya ha dicho que no lo hará por no ser legal.



SE LA DEVUELVEN: Por eso, los parlamentarios fujimoristas están con la sangre en el ojo, pues ellos y la misma Keiko han quedado para muchos como los que se oponen a la libertad del ‘Chino’. Ahora ya acordaron interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, al igual que al de Transportes, Martín Vizcarra, y ambos podrían terminar censurados. ¿Y después de eso, se calmarán o buscarán más? Algunos creen que es el primer paso para alcanzar su objetivo final, que sería la vacancia del presidente.



¡MADRE MÍA!: Hay testimonios tan crudos de víctimas y familiares de desaparecidos en la localidad de Madre Mía, en la región San Martín, que parecen lapidar al ‘Capitán Carlos’, o sea, Ollanta Humala, quien en 1992 fue jefe de la base militar de ese lugar. El nacionalista es acusado de haber participado en secuestros y torturas, así como en los asesinatos de algunas personas a las que confundieron con terroristas. Sin embargo, hay al menos un testigo, que se presentó como muy ligado a Humala, cuyas declaraciones no serían tan ciertas. Solo queda investigar a fondo para llegar a la verdad.

Ollanta Humala y los rastros del caso Madre Mía.

LA INSEGURIDAD: Todos los días se perpetran asaltos a mano armada en el país y nadie es capaz de detener esta ola criminal. Por eso, resulta irónico que PPK haya salido a decir que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reducido la delincuencia notablemente. Eso es estar en las nubes. Es mantenerse peligrosamente de espaldas a la realidad. Nadie niega que bandas criminales hayan sido atrapadas y que el programa de recompensas ha dado algunos resultados, pero no es suficiente. Se precisa de muchísimo más. Los pobladores de la capital sufren robos y asaltos a diario.



UN GOBIERNO DE LUJO: Esa es la idea que se vendió al electorado, asegurándosele que los expertos en economía que acompañan a PPK son tan capos que reactivarían el crecimiento rápidamente. Pero ya estamos en el décimo mes de gobierno y la situación no mejora. Por lo menos, no lo nota la gente en las calles, que es el verdadero termómetro de la realidad, y no las cifras que apuntan los burócratas en la comodidad de sus escritorios.



EL CASO EDU SAETTONE: Es emblemático porque demuestra, una vez más, que en este país al que tiene plata, al vivo que evade a la justicia, le va mucho mejor que a los ‘tontos’ que sí respetan las leyes. Edu Saettone atropelló y mató a una señora en Surco en el 2012 y en el 2016 recibió una segunda condena, pero esta vez de prisión efectiva. El músico se escondió, no dio la cara y no pasó ni un día encerrado. ¡Pero hace poco el Poder Judicial lo premió variando su sentencia a prisión suspendida! Es decir, le dan libertad. Increíble. Algo similar pasó con Roberto Martínez, quien estuvo prófugo tres meses luego que el Poder Judicial ordenó su detención por el caso de ‘chuponeo’ en el Callao. Al final, levantaron su orden de captura y no pasó nada. Otro caso es el del empresario Guillermo Riera, quien en suspuesto estado de ebriedad mató a tres jóvenes con su camioneta en la Costa Verde y a las diez horas voló a Estados Unidos, donde está cómodo y feliz. ¡Sin ninguna orden de captura! Apago el televisor.

Edu Saettone

