Félix Moreno, Edgar Alarcón y más en los 'Piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho alucina que algunos políticos con ‘chicharrones’ fueron invitados a una gran feria de degustación de leche y otros llamados ‘productos lácteos’. El ‘Cholo’ Toledo se pidió una jarra bien cargada de Bailey’s hecho con leche bamba ‘mala vida’. La viceministra ‘de Modinelli’ se pasó de viva al poner un stand donde, en vez de expender leche de vaca, dieron leche rancia de cabra desalojada de las tierras de Chinchero. El ‘Descontralor’, como buen negociante, vendió biberones importados por sus hijitos de Estados Unidos. Alan la pegó de granjero y con overol ordeñó una vaca gigante de la raza brasileña Odebrecht, que dio harta leche para las mamaderas del local de Alfonso Ugarte. ¡Salud!



SERENO MORENO: La Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la medida de 18 meses de prisión preventiva para el presidente regional del Callao, Félix Moreno, y la cambió por libertad con comparecencia restringida. Este columnista ve en esta medida algo muy extraño y parece que la justicia no se aplica por igual a todos los ciudadanos en el país. El líder de ‘Chim Pum Callao’ está acusado de recibir más de dos millones de dólares de Odebrecht por una presunta coima por la Costa Verde Callao, según declaración de un colaborador eficaz y de su exsocio, el israelí Gil Shavit, que se acogió a esa figura. Así como él, hay otro expresidente regional -el del Cusco- y otros funcionarios, como los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezados por Luyo, que están presos por el mismo delito. ¿Por qué dejan libre a uno y a los otros no? Razón tiene Avelino Guillén al decir que este fallo es ‘funesto’. Y lo único que hace Duberlí, presidente del Poder Judicial, es encogerse de hombros y decir una muletilla cansina y que sabe a complicidad: ‘respeten la decisión de los jueces’. Increíble.



JUEGO DE TRONOS: En la confrontación entre el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y el contralor Edgar Alarcón, se han suscitado expresiones que deberían estar fuera de la política, pues más se asemejan a un guion de una telenovela venezolana. Bruce aludió a la ‘querida’ de Alarcón y le gritó: ¡sinvergüenza!, porque habría ‘chuponeado’ al ministro. El ‘chuponeo’ es algo vil y un recurso bajo, viniendo de una autoridad como un contralor. Pero se habló del árbol y no del bosque. Lo que se escucha en esos audios es gravísimo. Thorne le dice: ‘Si pasa Chinchero, está bien; si cae, nos va mal’. Y luego mete al presidente, de quien dice que va a firmar la autorización de la partida ‘si el contralor da su promesa’ de que no se opondrán a la adenda. Thorne, en vez de estar presionando para sacar adelante un proyecto que ya olía a cadáver, debería preocuparse por reactivar la economía que continúa ‘fría’ para los bolsillos del pueblo.



Félix Moreno

EL ‘OPERADOR’: Martín Belaunde Lossio es un siniestro personaje. Ingresó y trabajó en el Partido Nacionalista y fue uña y mugre de Ollanta Humala y Nadine. Hizo jugosos negocios gracias al poder de la primera dama en el Congreso y hasta involucró en sus negociados al medallista olímpico Francisco Boza. Cuando cayó en desgracia, huyó como las ratas, pero lo trajeron de las orejas. Hoy, al parecer, tiene ‘padrinos’ en el Ministerio de Justicia y lo quieren volver ‘colaborador eficaz’. En esa condición acaba de denunciar que le dio 700 mil dólares a la ex primera dama de parte de empresas brasileñas. El abogado de Nadine, Wilfredo Pedraza, dice que no recibió ningún dinero de OAS, pero se queda callado en lo de Odebrecht. El ‘operador’ tiene otros procesos mucho más graves, como el de la ‘Centralita’ en la región Áncash, donde no solo hubo corrupción, sino hasta sicariato y muertes.



LÍOS DE FALDAS Y PANTALONES: Este Búho piensa que en la reciente bronca entre dos congresistas fujimoristas hay algo más que solo discrepancias por la reforma electoral. Patricia Donayre, miembro de la referida comisión, calificó al presidente de la misma, Miguel ‘Miki’ Torres, hijo del fallecido congresista fujimorista Carlos Torres y Torres Lara, de ser ‘un hijito de papá’ y que ‘le faltan pantalones’. Además, le dijo que solo ‘sabe recibir órdenes de su jefa’. Primero, fue Yeny Vilcatoma y ahora Patricia Donayre quien desafía el liderazgo de Keiko. ¿Se debilita la férrea ‘disciplina naranja’? Apago el televisor.