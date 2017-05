Feminicidio en Tarapoto: El 'Búho' analiza este terrible caso en sus 'piqueítos'

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja a una bien surtida sanguchería, donde los políticos que están en la pomada solicitan sus antojitos. ‘Techito’ y ‘Mechita’ Aráoz llegaron hambrientos y pidieron sendos panes con cabeza de Alarcón, perdón, cabeza de chancho de Porcón. Mauricio Mulder exigió pan con pejerrey Nadine. Ollanta devoró un pan con ‘sangrecita’ con su emoliente de llantén ‘Madre Mía’. Alejandro Toledo exigió un baguette con cuy frito, pero le dieron uno de sospechosa colaza. La tía Úrsula Letona engulló un tremendo sánguche con ‘chicharrón de prensa’ y Alan atacó un lonja de búfalo a la plancha con harta mostaza ‘Barata’. Sé que a mis lectores se les hace agua la boca. Les deseo, como el temible Hannibal Lecter, ‘Bon Appétit’.

LLORAN POR ADENDA: Este columnista coincide con los analistas políticos y especialistas en la materia, que sostienen que lo mejor que se hizo fue congelar la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, que a todas luces ponía al Estado peruano en calidad de perdedor, para favorecer a la empresa ‘Kuntur Wasi’, que desde un inicio demostró insolvencia, la hizo larga esperando un cambio de gobierno, y allí, según gravísimas denuncias, con la ayuda de una viceministra que, antes trabajó para ese consorcio y que fue la que se encargó de los estudios para el contrato con el Estado, logró que se firme una adenda donde el Estado se hacía cargo de los riesgos de inversión y debía adelantarles 40 millones ¡¡para recién iniciar la obra!! La viceministra de Transportes y Comunicaciones firmó sin importarle que la empresa constructora en tres años no levantó ni un muro. Hasta el mismísimo Martín Vizcarra tuvo que anunciar que el contrato ni la adenda se iban a consumar. ¿Por qué entonces desde las más altas esferas del gobierno lloran por la resolución de un contrato lesivo? Hasta congresistas como Meche Aráoz y Carlos Bruce se arañan y se tiran contra el contralor Edgar Alarcón, exigiendo su cabeza. Para mí, le hizo un favor al país paralizando tan escandaloso lobby.

CONTRALOR CONTROLADO: Este Búho no pone sus manos al fuego por nadie. Veo las denuncias hacia el contralor Edgar Alarcón y solo digo que debe salir al frente a limpiarse de las acusaciones sobre negocios familiares relacionados a automóviles. Quien no la debe, no la teme. Solo da que pensar que el alud de denuncias aparezca, justamente, cuando la institución impidió que prospere el controvertido contrato para el aeropuerto cusqueño.

‘CHOLO’ MALO: Alejandro Toledo nunca fue un ‘Cholo sano y sagrado’, como pregonaba su esposa Eliane, pero el prófugo de la justicia peruana que pululaba por billares, parques, eventos internacionales, en Estados Unidos, se ha convertido en una caricatura de la imitación que le hacía Carlos Álvarez. Hasta al ‘Choledo’ se le ve más coherente en los programas humorísticos. Grave error pretender defenderse ante la inquisidora periodista de la CNN, Patricia Janiot, que le dio una revolcada peor que las olas de ‘Conchán’. Desbarató todos sus pueriles argumentos y su victimización política, y un supuesto complot para encarcelarlo, porque ‘solo él puede impedir que gane Keiko en el 2021’. En el país se reían de sus respuestas y el colmo fue cuando se confundió y dijo que Hamilton Castro, el fiscal de caso Lava Jato, era ‘el juez’. Y el último chiste, que ‘va a enjuiciar a Barata por 200 millones de dólares, por destruir su honorabilidad’. Va pa’ la peña.

Alejandro Toledo en entrevista a CNN.

ASESINO DEL BALDE DE GASOLINA: Una espantosa imagen nos mostraron los noticieros desde Tarapoto. Un mototaxista llega en su vehículo cargando un balde lleno de gasolina e ingresa resuelto a una peluquería, donde se ve que rocía el combustible. Inmediatamente se produce un incendio y explosión. Hasta el émulo del incendiario de Roma, Nerón, salió con el cuerpo prendido y huye. El desquiciado logró su objetivo: asesinar carbonizada a la madre de sus cuatro hijos, quien murió achicharrada mientras la dueña del local está gravemente herida con quemaduras de primer grado. El homicida también está grave y dejó en la orfandad a cuatro menores. Bien dicen que en la selva de cemento, el hombre es la fiera más temible. Cadena perpetua para este salvaje. Apago el televisor.