'Game of Thrones': El 'Búho' comenta emocionado el inicio de la séptima temporada

Este Búho no puede dejar de comentar la sensacional 'Game of Thrones'. Para quienes no se han enganchado con la serie que emite HBO les recomiendo que lo hagan. Ambientada en la época medieval, es un relato de luchas a muerte por el poder. Traición, seducción y pasiones malsanas como las que también inundan la política en el mundo y en el Perú.

La diferencia entre la política mundial actual y las luchas por el trono de ‘Los siete reinos’ de 'Game of Thrones' es que el escenario no es una selva de cemento, sino bosques encantados, ciudades amuralladas por gigantescas paredes de hielo, dragones que achicharran a desafortunados y hasta zombis que se comen a recién nacidos. George R.R. Martin es el responsable de un puñado de libros que inspirarían la serie y que lo han hecho millonario.

Este guionista de Hollywood un día sufrió una crisis existencial y se aisló en un rancho de Santa Fe, en Estados Unidos, donde inició la redacción de esta saga. Gracias a su enclaustramiento salió a la luz su primer libro: ‘Canción de hielo y fuego’. La TV nos muestra la terrible guerra de ‘siete reinos’ de 'Game of Thrones' con sus respectivos señores que aspiran a sentarse en el trono de hierro, desde la muerte del rey Robert Baratheon por el ataque de un jabalí durante una cacería.



Aunque en su deceso tuvo que ver su bella y pérfida esposa Cersei Lannister. Ella lo engañaba con su propio hermano de padre y madre, Jaime, y coloca en el trono a su hijo Joffrey, fruto del incesto. El nuevo monarca es un muchacho cruel que manda decapitar a Ned Stark, el Señor de Invernalia, amigo y consejero de su padre. Tras la ejecución de Stark comienza la gran guerra en 'Game of Thrones'. En el vacío de poder, la ambición se desboca y se recurre a cualquier medio para conseguir la victoria. Dentro de ese mar de ponzoña y maldad hay personajes entrañables, como el enano Tyrion Lannister, noble, inteligente, borrachín y putañero.

'Game of Thrones' está de vuelta.

Estuvo casado de la manera más desafortunada en 'Game of Thrones'. Iba con su hermano cuando vieron que una joven era asaltada. Ellos la ayudaron y llevan al pueblo. Se ponen a brindar, el enano besa a la joven y ella acepta sus caricias. Se van a un cuarto, tienen relaciones y luego la pareja se va. El enano, al que apodan ‘Diablillo’, le propone matrimonio y no deja hablar a la chica, que turbada trata de explicarle algo. Cuando llega a la casa de su padre, el todopoderoso Tywin Lannister, este se burla y le grita: ‘¡Pedazo de bestia, yo le dije a tu hermano que te haga creer que esa chica era decente, pero en realidad es una prostituta a la que contratamos para que salgas de virgen!’.

Ese día, el ‘Diablillo’ supo que su padre lo odiaba. Cree que se debe a que su madre murió cuando lo traía al mundo. Pero en la saga, el padre vuelve a jugar sucio a su hijo. Tras el asesinato de su nieto Joffrey, el mismo día de su boda, hizo que culpen a su inocente hijo enano. Sin embargo, el astuto Tyrion logra escapar con ayuda y va a buscar a una prostituta de la que estaba enamorado ¡¡y la descubre en la cama de su padre!! El viejo lo había engañado otra vez en 'Game of Thrones'.

Cuando Tywin está sentado en el baño, su hijo, convertido en un verdadero diablo, lo mata con una ballesta. En medio de esa guerra civil, aparece la reina de los dragones, la bella Daenerys Targaryen, que también reclama el trono de hierro y cuenta con dragones de verdad. Su padre, el ‘Rey loco’, fue el último Targaryen en sentarse en el codiciado trono, pues fue derrocado y mandado a asesinar por Robert Baratheon, porque quería incendiar todo el reino sintiéndose un dragón. Política, terror, sensualidad, humor, fantasía, maldad, infidelidad, juegos de poder en 'Game of Thrones'.

Como miles de televidentes en todo el mundo, estuve a la expectativa del inicio de la séptima temporada de 'Game of Thrones'. Me impactó el reencuentro entre las hermanas Stark, Arya y Sansa, luego de muchas penurias. Bran, el otro hermano (ya convertido en el cuervo de tres ojos) le entrega a Arya el puñal con el que lo quisieron matar. En King’s Landing, Cersei Lannister está esperando el oro que trae su ejército para pagar su gran deuda con el Banco de Hierro de Braavos. Después de tantas derrotas, Daeneyers toma la decisión de atacar. Montada en su dragón calcina a todo el ejército de los Lannister que traen el oro para pagar esa deuda. En la batalla, Jaime Lannister trata de matar a Daeneyers, pero el dragón la salva y este cae al mar. Alucinante. Apago el televisor.