Game of Thrones: El 'Búho' se alista así para el estreno de la séptima temporada

Este Búho cree no equivocarse cuando sostiene que Game of Thrones (‘Juego de tronos’) es la mejor serie de televisión de la historia. Y, como medio mundo, estoy a la expectativa, después de esperar meses, del inicio de la séptima temporada que será estrenada a nivel mundial este 18 de julio. Es un drama fantástico, ambientado en una época medieval, donde han vuelto a aparecer dragones que apoyan a una reina en busca del ‘Trono de hierro’, que es disputado sangrientamente por señores de los siete reinos dispuestos a todo, con tal de capturar el poder.

Ya HBO ha estrenado el tráiler de la nueva temporada de Game of Thrones y nos dejó perplejos. En él se escucha la voz en off de Jon Snow, quien pide que ya no peleen por el norte o por el sur, sino que, como antes, se unan todos frente un enemigo más peligroso y real. Ya vislumbramos que puede haber una alianza ante lo sobrenatural.

Mientras los señores de los siete reinos combatían en una guerra tan larga que iba acabando con la vida de varios de sus protagonistas, afuera de la gran muralla de hielo, en el norte, que protege a los reinos de lo desconocido, se prepara un ejército de zombis, los ‘white walkers’ (caminantes blancos), quienes devoran recién nacidos y no pueden morir a menos que incineren sus cadáveres, y que están preparando una invasión que puede acabar con todo y todos. El nuevo tráiler de Game of Thrones nos pone alertas. Se ve a Sansa Stark caminando por la nieve. Al líder de los ‘caminantes blancos’ con su mirada diabólica. También aparece el ejército de los ‘inmaculados’ de la reina de los dragones, luchando contra no sabemos quién.

Game of Thrones: Segundo tráiler de la séptima temporada.

Esta épica epopeya de Game of Thrones fue elucubrada por George R. R. Martin, un afamado escritor de libros de ciencia ficción y guionista de Hollywood, quien un día decidió enclaustrarse en su rancho de Texas para dar forma a su ambiciosa saga titulada ‘Canción de hielo y fuego’, cuyo primer libro fue un boom editorial, con millones de copias vendidas, y firmó un contrato millonario no solo para ceder los derechos de autor a la cadena HBO, sino que también fue contratado para trabajar en los guiones de la serie y seguir escribiendo más libros.

Si muchos piensan que ‘Los Soprano’, otra exquisita criatura producida por HBO, es la mejor serie de todos los tiempos, es porque no han visto Game of Thrones. Ha acumulado 38 premios Emmy en seis temporadas. Es decir, la más premiada de la historia, superando a ‘Frasier’.

Hasta el momento Game of Thrones ha obtenido 106 nominaciones. Nada de esto sería posible sin el puñado de actores, muchos de ellos debutantes, que han encarnado a la perfección a personajes inolvidables, entrañables o malvados, adolescentes tiernas y asesinas, como Arya Stark; o una reina bella y cruel como Cersei Lannister, que se acuesta con su hermano, procrea hijos con él y manda a matar a su marido, el rey.

También una linda reina cuyos ‘hijos’ son tres dragones que achicharran personas; un héroe, Jon Nieve; y el más querido de todos los personajes de Game of Thrones, el inolvidable Tyrion Lannister, interpretado por un monumental enano, un eterno actor secundario en varias películas de Hollywood, Peter Dinklage, quien incluso tiene un ‘doble’ en San Juan de Lurigancho, que se lleva todo el crédito y los honores. La cabeza de este personaje, tierno y cínico a la vez, ha estado a punto de rodar a manos de su hermana y su propio padre. Todo por una prostituta de la que él estaba perdidamente enamorado, y también estranguló a la infiel.

Por eso, mientras vaga por el mundo, bebe ingentes cantidades de vino y se pierde en noches putañeras. En las redes sociales una vez lo compararon con Alejandro Toledo, pero inmediatamente ese atrevido fue ‘troleado’ por centenares de cibernautas, porque Tyrion Lannister es, de lejos, el personaje más querido de Game of Thrones.



En lo que sí coincidió el 99 % es en la respuesta a la pregunta ¿a quién se parece la siniestra Cersei en la política actual? Casi nadie dijo otra cosa que ¡a Eliane Karp! Pero solo por lo rubia y odiosa, porque la actual reina de Poniente es bella y mala como Satán. Apago el televisor.