Game of Thrones: ¿la política peruana tiene personajes similares? [VIDEO]

Mis lectores saben que este Búho es fanático seguidor de la serie Game of Thrones, que ya va terminando su penúltima temporada. Los distintos reinos de Poniente se han, literalmente, destrozado por alcanzar el deseado ‘trono de hierro’, que terminará por consagrar al rey de los siete reinos en estas instancias definitivas. Después de mares de sangre, dolor y lágrimas, los monarcas sobrevivientes, por lo menos los más racionales, al ver llegado el invierno, se dan cuenta de que el principal enemigo no es ni la reina que tiene tres dragones que ‘achicharran pueblos’ ni la cruel y bella Cersei Lannister, que conspiró para matar a su esposo, el rey Robert Baratheon. Y los hijos que engendró, supuestamente de este, los concibió en realidad por la relación incestuosa con su hermano mellizo Jaime. Ahora los héroes de la serie, como Jon Snow, el bastardo ya coronado ‘Rey del norte’, saben que la principal amenaza no es humana. Son los ‘caminantes blancos’, zombies que llegan con el devastador invierno, con las aniquiladoras tormentas que están entrando por el norte para arrasarlo todo. Cuando veía ese capítulo tomando una taza de chocolate caliente de domingo, me sumergí en la coyuntura de la política peruana. El ‘Rey PPK’ está jaqueado. Aquí una radiografía de los personajes de nuestro ‘Juego de Tronos’ de la política nacional.



- PPK: Mientras los astutos líderes de los maestros arrinconaban a la ministra ‘zombie’ y Keiko le mandaba un ‘mensaje a la Nación’ insultante a su investidura, diciéndole cómo gobernar, el presidente no contestaba y, más bien, estaba con los bomberos de Breña. ¿Pensaría que ellos le iban a apagar los incendios causados por sus ministros y las torpezas del Ejecutivo? Su mensaje a la Nación, con el que quiso demostrar ‘mano dura’ a los maestros, cayó en saco roto, pues su intromisión en las negociaciones, llevando a dirigentes radicales de los maestros a Palacio, le quitó piso a sus ministros de Educación y del Interior. Sus desatinos ya están causando preocupación en su propio entorno.



- KEIKO: Su último ‘mensaje a la Nación’ fue patético. Sigue alucinando que es ‘presidenta moral’ del país. Este columnista pensó que iba a aclarar a la opinión pública las gravísimas acusaciones sobre su supuesta recepción de dinero por parte de la corrupta Odebrecht. Su principal apoyo durante la campaña, su más cercano amigo y ‘mecenas’, Joaquín Ramírez, es investigado por lavado de activos y ella está involucrada en ese tema. ‘Tengo quince millones de Keiko que quiero lavar en grifos en Miami’, fue lo que grabó un periodista a Ramírez. Kenji se burla de ella en el sketch de ‘La Paisana Jacinta’ y se ‘echa grasa’ bañándose en ‘Las Huaringas’.



- ALAN: Está asustado porque surgen nuevos ‘delatores’ entre los máximos ejecutivos de Odebrecht, que están dispuestos a declarar lo que no dijo Marcelo, sobre supuestas coimas durante el gobierno de su ‘amigo’. Hasta en el Congreso ya perdió el apoyo de Jorge Del Castillo, quien colaboró mediando en la huelga de maestros; Luciana León no le perdona que haya llamado ‘rata’ a su padre; y ‘Sipán’ vuelve a soñar ahora, en tiempos de crisis, con un fajín ministerial y, por qué no, el premierato.



- EL SUTEP: Difícil hablar en singular. Hoy es un monstruo de mil cabezas. Ya no cabe decir que Patria Roja ‘es el mal menor’. Lo rebasaron, después de cuarenta años, y sus líderes que dirigieron huelgas históricas, hoy fueron desconocidos y acusados de ‘traidores’. Pero lo que viene no es mejor, parece ser peor. Apago el televisor.

