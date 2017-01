Los grandes retos de PPK

Este Búho recibió el 2017 frente al mar para recargarse de energías y empezar bien el ‘Año del Gallo de Fuego’, según la astrología china, en el que debemos esforzarnos al máximo para lograr nuestras metas. Serán doce meses de mucho trabajo, donde no habrá lugar para los ociosos y menos para políticos mentirosos. Lo que sí está claro es que el Gobierno de PPK debe despertar y escuchar el sentir de la calle o sino se le puede venir la noche. El ‘Gringo’ recién tiene cinco meses de mandato, pero la gente ya le exige resultados. Está demostrando que encabeza un régimen débil. Recordemos que se impuso a Keiko Fujimori por un poco más de 41 mil votos. Lo dije en su momento, a sus 78 años iba a tener un reto muy complicado: gobernar un país que está -literalmente- partido en dos. Con una oposición radical en el Congreso. Este Búho nota desde hace tiempo impotencia y desesperación en mucha gente ante la delincuencia, que asalta y mata de manera impune. Están hartos de que estas lacras les roben en segundos el fruto de su esfuerzo, muchas veces resultado de años de duro trabajo y penurias, de créditos bancarios que ya no podrán pagar y que provocan la ruina familiar. Causó gran indignación el cobarde asesinato por la espalda del suboficial de la Policía, César Patrón, en un bus a manos de asaltantes, solo horas antes de la llegada del Año Nuevo. Un hecho que grafica la ola de inseguridad que se vive en todo el país y que hace unos meses llevó al dueño de un chifa en Comas a disparar y matar a uno de los cuatro asaltantes que robaron su negocio.



El local recién había sido inaugurado, ¡solo tenía un día de funcionamiento!, pero a los malhechores no les importó nada y lo asaltaron cuando el último cliente se había retirado y solo estaban el dueño, José Medina Pérez, su esposa embarazada y empleados. Encima, el restaurante está ubicado a unos 60 metros de la comisaría de Santa Luzmila, lo que da una idea del grado de peligrosidad de esos avezados asaltantes, a quienes ese detalle no los desanimó de perpetrar su golpe. El empresario veía que los miserables amenazaban a su pareja con sus armas y que se llevaban, en instantes, las ganancias de una larga jornada de trabajo, gracias a una importante inversión. Así que corrió a su refrigeradora, donde guardaba el arma de fuego y cuya licencia de uso estaba en trámite, y salió a defenderse. Un tiro dio en la zona baja de la espalda a Felipe Espino Ramos, quien luego fue llevado al hospital ‘Sergio Bernales’ de Collique, donde horas después falleció por una hemorragia. El dueño del chifa fue intervenido por la policía y llevado a la comisaría, donde quedó detenido por no tener licencia para portar armas. Después fue liberado, pero hace unos días denunció que es amenazado por delincuentes, que le mandan mensajes de que lo van a matar. ¿El Estado está protegiendo a este ciudadano? Si en los años 80 el gran monstruo que atacaba y amenazaba destruir al país era el demencial terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, hoy ese horrible engendro es la delincuencia común y el narcotráfico, que asesinan a miles de personas, dejan incontables huérfanos y cierran negocios, golpeando así a la economía del país. Como si fuera poco, crean más corrupción, que se ve reflejada en malos policías, fiscales y jueces que liberan a estos criminales. El otro tema del que debe ocuparse con urgencia PPK es el crecimiento económico, pero de eso hablaré en otra columna. Apago el televisor.