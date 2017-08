Huelga de maestros: El Búho nos describe a los protagonistas de esta crisis [VIDEO]

Este Búho camina por el Centro de Lima y se respira un aire tóxico. Escucho los gritos de los manifestantes que se van agrupando cerca de la Plaza San Martín. Es la realidad que, por lo visto, ignoran el presidente PPK, Zavala y algunos de sus ministros, pues los otros están escondidos. En lo primero que pienso es en las grandes víctimas de este conflicto: los alumnos de colegios nacionales. Porque los privados, los que pueden pagar, siguen sus clases con normalidad. Este columnista tuvo la ‘suerte’ de que sus padres lo cambiaran de un colegio de curas, en primaria, a una Gran Unidad Escolar en la secundaria. Por lo tanto, conozco al ‘monstruo’ por dentro. No idealizo nada, fui testigo del nacimiento del Sutep y ahora veo cómo estalla en mil pedazos. Lo que comenzó con los dirigentes del Cusco en un intento de ‘jaquear’ a la dirigencia nacional de Patria Roja, se convirtió en una inmensa bola de nieve a nivel nacional. Pero es absurdo que, para deslegitimar la protesta magisterial, se la denuncie como ‘terrorista’. Es evidente que las demandas de los miles y miles de docentes son justas. Que ahora, tal como vemos en calles y plazas, su foco de protesta lo encabece un dirigente radical como Pedro Castillo, son costos que el Gobierno está pagando, preocupado más en mirar a Nicolás Maduro que sus propios ‘trapos sucios’. Voy a describir a los protagonistas de este lamentable entrampe:



- MARILÚ MARTENS: El peor error de PPK. En el ‘club de amigos’ de San Isidro del mandatario y, sobre todo, del premier, se debió colocar en Educación a una persona con una visión más amplia de la realidad. Ahora se anuncia que va a ser interpelada. Es un zombie dentro del gabinete.



- FERNANDO ZAVALA: Los altos ejecutivos de las grandes empresas son capos en resolver conflictos. Pero aquí no estamos en un directorio de la Backus, sino ante miles de maestros provincianos que reclaman sueldos justos y hace falta mucha ‘muñeca política’ para lidiar con dirigentes radicales.



- PEDRO CASTILLO: Gracias a PPK y Carlos Basombrío, el maestro y ‘rondero’ Pedro Castillo se volvió una figura de la protesta nacional. Cuando debieron convocarlo con los dirigentes de otras facciones, lo excluyeron. En ese momento nació un líder que, estoy seguro, pisará una ratonera cuando el próximo año algún partido lo lleve en sus listas parlamentarias. Aun así, es el ganador absoluto de este entuerto.



- LOS ALUMNOS: Los más sacrificados. Los maestros reclaman hasta para que el Estado les pague el entierro de sus viejitas y para que los profes ‘burros’ no sean evaluados en un examen escrito. ¿Pero acaso Castillo menciona algo de los alumnos que están dos meses sin escuchar clases? Los chibolos ahora bien pueden estar metidos en el Dota o el Facebook, o incluso en esas terribles ‘fiestas semáforo’, donde corre licor, sexo y drogas. Mi corazón está con los alumnos. Apago el televisor.

Maestros se enfrentan a policías en el Cercado de Lima.