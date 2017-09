Idel Vexler: El Búho le dice esto a quienes llamaron ‘machista’ al nuevo ministro de Educación [VIDEO]

Este Búho ve la coyuntura política convulsionada y telúrica. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver más allá de lo evidente. Ahora les presento mis clásicos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



- KENJI, DURO DE BOTAR: El querubín de Alberto Fujimori es el tapadito del ‘Chino’, su as para salir de prisión como sea. Por indulto, parte médico ‘trucho’ o hasta aducir demencia senil. En eso, el del parche en la boca tiene el apoyo de PPK, que sabrá recompensar el votito de confianza de Kenji al fenecido premier Zavala y ya se libró de Marisol Pérez Tello, que se oponía al mismo. Está picón porque el llamado reglamento de la ‘bancada mixta’ es prácticamente un mecanismo ordenado por su hermana Keiko, Pier Figari y ‘la sombra’ Ana Vega para evitar que el chico aglutine a un grueso número de congresistas que ven en la hija del ‘Chino’ a un alguacil al estilo ‘bolchevique’ dentro de Fuerza Popular, a punta de terror y ‘tribunales inquisidores’. Tampoco, tampoco.



- IDEL, EL ÚLTIMO ROMÁNTICO: Francamente que, a veces, uno lee en las redes comentarios que dan risa. Que el nombramiento de un especialista en educación, profesor de colegio y viceministro en dos gobiernos como Idel Vexler le pueda disgustar a algunos porque no estarán en la ‘argolla’ de las asesorías, lo puedo comprender; pero pretender vilmente bajarle la llanta, ponerle piedras iniciales y acusarlo de ‘machista’ porque le dijo ‘hermosa’ a la ministra saliente Marilú Martens, me parece una ‘atorrantada’. O sea que al ministro, un tío seguramente galán a la antigua, lo ‘trolean’ e insultan no por ello, sino por piconería de quienes esperaban que la ministra ‘Zombie’ siguiera en el cargo. Pero por defender sus ‘frejoles’ no se le puede faltar el respeto al señor y hasta acusarlo de ‘acosador’. ¡Paren con esas tonterías y déjenlo trabajar!



- ¡POBECHITO ALAN!: De verdad que este columnista, al paso que van las cosas, se verá obligado a compadecer a Alan García. Al expresidente, que pregona en su Twitter que es más honrado que San Pedro y que deberían darle las llaves del reino, se le siguen apareciendo amigos, socios, ‘adúes’ que son acusados de corrupción. Primero fue Agustín Mantilla, luego Rómulo León, Facundo Chinguel, Jorge Cuba y todos han guardado un mutismo sospechoso. ‘Alan no sabía nada’, dijo Chinguel y vive bien en prisión. Los otros amenazaron con hablar y luego se sumieron en un sepulcral silencio. Mantilla se llevó el secreto a la tumba. Ahora sale una denuncia en el prestigioso diario El País de España. El exvicepresidente de Petroperú, nombrado por García, Miguel Atala, habría recibido ¡900 mil dólares! de la cuenta de la cutra de Odebrecht en el Banco de Andorra. Ese billetón fue depositado cuando Atala ya había salido de Petroperú. Ante el escándalo, el exmandatario se vio obligado a escribir un escueto tuit: ‘La denuncia contra un exfuncionario de Petroperú debe ser esclarecida e investigada por la Fiscalía’. No sé por qué me hizo recordar a Poncio Pilatos, y eso que no estamos en Semana Santa.



- MÉXICO LINDO Y DOLIDO: Sigo estremecido por las imágenes terribles del terremoto en México. Los peruanos debemos aprender la lección. Ahora tendrían que aprovechar las autoridades para realizar simulacros, en momentos en los que la gente está conmovida y también asustada, porque los sismólogos prevén un terremoto de más de siete grados para nuestra capital. Hay que prepararnos. Apago el televisor.