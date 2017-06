Incendio en Las Malvinas: El 'Búho' sigue analizando la tragedia en sus 'pastillazos'

Este Búho piensa que se adelantó la temporada circense en la política peruana. ¡Tampoco, tampoco! Mejor agarro mi espada del augurio de los Thundercats, que me permite ver más allá de lo evidente, y les presento mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

¡LAS MALVINAS! Aparte de las trágicas muertes en el incendio en Las Malvinas, se destapó un sórdido y vil negocio de adulteramiento de productos de marcas ‘chancho’ para venderlos como si fueran de marcas exclusivas, para lo cual hacían trabajar casi como esclavos a jóvenes y niños. Me huele a que esto va a quedar impune. Por lo pronto, los principales responsables de la existencia de esos ‘contenedores de la muerte’, esos que ‘lotizaron’ los baños, los pasadizos y las salas de descanso del quinto piso de la galería, ya se echaron grasa.



Dicen que ellos ‘vendieron’ como acciones a un grupo de empresarios informales y que fueron estos los que construyeron los contenedores para esclavizar a jóvenes en el ilícito negocio de la mercadería bamba. Y todo este chanchullo se ejecutó en las narices del alcalde Luis Castañeda Lossio y sus ‘fiscalizadores de seguridad’. Pero, sobre todo, con el silencio cómplice de un ministro de Trabajo que tuvo el descaro de decir que ‘los jóvenes atrapados no estaban en planilla’. Pareciera que para Alfonso Grados la muerte anunciada de dos jóvenes no le eriza ni un cabello. Y el ‘Mudo’, cínicamente, se puso como héroe en el Congreso al decir ‘clausuramos la galería’. ¿Y por qué estaba funcionando entonces?

Dueños de contenedores de incendio en Las Malvinas dieron su versión.

RÁPIDO Y VENENOSO: Este columnista considera patética la última bravata del contralor Edgar Alarcón. Hasta un mono con metralleta puede tener mesura, algo de lo que el ‘rápido y furioso’ adolece. Porque decir ‘me extorsionaron’ más de dos meses después de que Martín Vizcarra renunció, y ahora que Fernando Zavala es ministro de Economía, es dispararse solito a los pies. Con razón la opinión pública se pregunta: ‘Y por qué no lo denunciaste en su momento? ¿Por qué lo ocultaste?’. Creo que ya a nadie le importa si Alarcón dice la verdad o miente.



Edgar Alarcón solo ha desnudado su peligrosísima ambición de atornillarse en el cargo mediante un desfachatado servilismo a la mayoría de Fuerza Popular, a sabiendas de que la comisión del Congreso que ve su caso ya tiene pruebas suficientes para recomendar que deje el cargo, pues Marco Arana, quien preside el subgrupo de la comisión, ya adelantó que hay dos puntos por los que está con la soga al cuello: la compra irregular de autos de lujo y la liquidación sobrevalorada de su ‘colaboradora y madre de sus dos hijos’. ¡Toda una joyita!

Edgar Alarcón: " Fernando Zavala, Alfredo Thorne y Martín Vizcarra me presionaron".

¡SE SIENTE, KENJI PRESIDENTE! No, no es la portátil del imitador del hijo de Fujimori en el ‘Wasap de JB’ con ‘Yuca’, ‘Cachito’ y la guapa ‘Churro crudo’. Se trata del asesor Carlos ‘Kung-fu Panda’ Raffo y el mismo ‘Chino papá’, para inflar la imagen de Kenji Fujimori en desmedro de su hermana Keiko. Según una encuesta, el joven congresista, el que de chibolo se dormía con su perro ‘Puñete’, tiene más chances que todos los candidatos fujimoristas a la presidencia del Congreso.



En un primer momento, muchos pensaron que era una propaganda del ‘Wasap de JB’ para el fin de semana, pero no. La noticia colocaba a Kenji Fujimori como el ‘tapadito’ de un sector importante del fujimorismo. Se habló que Patricia Donayre, Marvin Palma (FP) y Roberto ‘Indulto’ Vieira (sin bancada) le aseguraron su voto. Lo más alucinante es que Vieira sostuvo que de postularse Kenji, podría llevar como vicepresidente al oficialista Juan Sheput. ¡Tampoco, tampoco! Apago el televisor.