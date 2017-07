Isaac Humala y Luis Castañeda Lossio son objeto de un nuevo análisis de El 'Búho'

Este Búho ve la coyuntura como si fuera una de esas series de televisión que se emiten en Netflix o HBO. Los hermanos Kenji y Keiko Fujimori protagonizan una versión japonesa de la extraordinaria ‘Juego de Tronos’, la historia de la hermana mayor que quiere sentarse en el trono de los siete reinos, pero su hermano pequeñín se une a sus enemigos y ella, furiosa, quiere decapitarlo con la ayuda del ‘verdugo’ Becerril y del ‘pirata’ Tubino. Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma actuarán en la versión latina de la antigua serie ‘Perdidos en el Espacio’. Ellas estelarizarán ‘Perdidas en los Pasos Perdidos’, en la que serán dos congresistas a las que les gusta meterse en ‘cositas’ peligrosas y por eso andan solitas por los pasillos del Congreso, como pan que no se vende. Sé que mis ‘Piqueítos’ les harán agua la boca. Pero el que se pica, pierde. ¡Bon appétit!

EL ‘FILÓSOFO’ DON ISAAC: Mis amigos, los filósofos de la calle, reaparecieron a raíz de la detención de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Los émulos de Kant, Hegel y Schopenhauer no se cansan de hablar del patriarca Don Isaac Humala. “Si Ollanta le hubiera hecho caso a su padre, no estaría ahora en la cárcel. El viejo se la cantó clarita, como si fuera Nostradamus y tuviera una bola de cristal”, aseguran. En verdad, antes de que estallara este escándalo, Don Isaac lanzó varias frases para ponerlas en un marco: ‘La verdad es que Nadine ha ‘pisado’, como se dice vulgarmente, a mi hijo’, ‘A ella le gusta el dinero como si fueran caramelos’, ‘Es inteligente, pero está borrachita por el poder’, ‘Mi hijo no se da cuenta de que lo sabotea. Lo ha convencido. Le ha hecho un lavado de cabeza’. Y después, cuando ya todo parecía consumado y las ‘agendas’ de Nadine aparecieron delatando su angurria, al anotar millonarias cifras de dinero mal habido, el patriarca sentenció amargado: “Ella puede ser metiche, todo lo que quieras, pero el presidente es él, no ella (...) que se haya dejado dominar, es otra cosa. Para mí, el responsable es Ollanta, no Nadine”.

Isaac Humala: "Ollanta es el responsable"

QUE TOME LA PASTILLITA: Todo el país espera que la economía se reactive. Tuvimos un periodo de despegue espectacular, con precios elevados de minerales. La confianza hizo invertir a empresarios nacionales y extranjeros. El crecimiento anual llegó a cifras inéditas. Pero no se trata de echarle toda la culpa del descalabro a la baja de los minerales, a proyectos truncos o a ‘El Niño Costero’. No se ve en el mandatario, a un año de haber asumido el cargo, una verdadera intención de emprender reformas urgentes. PPK se llena la boca con que hay borrón y cuenta nueva con Fuerza Popular, pues entonces que impulse leyes que permitan las grandes reformas. No es excusa que el mandatario esté cercano a los 80 años. Que tome la ‘pastillita azul’, pues, pero que se ponga las pilas para iniciar las reformas necesarias y no pasar como un mandatario más, que solo calentó el sillón y no cambió nada.

CASTAÑEDA, ‘EL SALADO’: El burgomaestre de Lima está perdiendo los papeles. Las famosas ‘bolas’ limeñas están circulando y afirmando que es ‘salado’. Luis Castañeda Lossio se dio una vuelta por los desbordes del Rímac y se ‘desplomó’ su puente ‘Solidaridad’. Su emblemático bypass de 28 de Julio está todo agrietado y se descascara. Su municipalidad da permisos a buses en el cerro San Cristóbal y uno de dos pisos se desbarranca y deja varios muertos. No impuso su autoridad en la clausura de la galería Nicolini y luego un pavoroso incendio cobró dos vidas. Ahora, pretende hacer otro bypass en San Isidro y los vecinos gritan: ‘¡Que no venga Castañeda!’. Si lo ven, un consejo: toquen madera. Apago el televisor.