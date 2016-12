Jaime Saavedra: El 'Búho' habla de la censura al ministro en sus 'picotitos'

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza en fiesta de Año Nuevo y con barra libre. Pese a que se acerca la Navidad y debe reinar un ambiente de paz, los enfrentamientos entre nuestros ‘padres de la patria’ son cada vez más violentos. Por eso, les presento mis ‘Picotitos’ bien contundentes, como le gusta a la gente.

SE LO BAJARON: La censura al ministro Jaime Saavedra, que finalmente se dio ayer, fue la crónica de una muerte anunciada. No había dudas de que sería ‘guillotinado’ por la bancada fujimorista que, con sus 72 votos, no necesitaba el apoyo de ningún otro grupo político. Finalmente fueron 78 votos a favor de la censura y cero en contra. Entre los candidatos a reemplazarlo suena el nombre de Daniel Mora, propulsor de la Ley Universitaria, aunque es difícil que Kuczynski lo elija. ¡El presidente y su entorno, ese que le susurra al oído, tienen miedo a que el fujimorismo se moleste!

SE DIERON CON PALO: La votación estuvo plagada de dimes y diretes. Durante el debate, los fujimoristas saltaron cuando Yonhy Lescano dijo que no tienen autoridad moral para hablar de corrupción. Al final, luego de que los congresistas de Peruanos Por el Kambio, Frente Amplio, Acción Popular y Alianza Para el Progreso se retiraron antes de la votación, Luis Galarreta los criticó diciendo que marcaron su asistencia ‘para cobrar’. Los apristas apoyaron la censura, pero como Jorge Del Castillo se abstuvo de votar por ‘una decisión de conciencia’, Mulder lo criticó públicamente por no respetar el ‘acuerdo’ de su bancada.

NO PUEDE CON SU GENIO: Nadine Heredia no pudo contenerse y ‘metió su cuchara’ un día antes de la censura a Jaime Saavedra. Dijo que PPK lo entregó a los fujimoristas ‘en bandeja de plata’. Estos, en consecuencia, votaron con más ganas por la censura. Si quería ayudar al ministro, se hubiera quedado callada. Mejor debería preocuparse en aclarar las acusaciones por su presunta intromisión en el gobierno de su esposo, y no ir al Congreso a sentarse tres horas y negarse a responder alguna de las 150 preguntas. Ahora, fue pasada a la condición de investigada y acordaron tramitar el levantamiento de su secreto bancario.

¡VIGILEN A ‘CARACOL’!: Me parece justa la condena de 35 años a Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, por comercializar droga al extranjero mediante ‘burriers’, cuando estuvo preso en ‘Sarita Colonia’. Y se le vienen más condenas: por narcotráfico, por extorsión, por asesinato, por sicariato y otros delitos. Según las nuevas leyes, no le corresponden esos beneficios penitenciarios tan sospechosos que lo podrían poner en la calle en pocos años. Así que hay que estar atentos. Pero además, dada su alta peligrosidad y antecedentes, la Marina debe extremar la seguridad de su encierro. Sino, seguirá dirigiendo más delitos tras las rejas, como está acostumbrado. Ojalá no tenga celular.

QUÉ TAL BESTIALIDAD: Escuché al abogado del joven que violó a su prima de diez años en Chiclayo y francamente es indignante. El tipo, que se supone ha pasado por una universidad, dijo sin rubor que la pequeña ‘podría haber tenido diez años, pero su físico era desarrollado’. ¿Con esas palabras tan miserables justifica el abominable delito de su patrocinado, que al final provocó la muerte de la menor por un aborto? Como la pequeña está muerta y no puede defenderse, ahora dicen que ¡fue ‘enamorada’ de su violador y que ella misma se realizó el aborto que la mató! Este caso es espeluznante y debe hacernos reflexionar a todos como sociedad. Hay que denunciar a los pedófilos miserables que abusan de los menores. Apago el televisor.