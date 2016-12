Jaime Saavedra, el 'Mototaxi' y mucho más bajo el análisis de El Búho [VIDEO]

Este Búho ve el panorama político como un inmenso mar lleno de tiburones. Por eso, les presento mis ‘Picotitos’ bien contundentes, como les gusta a mis lectores.



- CAMOTE A SAAVEDRA: No puedo evitar preguntarme por qué el Gobierno defiende tanto al ministro Jaime Saavedra. Parto del principio de que debe primar una política de Estado sobre el cargo de una persona. Es decir, puede entrar otro y seguir con las reformas iniciadas. No tienen por qué estancarse ni dar marcha atrás. ¡Para asegurarse de eso está el presidente! Las denuncias de corrupción y las millonarias asesorías del ministerio, aunque podrían ser hechas por gente interesada en bajarse a Saavedra -como algunos empresarios del sector educación ligados al fujimorismo-, igualmente deben ser investigadas.



- MOTOTAXI SIN CONTROL: A la gente le ha caído muy mal el ‘Mototaxi’ del fujimorismo que atropella, que se mete en contra y que, encima, se jacta de ello en Internet. El anunciado pedido de censura contra Saavedra, realizado por la bancada que dirige Keiko Fujimori, desde el principio se veía como una decisión tomada a priori, antes de que el referido ministro vaya al Congreso a dar explicaciones. No importaba lo que dijera, la consigna era dar el paso inicial para borrarlo. Algunos aseguran que se trata de una pataleta de una mala perdedora en las elecciones presidenciales.



- HABLAN DE VACANCIA: El Perú necesita gobernabilidad y no las peleítas de los políticos en las últimas semanas. Recién se van a cumplir cinco meses de mandato ¡y ya se escuchan voces hablando de vacancia presidencial! Una locura. ¿Qué persiguen?, ¿patear el tablero? Una oposición responsable debe cumplir su tarea de fiscalizar, de denunciar lo que está mal, pero también de ayudar a la gobernabilidad. El pueblo exige que sus políticos actúen con seriedad y honradez. Cae muy mal que mientras se trompean por sus intereses, por sus odios y venganzas, los alimentos suban de precio, la atención en los hospitales siga pésima y los delincuentes maten a nuestros hijos cuando regresan de estudiar. ¡Hasta cuándo!

- OTRA DE ‘TECHITO’: Un diario local informó ayer sobre una denuncia que tiene que ver con el restaurante La Trastienda, del congresista Carlos Bruce. Sí, el mismo local para el que ‘Techito’ pidió reguardo policial, originando un escándalo. Resulta que los vecinos de Barranco señalan que el referido establecimiento está construido dentro de la zona intangible de la playa, reservada para el ‘uso irrestricto’ del público. Es decir, nadie por más poderoso que se sienta, puede levantar allí su casa o negocio. El legislador debe salir a aclarar este tema.

- UNA JOVEN PROMESA: En medio de tantas noticias malas y desalentadoras, es de destacar el logro de la peruana Antonella Masini, quien con solo 18 años ganó un concurso internacional al explicar de forma sencilla y amena un concepto de la complicada física cuántica. La exalumna del colegio Cambridge de Lima obtuvo una beca de 250 mil dólares para estudiar en el extranjero y comió en la casa del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, junto con los otros científicos ganadores. Ahora se prepara para postular al Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Yale o la Universidad de Stanford, tres de los mejores centros de estudios del mundo. Un orgullo para el Perú. Apago el televisor.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.