Jorge Nieto Montesinos encabeza los nuevos 'piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho recibe el datazo que en un restaurante miraflorino había varios ‘pesos pesados’ de la política en un privado. Allí veo que afanosos mozos llevan varios platillos a sus mesas. Chancho al palo con ensalada china, pidió ‘Techito’ Bruce, quien llegó con un polo naranja que decía ‘Fujimori libertad’. Ollanta Humala, nervioso, solicitó una botella de chuchuhuasi de Aucayacu ‘Capitán Carlos’ y una fuente de tacacho con mostaza Madre Mía. A Alan García le llevaron chicharrón de ballena con feijao y porcao brasileño en lata Odebrecht. Susana Villarán saboreó un pollo a la plancha en mantequilla ‘Regia’ con su copita de ‘Lula Colada’. Sé que estos platillos les hacen agua la boca, por eso solo les digo a mis adictos a los piqueítos, como el doctor Hannibal Lecter: ‘Bon Appétit’..

MINISTRO SIN DEFENSA: Hace muy mal el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, en pasar por alto a su secretaria María Ferruzo, funcionaria que utilizó un vehículo oficial ¡¡para irse a la peluquería!! ¿Por qué Nieto no le pidió la renuncia para detener el escándalo? Prefiere denunciar un supuesto reglaje ‘montesinista’ a él y a sus funcionarios. ¿Lo hará porque vive en su mismo edificio en la playa ‘El Silencio’, como publicó una revista el fin de semana? Recuerden que el anterior ministro de Defensa tuvo que renunciar cuando lo ‘ampayaron’ en besuqueos con su asesora en un parque, en el momento que debía estar en una cumbre.

NI DERECHOS NI HUMANOS: Desconfío de aquellas organizaciones de Derechos Humanos que están acostumbradas a denunciar violaciones en países con regímenes de derecha o en gobiernos ‘amigos’ de Estados Unidos, pero se callan en todos los idiomas, se vuelven unas ‘Shakiras’: sordos, ciegos, mudos, testarudos’, cuando se trata de condenar flagrantes violaciones en países con gobiernos de ‘izquierda’, como la dictadura de Castro o Nicolás Maduro. La última ‘perla’ de estos ‘políticamente correctos’ fue hacerse de la vista gorda, en el año 2011, con respecto al caso del asesinato y desaparición de dos esposos acusados de ser senderistas en la base de ‘Madre Mía’, San Martín, a cargo del ‘Capitán Carlos’ (Ollanta Humala). Como el nacionalismo llevaba entre sus listas al Parlamento a conspicuos dirigentes de izquierda, se olvidaron del caso. El vil cálculo político se impuso y Ollanta los premió con embajadas y otras migajas en el aparato público.

Ministro Jorge Nieto en problemas por su secretaria.

EL POLICÍA MONSTRUO: Leo este caso y recuerdo el notable filme de Abel Ferrara, ‘El teniente corrupto’, del que luego el alemán Herzog sacaría un remake con Nicolas Cage. Este teniente era una ‘joyita’. Cocainómano, fumaba crack, ludópata, su novia era una prostituta, y violaba a las chicas guapas y ricas que sorprendía drogándose, además de robarles la mercancía. Pero el caso del suboficial de la Policía Nacional de Huánuco, Carlos Eduardo Tumes López, es mil veces peor. Está acusado de violar a ‘¡¡muchas menores!! de entre diez y catorce años. No solo las ultrajaba, sino que las obligaba a que le manden fotos desnudas, amenazándolas con que si no lo hacían iba a disparar a sus padres y familiares. También tenía una computadora donde se encontró pornografía infantil. Este miserable cometía sus violaciones en la misma oficina de participación ciudadana de la comisaría. O sea, tenía un ‘coto de caza’, porque allí llegaban las niñas de los colegios para que las apoyen en sus festivales y actividades educativas. Estuvo años sin ser removido de esa dependencia. ¿La policía no tiene filtros para detectar a estas lacras? Aquí, aparte del miserable, hay varios responsables.

WELCOME ‘VENECOS’: Este Búho piensa que en el caso de la migración venezolana al país, no se puede meter a todos en un mismo saco. Al Perú ha llegado en su gran mayoría gente trabajadora, universitarios, profesionales, empresarios que se vieron obligados a salir de su patria porque ni trabajando de sol a sol podían vivir de manera digna, ya que el sátrapa Maduro está mandando al diablo la economía nacional, al punto que no hay medicinas, ni comida. Hasta escasea el papel higiénico, mientras el presidente anda en un club jugando béisbol. Cuando en Perú se vivía una crisis económica, durante el régimen de Juan Velasco, miles de peruanos migraron a Venezuela en tiempos del ‘boom’ del petróleo y ese país nadaba en riqueza por el ‘oro negro’. Ahora todos estamos en la obligación de ayudarlos y recibirlos, porque vienen a trabajar honradamente y hacen sus colazas para pagar impuestos y recabar su permiso de trabajo temporal. Apago el televisor.