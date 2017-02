Keiko Fujimori, Eliane Karp y más en  los ‘Piquetitos’ de 'El Búho'

Este Búho ve la coyuntura política como si fuera una inmensa mesa de bufé con apetitosos ‘piqueítos’: Patitas de cuy de Cabana con mayonesa Maiman. Sanguchitos de jamón de la Casa del Pueblo con salsa Luyo. Chicharrón de pez con ‘Mudo’ en vinagre Camargo Correa. Copitas de ‘Lula Colada’ a lo Susana, Conejito nacionalista con puré de manzana ‘Barata’ y Cachangas Ollanta en miel Odebrecht. Sé que a mis lectores les alocan mis ‘piqueítos’. Solo me queda desearles como el temible doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!



ELIANE BOQUITA DE CARAMELO: Responderle a Eliane Karp puede resultar una pérdida de tiempo, pues esta belga no respeta a nadie, si hasta a su propia madre, de 85 años, la utilizó, según acusación fiscal, como testaferro de las millonarias coimas que cobraron Maiman y sus amigotes israelíes para su esposo, su ‘Cholo sano y sagrado’. Ahora arremete contra la prensa, porque da cuenta que su marido es un prófugo y se corre de la justicia peruana. Es increíble el cinismo de esta señora.



MINISTRA BARATA: Francamente no sé qué espera para renunciar la ministra de la Mujer, Ana María Romero. No solo gerenció la ONG de Toledo, donde se canalizaban ingentes ‘donaciones’ de Odebrecht, sino acaba de reconocer en la Comisión Lava Jato que ella misma solicitó al hombre fuerte de la constructora brasileña una ‘donación’ de más de setenta mil dólares ‘para realizar dos eventos’. Pese a ello, dijo que no tiene copia de la referida carta. ¿Qué espera PPK o el premier Zavala para pedirle su renuncia? Una persona tan cercana a los turbios nexos de Toledo con Odebrecht no puede estar en el Gabinete. Provoca una mala percepción en la ciudadanía.



Alejandro Toledo y sus respuesta sobre Odebrecht.

KEIKO PEDIDA: Para este columnista, nadie tiene corona y a todos deben medirlos con la misma vara: Toledo, Susana Villarán, Castañeda, Alan, Nadine, Ollanta van a desfilar por las fiscalías anticorrupción para aclarar sus vinculaciones con las empresas brasileñas coimeras, que han reconocido que daban ‘donaciones’ a los candidatos. Keiko fue citada y no asistió porque prefirió irse al norte en viaje proselitista. Parece que aún no se resigna de su derrota y está compitiendo con su hermano Kenji por la candidatura del 2021. Ambos deberían primero aclarar ciertos asuntos oscuros. Kenji debe responder a una acusación de lavado de activos de la empresa que tiene con sus dos hermanos. Keiko, por sus vinculaciones con Joaquín Ramírez, el ‘cobrador de combi’ que se convirtió en el ‘mecenas’ de Fuerza Popular.



POLICÍA HÉROE: Hizo bien la policía en emitir un comunicado, reconociendo la valiente acción del suboficial Lorenzo Machaca, que acabó con el sanguchero que desató una masacre en el Centro Empresarial de Independencia. Todavía hay un herido grave, un gerente de la municipalidad que se encuentra en estado de coma. La verdad es que la inseguridad ciudadana es extrema. Locos pistoleros, raqueteros, marcas, peperas, asaltantes, pandilleros, bujieros, se apoderan de las calles y hacen de las suyas. Las calles ya no son seguras para nadie. Solo me pregunto, ¿y si no estaba el policía de franco pasando por ese lugar, a cuánta gente hubiera matado el sanguinario ‘Colorado’? ¿Cuánto tardó la policía en llegar al lugar de los hechos? Apago el televisor.