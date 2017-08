Keiko Fujimori y la 'Caja 2': El 'Búho' opina sobre esta revelación en el caso Odebrecht

Este Búho ve la coyuntura política más movediza y caliente que Brunellita Horna en Punta Cana junto al ‘Brad Pitt’ del Congreso, Richard Acuña. Por eso, agarro mi espada del augurio de Los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’. A continuación, les presento estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores.

NIÑEZ CASTIGADA: Muchas lecciones van a dejar las huelgas de maestros y de médicos del Ministerio de Salud. Las más ilustrativas son: 1) Patria Roja ya no tiene el control monolítico del gremio que algún día liderara Horacio Zeballos Gámez, pues las bases de provincias se lo están ganando peligrosamente. A los sectores ultras, con sus posturas intransigentes y violentistas, no les interesa que los niños pierdan el año escolar. 2) Nos ha permitido ver la clase de salvajes que se dicen ‘dirigentes’ del gremio de los trabajadores del sector Salud. Mientras los médicos se hallaban en huelga y al menos se mantenían abiertos los consultorios de emergencia para no arriesgar la vida de los pacientes, los trabajadores administrativos en Yurimaguas -que estaban en paro- impidieron a golpes que un doctor y un enfermero técnico ingresaran a salvar a un niño de un año y diez meses con neumonía, causándole, como consecuencia, la muerte. Pero las ministras Martens (Educación) y García (Salud) siguen en su laberinto.

Muere niño por huelga en Yurimaguas.

KEIKO TAMBIÉN BAILÓ SAMBA: El prestigioso diario brasileño O Globo publicó una noticia ‘bomba’ para el país. Ojo, con documentos probatorios: Keiko Fujimori habría recibido de Odebrecht dinero para la campaña electoral. Aunque la noticia no es nueva, pues el mismísimo empresario corrupto confesó que su empresa entregaba dinero a los candidatos con mayores posibilidades y dijo ‘de seguro a Keiko también le entregamos’, ni la Fiscalía ni la tan escrupulosa comisión del Congreso se molestó en citar a la lideresa de Fuerza Popular.



O Globo da como primicia el documento de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, donde este afirma que a Keiko Fujimori se le ‘donó de la Caja 2’ de la empresa. La pregunta es: ¿Dónde fueron a parar esos dineros? Pues, según la información que Fuerza Popular brindó a la ONPE, no figura ningún aporte de la empresa brasileña. ¿Keiko hizo la de Nadine, que desvió los fondos? ¿Actuará, ahora sí, la Fiscalía? ¿Los miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso se dignarán por fin a llamarla a declarar? ¿Qué dirá Kenji sobre esta bomba?

Caso Keiko Fujimori es debatido.

¡MUJER CONTRA MUJER!: Frente al cargamontón de las feministas contra la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, solo porque dijo en una entrevista que no tiene ‘un sesgo feminista, pero que siempre ha buscado la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer’, este columnista se pregunta: ¿Acaso ese principio de igualdad no fue el germen de los movimientos de reivindicación de la mujer? También recibí correos de mis lectores. Elijo uno: “Buhíto, los ‘colectivos’ que dicen defender a la mujer le han pegado a la ministra en las redes como a piñata. ¿Y ahora quién la defiende de la furia de sus hermanas de género?”. Este lector tiene razón. De un tiempo a esta parte, hay varios grupitos de las redes sociales que se la pasan agrediendo, insultando y descalificando a quienes no piensan como ellos. A veces creo que en estos arrebatos hay algo más. ¿Será porque quien se atrevió a pensar diferente a ellas era ‘una Choquehuanca que no puede tener criterio propio’? Otro mensaje: “Búho, hace poco un hombre calificó públicamente de ‘porcina ojo jalado’ a una mujer, y las que se han ‘sadiqueado’ con la actual ministra no protestaron ni opinaron en las redes”. ¡Qué tal doble rasero de estas tías! Este pájaro nocturno abre sus ojazos y comparte los conceptos de este correo.

RÁPIDO, FURIOSO... Y GENEROSO: Se le viene la noche a Edgar Alarcón. El Ministerio Público lo incluyó en la investigación por el presunto delito de peculado doloso, por haber favorecido en sus indemnizaciones a 121 funcionarios de la Contraloría, según la denuncia, para incluir dentro de ese grupo a la madre de sus menores hijos, Marcela Mejía Franco. No solo era un compulsivo comprador de autos lujosos, que lo hicieron acreedor de la chapa ‘Dom Toretto’, del filme de velocidad ‘Rápidos y furiosos’, sino que resultó muy ‘mano suelta’ con dinero del Estado. Y pensar que los chuponeos tumbaron al todopoderoso extitular de Economía, Alfredo Thorne. Apago el televisor.