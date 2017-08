Keiko Fujimori y la pesadilla de Odebrecht [VIDEO]

Este Búho imagina la coyuntura política como si fuera un inmenso estudio cinematográfico de Hollywood. Allí, Alan estaría filmando la octava parte de ‘Tiburón’, de Steven Spielberg. La terrorífica historia de un escualo gigante que de cuando en cuando llega de las costas de España a las de Perú a devorar de un solo bocado a quienes le preguntan por los faenones de su anterior gobierno. César Acuña protagoniza la comedia nacional ‘Plata como cancha’, la historia de un tío que se hizo profesional a punta de plagios e ingresó a la política rompiendo las manos de sus electores. Keiko Fujimori estelariza un drama italiano de época: ‘Marcelino, plata y vino’, la historia de un corrupto constructor brasileño que mandó millones para la campaña, junto con una botella de vino para que celebre si llegaba al Gobierno y le otorgue todos los proyectos a su empresa Odebrecht. Ya saben, el que se pica, pierde. Les presento mis ‘Piqueítos’ bien picantitos. Como diría el Chato Barraza, ¡a comerrrrr!:



- BAJA, BAJA, PPK: En la última encuesta de Ipsos del mes de agosto, la aprobación del mandatario cayó cinco puntos y llegó a 29%, la más baja en lo que va del gobierno. Y su desaprobación alcanzó el 64%. Definitivamente, la población recibió con desconfianza el mensaje presidencial y este no tuvo el impacto deseado. Tambien contribuyó su terquedad al hacer la de Ricardo Gareca, pues no realizó cambios cantados en el gabinete. Todo esto se reflejó en las huelgas de médicos y maestros, que significaron un terremoto para dos ministras que debieron ser cambiadas en julio. PPK se equivoca si solo se dedica a mirar a otro lado. Lo de Venezuela es preocupante, pero el Perú tiene una ‘papa caliente’ por la inestabilidad social. Por eso, el mandatario no se puede poner al frente como bombero internacional, cuando tiene varios incendios en casa. Esperemos que la reactivación económica se refleje cuando se inicien los trabajos de la reconstrucción, se destraben más megaproyectos y se puedan operar gigantescos proyectos mineros en provincias. Pero las decisiones políticas se deben hacer con seriedad. La intromisión del presidente al pretender arreglar la huelga de maestros fue patética y solo sirvió para fortalecer al sector radical, que ya tomó la cabeza de la protesta en la figura de Pedro Castillo.



- MARILÚ ‘WALKING DEAD’: La titular de Educación más parece una actriz de la serie sobre zombies. Ella da la impresión de no darse cuenta de que ya está ‘muerta’ política y ejecutivamente. Debió renunciar hace rato, ni bien PPK decidió reunirse con los dirigentes para solucionar la huelga. Le perdieron el respeto, primero los huelguistas y después el propio presidente. Por ella nunca se obtendrá una negociación satisfactoria. Ya no es una interlocutora válida. Los huelguistas ya ganaron con dos puntos básicos que les ofrece el Gobierno. Aumento de 2 mil soles a nombrados y contratados a partir de diciembre y el no a las evaluaciones escritas y exámenes, previa capacitación. Pero hay que aclarar, los dirigentes radicales de Movadef, Conare y Puka Llacta les ganaron con la calle a los viejos y burocratizados líderes de Patria Roja que, paradójicamente, terminaron defendiendo a la ministra y denunciando a los radicales. Si Horacio Zeballos resucitara, se volvería a morir.



- LA PESADILLA DE KEIKO: No, el horrible de Freddy Krueger, con su cara quemada, no se le aparece en sueños a la lideresa de Fuerza Popular. Pero sí un hombre con traje a rayas, Marcelo Odebrecht. La cosa ya es oficial. Una videoconferencia entre los fiscales peruanos y brasileños confirmaron la peor pesadilla de la hija del Chino. En los teléfonos y agendas de Marcelo se menciona y consigna el nombre de Keiko Fujimori y se indica una cifra. Con ello, pasará a ser investigada por la Fiscalía. No sé por qué se arañan los fujimoristas cuando la comparan con Nadine Heredia. Si se comprueba que recibió el dinero, ¿dónde lo lavó? Porque ni un sol de la ‘donación de Odebrecht’ fue declarada ante la ONPE. ¿Recuerdan cuando grabaron en Miami a su secretario general y amigo íntimo Joaquín Ramírez, el ‘mecenas’ del fujimorismo y hoy investigado por lavado de activos, diciendo ‘tengo quince millones de dólares de Keiko para lavarlos en grifos’? Mientras, su hermano Kenji se mata de risa lavando los ‘trapitos sucios con la ‘Paisana Jacinta’. ¡Tampoco, tampoco! Apago el televisor.