¿Kenji Fujimori encarna una ‘visión moderna’ del fujimorismo? El Búho no le cree y nos dice el motivo

Este Búho recibe correos de sus jóvenes lectores. “Búho, sigue comparando a los políticos con producciones hollywoodenses”. El director Tarantino escogió a Keiko para el papel de Uma Thurman en ‘Keiko Bill 3’: La historia de una mujer vengativa después que el viejo Bill (PPK) le arrebató lo que más quería, la banda presidencial. El gabinete del premier Fernando Zavala estelariza la tenebrosa película ‘El barco fantasma’: Una travesía sin rumbo llena de peligros fantasmales como censuras, interpelaciones y comisiones investigadoras. Patricia Donayre encarna a una tierna niña que en el fondo es una mujer mayor y de armas tomar en ‘La huérfana’. Eliane Karp fue escogida por ‘Pancho’ Lombardi para hacer el papel de una extranjera aparentemente incauta, que se llevó millones de nuestro país y se fugó en el thriller de suspenso ‘Alias la Gringa’. Sé que degustarán mis ‘Piqueítos’, pero no olviden que el que se pica, pierde.



- KAUSA AVINAGRADA: El Gobierno vive horas complicadas. Que el fujimorismo desde un inicio haya mostrado su faz más desalmada para guillotinar del saque a dos ministros y pretenda seguir con ese afán depredador, no oculta los escandalosos desaguisados provocados por PPK y su primer ministro Zavala, que solo ponen más leña al fuego. Primero fue el blindaje al impresentable Carlos ‘Negociazo’ ‘Moreno; luego, el caso Chinchero y, por último, el ‘affaire’ del chuponeo del ministro de Economía, Alfredo Thorne. No me vengan con que el funcionario del MEF cometió un acto de ‘inocencia política’. Lo peor para el oficialismo es que en el propio Congreso no solo el fujimorismo, la izquierda, Acción Popular y el Apra se quieren bajar a Thorne, pues parlamentarios oficialistas, por lo bajo y acicalados con ‘agua de violeta’, están pidiendo ese ‘plan B’ que se le escapó a PPK en entrevista con una agencia internacional. Es decir, reemplazar al ministro chuponeado.



- ¡PPK, NO HAGAS LA DE GARECA!: Añejos periodistas deportivos, esos que no están ‘aceitados’ por el establo de ‘Pura Vida’ (por mala leche) que funciona en la Videna, sostienen que si el técnico Ricardo Gareca hubiera hecho los cambios correctos en los momentos indicados, el Perú ahorita podría estar en zona de clasificación al Mundial. Lo mismo dicen los políticos sobre Pedro Pablo. ‘No sabe hacer cambios’ o, lo que es peor, no los quiere hacer, con el pretexto de que ‘se pierde la continuidad de los proyectos’. No hay que ser utilero para saber que esa selección del gabinete, que nos la pintaron ‘de lujo’, es equiparable a una de Jamaica jugando en Sicuani, y hay varios ministerios que necesitan oxígeno. Justicia (cárceles cinco estrellas, celulares), Educación (muy confrontacional con los padres de familia), Salud (escándalo por epidemia del dengue) están cantados. No nombro Interior porque es mismo The Walking Dead.



- CUENTOS CHINOS: Este Búho habrá nacido de noche pero no anoche. No me como los cuentos chinos de que Kenji Fujimori encarna una ‘visión moderna y amplia’ del fujimorismo, mientras que Keiko es la línea ‘dura’ que digita a Becerriles y Aramayos. Kenji solo quiere a su papi libre y coquetea con los ‘progresistas’ ingenuos, y además sueña con ser candidato fujimorista en el 2021. Sus asesores, como ‘Kung-fu Panda’ Raffo, son cazurros. El Chino juega detrás de todos. Keiko tiene la sartén por el mango y mientras estén en juego las elecciones municipales y regionales, todos los congresistas adularán a la China para colocar a su gente. La postura ‘democrática’ del investigado por lavado de activos es querer patear el tablero porque se sabe perdedor.



- LA CÁRCEL DEL DIABLO: El penal San Pedro, en San Juan de Lurigancho, debía albergar en teoría a tres mil presos, sin embargo, en sus instalaciones se hacinan más de nueve mil. La desigualdad en la prisión es la misma que en el país: decenas de internos se consumen con tuberculosis, enfermedades venéreas y sida. Muchos no tienen pabellón y viven en la ‘Pampa’, una tierra de nadie donde una rata frita sabe a bistec y hay reclusos que han muerto por robar la mascota de un ‘taita’ para comérsela. Por otro lado, reportajes muestran celdas equipadas con televisores ULED de 49 pulgadas, lo último de lo último, y funcionan restaurantes donde la ‘chela’ cuesta diez soles y un arroz con pollo, veinte. Un penal corroído por la corrupción. Antes lo vigilaba internamente la Policía Nacional. A partir de ahora, el INPE. Veremos cómo resulta tamaña decisión del Ministerio de Justicia que dirige Marisol Pérez Tello. Apago el televisor.

