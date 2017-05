Laura Bozzo: El 'Búho' dice esto sobre su 'regreso al Perú

Este Búho observa a varios políticos que están en la ‘pomada’ y a otros personajes públicos recorriendo una feria de comidas regionales en el miraflorino ‘Parque Reducto’. Alan se alocó por un platazo de sajino con puré de olluco Quesquén y salsa de cebolla con vinagre Odebrecht. Ollanta y Nadine pidieron pirañas fritas del Huallaga con ensalada de chonta triste de ‘Madre Mía’. Castañeda Lossio chinguirito de pez mudo salado, con una copita del trepador pisco ‘Puente Roto’. Susana Villarán degustó sudado de lisa a ‘La Herradura’, con una jarra de traicionera caipirinha ‘Lula Colada’. Sé que se les hace agua la boca. Por eso, les presento mis ‘Piqueítos’, esos que tanto reclaman. Como gritaba el ‘Chato’ Barraza en su restaurante de Lince: ¡¡A comerrrrrr!!

BOSTEZANDO CON EL PRESIDENTE: De nada valió tanta expectativa. Vi el primer programa televisivo de PPK, ‘Conversando con el Presidente’, que se debió llamar ‘Bostezando con el Presidente’. Muchos espectadores al principio pensaban que era Carlos Álvarez en su imitación al jefe de Estado, el que iba a vacilar a una ministra de Educación, Marilú Martens, que tiene varios ‘anticuchos’ y su desaprobación es de 38%. Cuando se dieron cuenta que era el mandatario, nada telegénico, cambiaron al toque. Los ‘genios’ que mueven la imagen del mandatario se hicieron un autogol. PPK no es Trump, un hombre que va como pez en el agua hasta en realities, o un dictador como Fidel Castro o Hugo Chávez, que hasta tenían vena humorística y hacían reír a las audiencias. Y todavía se anuncia que su próximo invitado será Paolo Guerrero. Parece que no le importa que el dengue avance en el norte, que la delincuencia siga campeando y que las carreteras sean cementerios de miles de personas. En las redes piden que Marco Aurelio Denegri ocupe el sillón presidencial y PPK agarre un programa en el canal del Estado a la una de la madrugada. Acompañado de los Teletubbies. En el país ya nadie sufriría de insomnio.

TIEMBLAN POR MARCELO: No son los del Juventus por el defensa del Real Madrid. Los que tiemblan, por la reunión que sostuvo el fiscal Germán Juárez Atoche con el mandamás de la empresa Odebrecht, Marcelo, en Curitiba, Brasil, donde se encuentra detenido, son Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y, seguramente, muchos funcionarios municipales de Lima, provincias y autoridades regionales. Odebrecht ya dijo, públicamente, que su empresa pagó coimas de 29 millones de dólares entre el 2005 y el 2014, y con más roche en el gobierno de Alan García, al punto que un viceministro y varios funcionarios confesaron haber recibido parte de esas millonarias ‘aceitadas’. Toledo está comprometido con 20 millones y Humala con tres millones. Sobre este último, Odebrecht confirmó que le entregó esa plata, mediante Jorge Barata y Nadine Heredia, para la campaña del líder nacionalista.

LA TÍA LAURITA: Muchos queremos tener enterrado el triste paso de Laura Bozzo por la televisión peruana. Como en Estados Unidos le han prohibido la entrada y en México se cansaron de ella, llegó al Perú a pretender vender el detritus televisivo que puso al servicio de Vladimiro Montesinos, quien la salvó de la cárcel arreglándole un juicio en provincia y hasta le pagó una coacción judicial. Pero lo peor es que anda con su pelucón Cristian haciendo escándalo en algunos programas. Incluso ahora la quiere pegar de ‘comentarista política’. La que le mandaba ‘besitos volados’ y le regalaba dulces al ‘Doc’. Ya soportamos bastantes calamidades este año, para soportar una más como la Bozzo.

EL DESPLOME DEL ‘MUDO’: Los sondeos que antes le producían esa fingida sonrisa congelada y lo hacían hablar, hoy lo sepultan. Luis Castañeda Lossio ya se debe olvidar de su deseo de volver a postular a la Alcaldía de Lima. Su índice de desaprobación se mantiene en ¡¡60 por ciento!! Pese a que ya no es nuevo en política, está desesperado, al punto que ha desaparecido y no quiere hablar. El regidor Hernán Núñez ha iniciado la campaña ‘¡Habla Castañeda!’, que ya tiene 25 mil firmas. Son 108 preguntas acerca de obras no realizadas, caos en el transporte público y el puente ‘desplomado’, entre otras cuestionadas obras de su gestión. Aquí sí cae ese aforismo latino que algunos atribuyen a Hesíodo, notable poeta griego y otros a Alcuino de York, quien fuera consuegro del emperador Carlomagno: “Vox populi, vox dei (La voz del pueblo, es la voz de Dios)”. Apago el televisor.