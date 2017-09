La ley antitránsfuga, Susana Villarán y Kim Jong-un en los piqueítos de ‘El Búho’

Este Búho ve la coyuntura política como si fuera la entrega del Oscar. La estatuilla al mejor actor dramático se lo llevó, de lejos, el dirigente radical Pedro Castillo. Mucho más que Al Pacino o Robert de Niro por su actuación cuando se arrojó a la pista por las bombas lacrimógenas, pero en verdad fue un colega que le ordenó ‘¡tírate!’ y el docente hizo una actuación memorable. Ya lo saben, el que se pica pierde.



LLORAN POR LEY ANTITRÁNSFUGA: Todavía no se publica la resolución del Tribunal Constitucional que anula el reglamento con carácter de ley que impuso la mayoría de Fuerza Popular con la mal llamada ‘Ley antitránsfuga’, pero ya hay parlamentarios que están atacando al Tribunal con uñas y dientes. No, no son los fujimoristas, quienes están más preocupados por la investigación de la Fiscalía a su lideresa Keiko Fujimori. Por eso le han dado la posta al aprista Mauricio Mulder, quien ha salido con la espada desenvainada para descalificar el fallo. ‘Son una collera de caviares’, dijo el aprista. La pelea está por empezar.



EL ‘TENOR’ MAIMAN: El diario Decano reveló una buena noticia: según fuentes de la Fiscalía, el examigo íntimo, uña y mugre y testaferro de Alejandro Toledo, Josef Maiman, ya ‘cantó’ más alto que Juan Diego Flórez en el Metropolitan de Nueva York. Declaró cómo llegó a sus cuentas bancarias, en Suiza, el dinero de las coimas que Odebrecht entregó a Alejandro Toledo por las obras de dos tramos de la Interoceánica. También dio un concierto a una sola voz de cómo de allí las envió a tres de sus off shore en Costa Rica, una de ellas Ecoteva Consulting Group. La Fiscalía está cerrando el círculo. EL Cholo de Cabana debe estar sudando frío.



‘TIA (NO TAN) REGIA: La presencia de Susana Villarán en la Comisión Lava Jato tenía entre los parlamentarios varias interrogantes. ¿Por qué la comuna que dirigía otorgó a la siniestra y ‘coimera’ constructora OAS adendas lesivas a la ciudad al alargarle a diez años permisos de concesión y aumentos del cobro de peaje en la línea Vía Parque Rímac-Línea Amarilla y otros peajes? A cambio de qué OAS le habría financiado su campaña contra la revocatoria donde, incluso, contrató al asesor brasileño Luis ‘Mago’ Favre. La ‘Tía regia’ solo dijo que esa campaña se financió con las colaboraciones ‘de miles de ciudadanos y colectivos que aportaron su dinero y colaboraron en pintas y manualidades’. Los congresistas se quedaron sorprendidos de que no mostrara ni un papel contable de los aportes para esa campaña. Me parece que seguirá siendo ‘caserita’ en la comisión, porque no aclaró nada.



¡¡PAREN AL ‘CHINO LOCO’!! El presidente norcoreano es el enemigo público número uno de la humanidad, más que los líderes del siniestro Estado Islámico. Pero Kim Jong-un es muchísimo más peligroso porque tiene armas nucleares que utiliza como si fueran sus juguetes. Acaba de reventar una bomba H, que es más poderosa que la bomba atómica y hasta ha causado sismos en países vecinos como China. Ya es hora que las Naciones Unidas emita una resolución, o que los países más poderosos, que pueden ser víctimas de la locura de este dictador, como Rusia, USA, Japón y Corea del Sur, hagan todo lo posible por frenarlo. Hitler comenzó su locura invadiendo con su ejército Polonia, nadie lo frenó y miren hasta dónde llegó.



PASITO A PASO: Este Búho es futbolero y tuvo la suerte de ver a Perú clasificar a un Mundial. Estuve chibolo en el Estadio Nacional con mi tío Kike cuando Perú le ganó a Chile y lo eliminó para el Mundial de Argentina 1978 con goles de Sotil y Oblitas. Viví, de niño, ese Mundial de Argentina 78 donde salíamos en caravana por la avenida Arequipa cuando le ganamos a Escocia y a Irán. Hace treinta y cinco años que no vamos a un Mundial. ¡¡Cuántas generaciones no han visto a Perú en ese magno certamen!! Ahora estamos a tres partidos para lograr ese objetivo. Pero primero hay que ganar sí o sí a Ecuador. Hay que vengarnos, porque ellos nos eliminaron en Lima en dos oportunidades. A pagarles con la misma moneda. Todo el Perú espera que así sea. Apago el televisor.

