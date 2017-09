Llegaron los ‘Piquitos’ políticos de El Búho 

Este Búho ve la coyuntura política muy rapidita, como esos besitos que le da Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña en pleno Festival de la Primavera. Por eso les presento mis esperados ‘Piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.



* La tregua de PPK: La última encuesta de GFK, que tenía con los pelos de punta al oficialismo, demostró que la caída libre de esa montaña rusa que se venía en picada por los garrafales errores del gabinete de Fernando Zavala se detuvo y subió tres puntitos en setiembre. Su aprobación está en 22 % y su desaprobación en 75 %, dos puntos menos que en agosto. El cambio de gabinete le está dando, pues, un respiro. La agitación social, que llegó a su punto más complejo con la huelga de maestros, debe amainar para dar paso a proyectos de inversión pública y privada que puedan permitir la reactivación económica que reclaman todos. El pueblo espera que PPK no solo le haya pedido la bendición al Papa Francisco para que Perú clasifique al Mundial de Rusia, sino también que lo ilumine en sus decisiones de gobierno y no siga jugando con su ‘argollita’. Imite al ‘Tigre’ Gareca.



* ‘LA PLATA LLEGA SOLA’: Este columnista ya perdió la cuenta sobre las veces que Alan García ha sido investigado. Tiene más rayas que un tigre de Bengala, pero de todas se salva. Ya sea por prescripción o por presentar acciones de amparo. Durante su último gobierno, Odebrecht le depositó ocho millones de dólares en una cuenta en Andorra a su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, quien hoy está preso. Según la declaración de Jorge Barata, Cuba pidió una coima para que ganaran la licitación de la Línea 2 del Metro. De acuerdo al diario La República, Cuba movió, por intermedio de un primo, más de siete millones de Andorra al banco BSI de propiedad del empresario brasileño André Esteves, quien terminó preso por estar coludido en el caso Lava Jato. Lo que llama la atención de la Fiscalía es que Cuba mantenía ese dinero sin tocar desde el 2014, hasta que dos años después lo transfiere al banco del brasileño. Y tampoco tocó el billetón. ¿Era suyo o solo era testaferro? Siguiendo con lo señalado por el diario, en el año 2012 el banco de Esteves le pagó a Alan García 100 mil dólares por dos conferencias en Chile y Nueva York. Por este y otros hechos, dos fiscales investigan las cuentas de García desde el año 1990 hasta la actualidad. ¿Se sabrá la verdad?



* KEIKO PATEA A KENJI: En entrevista con ‘Cuarto poder’, Kenji Fujimori se burla de los cargos que le imputa ‘la fuerza de choque’ de su hermana Keiko en Fuerza Popular, con Héctor ‘Pura vida’ Becerril. ‘Yo conseguí ochocientas mil firmas para la inscripción, no me pueden botar de una patada. Me voy a atrincherar’. Dicen que sale del Congreso a latear buscando un perro bravo como el finadito ‘Puñete’ para que muerda a Becerril y Salaverry, en caso pretendan desalojarlo del local partidario. ¡Tampoco, tampoco!



* AL MAESTRO CON CARIÑO: El ministro de Educación, Idel Vexler, dijo que como durante muchos años fue maestro de aula, siempre tuvo una relación de camaradería y confianza con sus compañeras profesoras y nunca pensó que decirle ‘hermosa’ a la ministra saliente podría generar tantas críticas francamente patéticas en las redes sociales. ‘Ya le pedí disculpas por si se sintió incómoda’. El tío, viceministro de Educación en los gobiernos de Valentín Paniagua y Alan García, canta la canción de Roberto Carlos, porque es un ‘romanticón a la antigua’. Pero me tinca que los insultos y los maleteos irrespetuosos provenían de esos que se quedaron sin la mamadera de las jugosas ‘asesorías’ de la ministra ‘Zombie’ del gabinete Zavala, que hoy yace en el camposanto de la política.



* UN ‘CACHITO’ CON EL VERDUGO: Aleccionadora la entrevista al ‘Verdugo de La Bombonera’, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, delantero de aquellos, con cuyos golazos eliminamos a los ‘gauchos’ del Mundial de México en 1969. El chalaco goleador del Boys y la ‘U’ confesó que ‘nos dieron 200 dólares por clasificar y diez dólares diarios de viáticos’. Campeón de América en 1975, ‘Cachito’ era el prototipo del jugador que se cuidaba al máximo. Se acostaba temprano y no bebía alcohol. Increíble, el jugador después de retirarse del fútbol, trabajó en la cervecería Backus y nunca lo tentó la ‘chela’. Todo un profesional. Apago el televisor.