Luis Galarreta: El 'Búho' opina sobre su candidatura a presidencia del Congreso

Este Búho piensa que nuestra coyuntura política se asemeja a la meca del cine: Hollywood. Kenji Fujimori fue elegido por la Fox para hacer un ‘remake’ de ‘Mi pobre angelito’, la película que catapultó al terrible Macaulay Culkin en su papel del infante que les dio de alma a dos ladrones que ingresaron a su casa. Marisol Pérez Tello protagoniza una versión del clásico de terror ‘La madrastra’. La ministra encarna a una malvada mujer que le hace la vida a cuadritos a sus hijastras Julia y Katherine, quienes se mataban ‘procurando’ no encender su furia. Saboreen mis ‘Piqueítos’ y no se olviden, el que se pica, pierde.

EL RETO DE PPK: Este columnista ha sido muy crítico con el Gobierno de PPK y creo que con razón. Allí están las encuestas que demuestran su caída de 6 puntos en julio. Apostamos por la gobernabilidad, pero no la habrá si el presidente no endereza el timón, pone segunda, tercera y revierte esta situación. Es hora de hacer cambios, de colocar ‘punteros’ firmes y no ‘mentirosos’, de sacar a los ministros ‘mantequilla’ o los que son un lastre. Ya sabemos que el fenómeno de ‘El Niño Costero’ fue un desastre, pero Belaunde tuvo su fenómeno de ‘El Niño’ y encima a Sendero Luminoso. Las pésimas decisiones políticas también le pasaron la factura. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

EL TAPADITO DE KEIKO: En la puerta del horno se le quemó el pan a Cecilia Chacón, quien parecía la segura candidata del fujimorismo para presidir el Congreso. Sin embargo, un fujimorista de última hora y férreo escudero de Keiko y crítico de Kenji, Luis Galarreta, fue el elegido. Ante el enfrentamiento de Fujimori papá y Kenji contra la dirección del partido, Keiko y sus asesores Vega y Figari optaron por un legislador que no haya tenido tanta cercanía con el ‘Chino’, como era el caso de Chacón, quien, en estos días de enfrentamientos, hizo mutis, prefirió estar por la ‘sombrita’ y no salió a criticar a Kenji como la mayoría. Otros fujimoristas también ganaron alguito, como Daniel Salaverry, incondicional de Keiko y que será el nuevo vocero del fujimorismo.

Luis Galarreta postulará a la presidencia del Congreso

CHOLO CARADURA: No cabe duda que Alejandro Toledo y Eliane Karp son tal para cual. La pareja prófuga, con orden de prisión preventiva en el Perú, publicó un ‘tuit’ solidarizándose con Ollanta Humala y Nadine Heredia. “Les tenemos mucha simpatía y sentimos lo que les pasa a ustedes como si fuera a nosotros”, escribieron. De cualquier manera, el ‘Cholo’ se da la gran vida en Estados Unidos. Jorge Barata reveló que Odebrecht le pagó 20 millones de dólares por la Interoceánica Sur y que Toledo angurriento había pedido ¡35 millones! La plata la cobró Maiman y luego blanqueó el dinero con Ecoteva. De allí salieron las casitas, las oficinas y el pago de su hipoteca en Punta Sal. ¡Y todavía se dice ‘perseguido político’!

CAOS EN SALUD Y EDUCACIÓN: Los médicos del Ministerio de Salud radicalizan sus medidas de lucha y pasan a la huelga de hambre. La ministra del sector, Patricia García, prefirió enfrentarse a los galenos que laboraban en las ‘clínicas’ que funcionaban en forma paralela, lo cual permitía descongestionar a los usuarios de la beneficencia, además de dar a los médicos un ingreso extra que no le cuesta al Estado. Al final, les quita la ‘clínica’ y no satisface sus demandas a pesar de que son los peores pagados, comparados con EsSalud. Los escolares del Cusco ya tienen más de un mes sin clases por la huelga de los profesores, que llevan su protesta a extremos al tomar las vías del tren a Machu Picchu, con lo que perjudican a los turistas que son ajenos a sus problemas. Aquí los únicos fregados son los pobres pacientes y los escolares. Qué feo.

MADURO, EL PAYASO: Veo a los jóvenes venezolanos que han viajado miles de kilómetros para aterrizar en Lima, sin familia, para labrarse un futuro digno, y empiezan a vender sus arepas o su rica tizana. Luego, veo al sátrapa de Nicolás Maduro cantar ‘Despacito’ en su campaña para imponer una Constituyente espúrea, que es otro golpe más a lo que queda de la acribillada democracia venezolana. ¿Qué pecado está pagando un país que por muchos años fue un ejemplo de democracia y refugio para los demócratas que huían de las dictaduras? ¿Qué pecado pagan para que un país, antes rico y próspero, padezca de desnutrición, falta de medicinas, luz o agua? Ni siquiera hay lugar para la protesta, porque quien sale a la calle es violentamente reprimido por militares y grupos chavistas paramilitares. Hay más de cien muertos. ¿Qué esperan las naciones democráticas del hemisferio para parar ese genocidio de un loco y payaso como Maduro y sus generales corruptos? Apago el televisor.