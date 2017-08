Marilú Martens : El 'Búho' opina sobre el caso la beca a la que postuló su hijo

Este Búho imagina la política como si fuera la reciente fiesta gastronómica criolla y regional por Fiestas Patrias. Ollanta estaría en el stand de la selva degustando chicharrón de pirañas, engordadas en el Huallaga con ensalada de chonta de ‘Madre Mía’. Nadine probaría garras de conejita nacionalista con puré de quinua rancia. Alan se acomodaría en los restaurantes de la costa para degustar una fuente de cebiche de tiburón suertudo y su vinito blanco Camargo y Correa cosecha de ‘Un millón’. El premier Zavala ingresaría a las picanterías cusqueñas por unos tallarines con alpaca en salsa blanca ‘Lobby-Nelli’ y con una chicha cusqueña ‘Kuntur Wasi’ bien trepadora. Como diría el malévolo doctor Hannibal Lecter, ¡¡Bon Appétit!!

NADINE CONFÍA EN ¡SAN CÉSAR! Este columnista empezó a respirar un aire enrarecido ante una ola mediática que victimizaba a Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, después que el juez Concepción Carhuancho les dictara 18 meses de prisión preventiva. Sus ahora defensores se olvidan que ellos, según testigos protegidos y el propio Marcelo Odebrecht, son acusados de apropiarse de millones de dólares ilícitos para sus campañas electorales. Incluso ya en el gobierno, la señora Nadine siguió manteniendo injerencia para continuar favoreciendo a sus mecenas brasileños, con el hoy acusado ‘Lula’ da Silva a la cabeza. Al juez César Sahuanay le dicen, en los pasillos del Poder Judicial, ‘San César’. Ojo que ya favoreció a la esposa de Humala cuando le revocó su impedimento de salida al país. Sahuanay hace poco ordenó que no se prorrogue la prisión preventiva para los narcotraficantes que, en el año 2014, fueron capturados con más de siete toneladas de cocaína en Huanchaco, Trujillo. El ministro del Interior ha elevado su voz de protesta. ¿Habrá un ‘milagrito’ para los nacionalistas?

SE LE CHISPOTEÓ: El premier Fernando Zavala no creo que tenga un pelo de tonto. Ahora, asegura que nunca imaginó que el nombramiento de Fiorella Molinelli, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, iba a generar tal escándalo. Hizo la del ‘Chavo’ cuando metía la pata y decía para justificarse: ‘Se me chispoteó’. Pero no siempre se salvaba y recibía un tremendo cocacho de ‘Don Ramón’. ¿Pero quién reprende al premier? Si para el presidente mantener ministras cuestionadas como Marisol Pérez Tello, Marilú Martens y Patricia García es una cosa chistosa y encima afirma que este gabinete es de ‘lujo’. Por algo lo vacilan y dicen que su gobierno más parece el sexto año de Ollanta Humala. ¡Qué feo!

Hijo de Marilú Martens responde a denuncia sobre denuncia de postulación a Beca 18

HIJITO DE MAMÁ: Marilú Martens es una ministra que tiene resistencia con un grupo importante de padres de familia, con los maestros, pero al parecer es muy ‘querida’ por ciertos círculos donde la defienden, la blindan -en algunos casos- más que por amor al chancho, a los ‘chicharrones’. Es que el Ministerio de Educación tiene áreas donde paga muy bien por ‘asesorías’, ‘talleres’ y ‘publicaciones’. En plena huelga de maestros se filtró una denuncia que su hijo Gabriel Aguirre habría postulado a una beca que no le correspondía, porque era para personas con escasos recursos. Ella desmintió la acusación reconociendo que efectivamente su querubín, ya mayorcito, postuló a una beca muchísima más suculenta, la de ‘Presidente de la República’. El asunto es que el ingreso familiar del emprendedor estudiante excedía los límites que imponía el reglamento. En esos momentos, Martens era ‘asesora’ del grupo de asesores del ministro Jaime Saavedra. Como no podía ser de otra manera, la funcionaria encargada de la selección descalificó al hijo de la hoy ministra. Tres años después, esta trabajadora ha sido despedida y acusa a Martens de cobrarse una vieja revancha. Ya el Congreso anunció que investigará este caso. Apago el televisor.