Mario Hart y Korina Rivadeneira: El 'Búho' opina esto del matrimonio de los 'guerreros'

Este Búho se cuela en la cocina de un prestigioso restaurante cinco tenedores que no queda en el Mercado Central, porque ahí están comiendo varios políticos protagonistas de la coyuntura actual: PPK pidió ‘Apanado de china’... perdón, de chita, con chicharrón de camaleón Heresi. ‘Techito’ Bruce se sentó, sorprendentemente, cerca de los comensales de Fuerza Popular y solicitó ¡sushi! Y para asentar la comida, una copa de Oporto ‘Roberto Vieira’. Alan ordenó una fuente de ‘Porco com feijão’ con harta mayonesa Odebrecht’. Toledo no quiso comer y se concentró en sendas copas de pisco acholado ‘Barata’. Kenji saboreó una fuente de ‘Chizitos’ y se llevó los huesitos del festín para su viejo perro ‘Puñete’. Sé que ya se les hizo agua la boca y por eso les presento mis ‘Piqueítos’ que tanto reclaman. ¡¡Buen provecho!!



¡‘TORA, TORA, TORA!: Este columnista lo escribió antes. El proyecto de ley de Roberto Vieira, como él mismo señaló, fue pensado en Alberto Fujimori. Esto no cayó bien a la vista de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Como en las otroras guerras del Japón feudal, Kenji está enfrentado a su hermana por la candidatura para el 2021 y cuenta con la venia de papá Alberto. En ese escenario, Keiko y su mayoría congresal, con parlamentarios ‘nuevos’ que no le deben nada al expresidente y todo a la excandidata, salieron al frente para pedirle a PPK un imposible, algo que nunca podrá cumplir: ¡Solo queremos indulto, indulto! El ‘Chino’ y Kenji habrán llorado de rabia. La ‘hijita de papa’ le puso candado a su prisión. PPK no lo va a indultar y el ‘Chino’ seguirá en la Diroes. Se viene una guerra interna con samuráis, kamikazes y hasta yakuzas en el fujimorismo. ¡Tora, Tora, Tora!



RECONSTRUCCIÓN SIN UÑAS LARGAS: El Pleno del Congreso aprobó la ley para ‘reconstruir el país con cambios’ presentada por el Ejecutivo, con algunas modificaciones que no cambian la esencia de la misma. Saco algunas conclusiones: Fuerza Popular hizo bien en no obstaculizar un proyecto de prioridad uno para el país y Keiko resumió su posición con un ¡manos a la obra, presidente! La otra cara de la medalla: la bancada de Frente Amplio que, ahora sí, unificada, votó contra la razón y la lógica y de espaldas a lo que reclaman las mayorías del país. ¿Ustedes creen que a los miles de damnificados les importa si hay un zar o lo que sea en las tareas de reconstrucción? ¡Por favor! Se ve que el ‘Cura’ Arana vio las inundaciones por TV Smart. Estos pro-China no conocen la célebre frase del líder comunista Deng Xiaoping: ‘No importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones’.



¿ALÓ, NADINE?: La orden del juez Carlos Sánchez Balbuena, para que se levante el secreto de las comunicaciones de la ex primera dama Nadine Heredia, ha deprimido a su esposo Ollanta Humala, que escucha a cada momento el CD de Domenico Modugno y sobre todo su tema ‘Llora el teléfono’. Es que el magistrado busca determinar con qué frecuencia Heredia llamaba al extranjero, principalmente a Brasil. Demasiados ‘Aló, Marcelo’, ‘Aló, Jorgito Barata’ y ‘Aló, Lulita’ podrían complicar su situación.



CHINO LOCO VS. GRINGO LOCO: Veo las posturas belicistas del ‘Chino loco’ de Corea del Norte y del presidente norteamericano Donald Trump, y parafraseo el título de un filme de Pedro Almodóvar, pues solo me queda decir: ¿Qué hemos hecho para merecer esto? El norcoreano es el aborto de una dictadura comunista salvaje y asesina, la ‘dinastía’ fundada por el tristemente célebre Kim Il-sung. Y Trump no corresponde al perfil de un mandatario estadounidense promedio, al punto que comparado con él, Ronald Reagan -el ‘cowboy’- es un estadista tipo Abraham Lincoln. Ya es hora que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas detenga a este par de psicópatas que quieren apretar el ‘botón rojo’ y acabar con la humanidad.



MATRIMONIO Y ALGO MÁS: Este Búho no tiene nada contra la potable venezolana Korina Rivadeneira. Menos le deseamos que regrese a ese infierno al que el miserable de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela. Pero a nadie le gusta las injusticias. Hay venezolanos que trabajan de sol a sol vendiendo arepas en Gamarra, tizana en Villa El Salvador o en tiendas, restaurantes y hasta supermercados. Han hecho sus colazas en Migraciones, pagaron por los documentos de residencia temporal y tienen el derecho de laborar en el país. Acá nadie tiene corona, no importa si trabaja en la televisión. Apago el televisor.