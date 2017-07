Minedu y su 'lapsus' no se salvan del análisis de El 'Búho'

Se acerca un nuevo aniversario patrio y este Búho ve la coyuntura política como un inmenso estudio de Hollywood. La congresista Cecilia Chacón estelariza el drama mexicano ‘La llorona’, la triste historia de una risueña ‘rulitos’ que se quedó sin presidir el Congreso por su pasado coqueto con un ‘Chino’ encarcelado. Lucho Galarreta trabaja en el ‘remake’ de ‘Iron Man’, el poderoso hombre de acero que promete traer del pescuezo al villano ‘Cholo de Cabana’. Atentos a mis ‘Piqueítos’ bien picantitos. Y ya saben, el que se pica, pierde.

¡GRACIAS, KEIKO!: Luis Galarreta le prendió velitas a Keiko y fue elegido presidente del Congreso. Hay que resaltar que de sus labios brotó la palabra ‘dialogante’. Prometió que en su mandato trabajará conjuntamente con el Ejecutivo para promulgar leyes en pro del desarrollo del país. Ojalá que sea verdad y que haya quedado atrás su otro yo, el beligerante, confrontacional y rabioso vocero fujimorista, que le valió la chapa de ‘Garraleta’ y que, entre otras perlitas, le dijo ‘Montesinito’ al premier Fernando Zavala. Quien miraba con ojitos envidiosos y de frustración la elección era Cecilia Chacón, a quien de nada le valieron sus doce años de probada sobonería a los Fujimori.

Eligen a Luis Galarreta como presidente del Congreso.

¡PPK, NO HAGAS LA DE GARECA!: Todo el país espera que el presidente anuncie cambios en el gabinete. La gran mayoría pide, según la encuesta de Ipsos, que varios ministros ‘lentejas’ y confrontacionales den un paso al costado. Los más optimistas esperarían que Fernando Zavala deje el premierato por una pieza con manejo político que no le tenga miedo a las garras del fujimorismo, pero eso sería mucho pedir. Como mínimo, el pueblo se ilusiona con que se cambie el timón en las carteras de Justicia, Educación, Salud e Inclusión Social, donde Cayetana Aljovín solo habla para pedir el indulto a Fujimori.

CUIDADO CON LA ECONOMÍA: La inversión privada registra una caída en catorce trimestres ininterrumpidos y la Cámara de Comercio de Lima anuncia una realidad terrorífica: 11 millones de peruanos podrían volver a una situación de pobreza si no se reactiva la economía. Mientras tanto, crece el clima de inseguridad en el país, pues los huelguistas del sur del Cusco siguen boicoteando el turismo, los de la Oroya bloquearon la Carretera Central y los de Ayacucho intentaron paralizar el aeropuerto de Ayacucho. Cuidado que se incendia la pradera.

‘MINIZTERIO DE EDUCASION’: Sí, parece que con este tipo de errores ortográficos como el del subtítulo escriben algunos ‘cuadros’ que ingresaron a trabajar con la ministra Martens. ¿Qué estaremos pagando? No basta con que el Perú esté en los últimos lugares de la tabla PISA, que mide el rendimiento académico escolar. Tampoco es suficiente que en lugar de incentivar el hábito de la lectura en nuestros niños y jóvenes, se cobre absurda y abusivamente ¡siete soles! solo para ingresar a ‘mirar’ la Feria Internacional del Libro. Ante esto no hace nada el Ministerio de Educación, pero sí es ‘eficiente’ en cometer burradas. En un hecho escandaloso, el portal del Minedu reposteó una información de Perú Educa donde ‘confundían a Simón Bolívar con don José de San Martín’. La burrada fue tendencia en las redes, que fue bombardeada por trolls. Pero esto no es broma. ¿Qué clase de jumentos trabajan en ese lugar? No les basta con confundir a los niños y amargar a los padres de familia, sino también confunden a nuestros propios héroes nacionales. ¡Y todavía en Fiestas Patrias!

Minedu confunde a Don José de San Martín con Simón Bolívar.

POBRES ANGELITOS: Este Búho está consternado. ¿Qué está pasando en el país para que una madre de familia envenene a sus hijitos de cinco, dos y un añito? La filicida confesó que no solo envenenó a sus pequeños con veneno para ratas combinado con leche, sino que como tardaban en morir, cogió un cuchillo de quince centímetros y les produjo cortes. La asesina también intentó suicidarse cortándose las muñecas e ingiriendo el veneno, pero la policía la llevó a un hospital donde lograron salvarle la vida. Este columnista siempre lo repite: en el país no hay un adecuado tratamiento de la salud mental. Los municipios deberían tener consultorios psiquiátricos gratuitos. Esta tragedia enluta las celebraciones de Fiestas Patrias. Que esos angelitos descansen en paz. Apago el televisor.