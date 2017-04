Nadine Heredia y Odebrecht protagonizan los 'piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho sigue sofocándose con el sol de otoño, tomando su rica ‘tizana’ venezolana heladita que ya invade los mercados y las estaciones del Metropolitano, ofrecida por los sufridos hermanos venezolanos que llegaron al Perú huyendo de la dictadura de Maduro, en busca de una vida digna y en libertad. En su mayoría profesionales, universitarios y hasta empresarios que no le rehúyen a ningún trabajo y más bien están agradecidos con el país que les abrió las puertas. Después de beber el delicioso refresco con hartas frutas picaditas, les presento estos ‘Piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores.



¡NADINE TERMINATOR! Así como van las cosas en el Poder Judicial, no sería raro que Nadine Heredia se suba a un avión rumbo al extranjero con boleto de ida y diga, como Arnold Schwarzenegger en la película Terminator, ‘hasta la vista, baby’, para nunca regresar. Nadie entiende cómo justo cuando el testimonio de Marcelo Odebrecht hunde aún más a la pareja presidencial por recibir tres millones de dólares de la constructora, la Sala de Apelaciones anula su impedimento de salida del país sin mandato judicial y le permite viajar cuando quiera. ¿Por qué este ‘premio’? ¿Qué padrino tiene en el Poder Judicial? Con Toledo pasa algo similar. Lo dejaron salir como si nada y ahora le clavan 18 meses de prisión preventiva junto a su esposa Eliane Karp y Josef Maiman, pero en Estados Unidos se hacen los locos. Habré nacido de noche, pero no anoche. Se me hace que alguien de muy, pero muy arriba, los quiere bien, pero bien lejos.



‘DR. KENJISTEIN’: Este Búho no se come cuentos y menos aún si son chinos. Ya leo a varios incautos filosofar sobre ‘el nuevo rostro de la política’: ¡Kenji Fujimori! Sesudos analistas parece que se han comido la historia de que es un defensor de los abusados, colaborador en las desgracias naturales junto a la esposa de PPK y defensor de las minorías. Algunos ahora lo perciben como ‘el que pasó de la adolescencia a la adultez política’. No me lo creo. Pienso que el hermano menor de Keiko es el mismo que ‘filosofaba’ en la cama con su perro ‘Puñete’. El mismo que en la campaña reclamaba por la libertad del ‘Chino’, justificaba las violaciones de derechos humanos, desapariciones y hasta las esterilizaciones forzadas. Kenji es un producto de laboratorio comandado por un ‘Doctor Frankenstein’ del marketing: el fujimorista Carlos Raffo. Él maneja la licuadora de ensalada cerebral que tiene el congresista en su cabeza. Él juega su propio juego con agenda propia, con el ‘Chino’ como su principal asesor.



Odebrecht: Nadine Heredia no teme ir presa tras confesión de empresario.

ESTA MARISOL DESAFINA: Este columnista veía, hace un par de años, un futuro político promisorio a Marisol Pérez Tello. Con el PPC en catalepsia prefirió apostar a un cargo en el Ejecutivo y, desde allí, volverse una de las más entusiastas voceras del presidente. Además, estando en la cartera de Justicia, una ‘papa caliente’, debería preocuparse más por su sector, en verdadera emergencia, y dejar a otros ministros subir sus bonos ‘blindando’ al mandatario. ¡En las cárceles los presos andan con las llaves de sus celdas! Los costosos equipos de bloqueo de celulares no funcionan y sanguinarias empresas de extorsión, sicariato y asalto funcionan desde las celdas de Lurigancho y Castro Castro. Y para colmo, ante la patética posición peruana frente a la indiferencia de Estados Unidos al pedido de que entreguen a Alejandro Toledo y Eliane Karp, ella, muy suelta de huesos, asegura que ‘tendra que venir en cualquier momento’. Seguramente regresará cuando termine el mandato de PPK. Qué tal chiste.



MALDITO DENGUE: En situaciones ‘normales’ la proliferación de zancudos es algo usual en las zonas del Piura urbano y cerca al río. ¿Pero se imaginan la plaga de mosquitos que generó la inundación de toda la ciudad? La epidemia del mortal dengue llegó a la región, ya hay siete fallecidos confirmados y unas cien mil personas sospechosas de estar infectadas con el virus. El hospital Santa Rosa no se da abasto para atender a los enfermos. La ministra dispuso la implementación de un hospital de campaña, pero lo que falta son medicinas y personal especializado. Ahorita, antes de hablar de ‘líderes’ de la reconstrucción, sacar la calculadora y evaluar los costos de la misma, deberían poner como punto número uno de la agenda la epidemia del dengue en el norte y en Ica. Hasta dos valerosos policías están hospitalizados tras contraer el mal mientras realizaban labores de rescate de damnificados en Lambayeque. ¡Increíble! Y en Lima, la secretaria general del Ministerio de Defensa utilizaba un vehículo oficial ¡para irse a la peluquería! Apago el televisor.