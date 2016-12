Netflix y HBO: El 'Búho' repasa sus series favoritas de los últimos años

Este Búho se sorprende de que las series vía cable, como las de HBO, hayan acaparado la mayoría de las nominaciones a los premios Globo de Oro, a entregarse en enero próximo. Claro, siempre perseguido por su archirrival Netflix, que trabaja mediante el sistema de ‘streaming’ y sigue ganando adeptos en el Perú.

Mientras HBO se reafirma con sus emblemáticas, galardonadas y relativamente antiguas como ‘Juego de Tronos’ y ‘Veep’, Netflix pretende dar el golpe con dos series totalmente nuevas, estrenadas casi a finales de este año: ‘Stranger Things’ y ‘The Crown’. Como siempre, la categoría más codiciada es la de ‘mejor serie dramática’. Aquí las nominadas.

STRANGER THINGS (‘Cosas extrañas’): Devoré toda la temporada en dos madrugadas y me quedé con la boca abierta. La historia de ‘Stranger Things’, definitivamente, rinde homenaje al cine de la niñez de la década de los 80. Por algo está ambientada en un pueblecito de Indiana (Estados Unidos) en 1983, con toda la ‘tecnología rudimentaria’ de esa época. Los cuatro niños héroes de ‘Stranger Things’ no tienen celular y se comunican felices con ‘walkie-talkie’. Los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, hacen homenaje a ese entrañable cine fantástico protagonizado por niños, como ‘ET’, de Spielberg; la inolvidable ‘Cuenta conmigo’ (‘Stand by me’), de Rob Reiner; ‘Los Gonnies’ o, la más reciente, ‘Super 8’. de J.J. Abrams. La serie marca el retorno de una increíble Winona Ryder en el papel de una mujer abandonada por su marido y cuyo hijito desaparece. Puede ganar el premio a ‘mejor actriz dramática’.

JUEGO DE TRONOS: Puede tener su revancha. La serie más galardonada de los últimos tiempos ha ganado casi todo, menos el premio a ‘mejor serie dramática’, a la que fue nominada en más de una oportunidad. Puede sacarse el clavo, pues el final de su sexta temporada fue explosivo. Nadie podrá olvidar la memorable ‘batalla de los bastardos’. Gracias al apoyo de sus tropas, de su hermana Sansa y de lord ‘Meñique’, Jon Nieve derrotará al psicópata Ramsay Bolton en una sangrienta batalla. Es la favorita.

THE CROWN: La vida de la reina Isabel I hasta la actualidad. Arranca desde que se casó en 1947 con un noble griego, al que le cambiaron el nombre, le pusieron Felipe y lo hicieron duque, pero que nadie, ni en la corte ni en el gobierno, quería que desposara a la futura monarca. Hasta sir Winston Churchill maletea a quien luego sería el ‘príncipe consorte’. La serie nos retrata brillantemente los escándalos de la realeza, a la casquivana princesa Margarita y las intrigas políticas, donde detrás de hombres honorables y títulos nobiliarios se manejan los más plebeyos y abyectos códigos.

WESTWORLD: Serie de ciencia ficción basada en una novela de Michael Crichton, escritor de Jurassic Park. La serie entró por los palos y ya el solo hecho de ser nominada constituye un gran logro. Por algo su productor ejecutuvo es J.J. Abrams.

THIS IS US: La cadena NBC le prende velitas a esta serie, que la colocó en el pedestal con ‘pesos pesados’ como HBO y Netflix. This Is Us resucitó a una actriz y cantante que tuvo su cuarto de hora: Mandy Moore, quien protagonizó ‘Un paseo para recordar’ (2002) y sonó hasta el hartazgo con el tema ‘Candy’. Ella es Rebeca y con su esposo Jack esperan trillizos, pero pierden un bebé. Esto conlleva a una serie de acontecimientos que los encadenan con otras personas, a las que los une alguna cosa en común. En una sociedad cada vez más aislante y menos solidaria, esta serie ha cosechado buenas críticas y, sobre todo, aceptación del público. Apago el televisor.