Odebrecht, Alejandro Toledo y la inseguridad ciudadana analizados por El Búho

Este Búho alucina la coyuntura política como un inmenso bufé criollo e internacional: Chancho con piña en plato hondo para Alan, olluquito con charqui de Cabana del chef ‘Marcelo’ para Toledo, trucha ‘Villarán’ al carbón con puré de papa Odebrecht, chinguirito chiclayano con vino blanco ‘Camargo y Correa’ para el ‘Mudo’ y PPKausa con uñazas de cangrejo ‘Moreno’. Sé que mis lectores se alocan con mis ‘Saltaditos’ bien picantitos. Solo me queda decirles, como el terrible doctor Hannibal Lecter, ¡¡Bon appétit!!



- PECECITOS Y TIBURONES: Si el fiscal Hamilton Castro, que ve el caso Lava Jato, fuera pescador, le diría que su primera pesca fue rala. Con la valiosa información que proporciona Odebrecht, uno imaginaba que iban a caer en sus redes ‘peces gordos’, ‘tiburones’, pero solo atrapó a un ‘jurelillo’, porque ese Edwin Luyo tiene una pinta de haber laborado en una mesa de partes y no la de un funcionario que junto al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, está acusado de recibir entre siete y ocho millones de dólares de la empresa coimera. Uno no se explica cómo el viceministro prófugo podía decidir la buena pro de las líneas del Metro de Lima por una suma de 400 millones de dólares, cuando era una tarea del viceministro de Transportes. ¿Quién lo comisionó? Ojalá que Luyo no resulte otro Facundo Chinguel y diga toda la verdad.



- LAS ‘RATAS’ DE ALAN: Francamente que un presidente en cuyo gobierno se cometieron gravísimos casos de lobbies con compañías petroleras, que hicieron ‘faenones’ de políticos apristas como Rómulo León y ‘Don Bieto’ Quimper, y luego con Odebrecht, con coimas de millones de dólares recibidas, debería permanecer callado de la sola vergüenza. A Rómulo y ‘Don Bieto’ los llamó ‘ratas’, pero cuando su exministro lo amenazó con hablar, hizo ‘cura de silencio’. Hoy vuelve a llamar ‘ratas’ a gente como Luyo, que trabajó para la campaña del Apra. El 95% de la población, según encuestas, cree que García tiene que ver en las coimas de Odebrecht.



- PROFESOR FANTASMA: Alejando Toledo agarró sus maletas y viajó a Estados Unidos ni bien se reveló la tristemente célebre ‘ruta del dinero’ que habría recibido de su ‘amigo’ Yosef Maiman. Seis millones de dólares vía una financiera inglesa, un banco suizo y otra ‘offshore’ en un paraíso fiscal para llegar a Costa Rica, a Ecoteva. El tan precipitado viaje lo justificó asegurando que se reintegraba a sus labores como profesor en la Universidad de Stanford. Sin embargo, la propia casa de estudios, en comunicado del rector, negó que Toledo tenga carga académica alguna. ‘Pinochazo’.

- MUERTE POR UN CELULAR: La inseguridad ciudadana no tiene cuándo acabar. Una joven estudiante de la Universidad César Vallejo fue asesinada por un miserable que la asaltó para robarle su celular, a pocos metros de su casa. Resistirse al robo le costó la vida. Y pensar que muchas veces a los ladrones de celulares los sueltan. Deben allanar esos locales donde se venden celulares robados y darles prisión efectiva a los reducidores. ¿Y el trabajo de inteligencia que prometió el Gobierno? Apago el televisor.

