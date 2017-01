Odebrecht, Julieta Rodríguez y más temas analizados por nuestro Búho [VIDEOS]

Este Búho analiza la coyuntura política como si esta estuviera en la mesa de un inmenso bufé marino con vista a la Costa Verde: choritos como cancha en salsa Moreno. Uñazas de camarón con aderezo Odebrecht. Cangrejos reventados para PPK. Huevera con verdura china para Keiko. Sudado de ‘pez diablo’ para Mulder y cebiche de erizo para Velásquez Quesquén. Mis fieles lectores reclaman mis ‘Saltaditos’ y solo me queda decirles como el doctor Hannibal Lecter: ‘Bon Appetit’.



- ¡BARATA, ECHA A LOS COIMEROS! El caso Odebrecht explotó como una bomba atómica y más de un cutrero está que tiembla. Mientras el Poder Judicial y la Fiscalía están más concentrados en sacarles los millones negros que obtuvo la empresa brasileña gracias a sus sobornos, se hacen los locos al decir que ‘todavía no hay nombres y si se publican, estarán en alerta, podrían huir’ y otras excusas. Sin embargo, el periodista Gustavo Gorriti señala que hay un hombre clave que sabe los nombres de todos los coimeros: Jorge Barata, el representante de Odebrecht, fue jefe de operaciones de la empresa y él entregó el ‘dinero de los sobornos’. Ya saben, si hacen ‘cantar’ a Barata, los cutreros no la van a sacar ‘barata’.



- AL MERCADO CON THORNE: Muy buena entrevista de mi colega y amigo, Óscar Torres, al ministro de Economía, Alfredo Thorne. Valiente en atreverse a ingresar al Mercado Central en ‘hora punta’, justo cuando se han producido alzas en productos de primera necesidad. ¡Subió el pollo!, le reclamaron algunas madres. El ministro aseguró que es un tema estacionario y que volverá a bajar. Celebra que el proyecto Las Bambas ya esté operando porque eso puede permitir un crecimiento en la economía. Al final dio una buena noticia al prometer que, si crecemos más del cuatro por ciento al final del año, el sueldo mínimo podría subir a novecientos soles.



- PAREN LA CANTALETA: Este Búho está a favor de un Acuerdo Nacional y del entendimiento civilizado entre los sectores políticos comprometidos con la democracia. Por eso no entiendo que cuando las dos fuerzas políticas más importantes, PPK y Fuerza Popular, prometieron trabajar sin zancadillas en favor del desarrollo del país y del fortalecimiento de las instituciones, algunos sigan promoviendo una supuesta vacancia presidencial. ¡¡Por favor!! Lo peor que le puede pasar al país es que se patee el tablero buscando tumbarse a un gobierno que, con evidentes errores, respeta las instituciones, la libertad de expresión y al Congreso, pese a no tener mayoría. Ya pasaron las épocas negras del “¡disolver, disolver”!, “¡vacar, vacar, vacar!”.

- HAY ‘SECOS’ EN EL APRA: En las décadas de los ochenta y noventa proliferaron bandas de secuestradores a quienes la prensa de entonces denominaba ‘secos’. Hoy, según el candidato a la secretaría general del partido de Alfonso Ugarte, Enrique Cornejo, hay un grupo de dirigentes que ¡han ‘secuestrado’ al Apra! Cornejo y un grupo de dirigentes jóvenes estaban seguros de que en el congreso partidario, a realizarse el 19 de febrero en Lima, ellos iban a ganar la dirección del partido. Increíblemente, han postergado la elección sin fecha definida. No dio nombres, pero se supo que estaría refiriéndose a Omar Quesada, Mauricio Mulder y Alan García.



- SE QUEDAN VARIAS ‘JULIETAS’: Me parece justo que las autoridades peruanas hayan expulsado del país a la gaucha Julieta Rodríguez. Para colmo, estaba requisitoriada en Argentina por falsificar documentos. Le llegó la noche y volverá a vender panchos en las esquinas de Tigre. Pero al cargamontón se han sumado peruanos racistas. Basta ver en un supermercado que una cajera demore un poco para que suene un ‘¡oye cho... de m...!’ En cualquier cola, si los policías, guachimanes o serenos ponen orden, ‘¡serrano de m...!’ es la frase hiriente de muchos que hoy se sienten ‘ofendidos’ por los insultos racistas de Julieta. ¡Qué hipócritas! Apago el televisor.



