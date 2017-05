Ollanta Humala y los demás personajes en el caso 'Madre Mía'

Este Búho recibe correos de lectores, jóvenes estudiantes de Periodismo. “Búho, danos un panorama de todo este caso de ‘Madre Mía’. Salen más testigos. ¿Se puede o no reabrir el caso? ¿Solo los audios del supuesto soborno no bastan, como ahora sostienen quienes le quieren dar ‘una manito’ a Ollanta Humala?”. Solo me queda agarrar la espada del augurio de ‘Los Thundercats’ para ver ‘más allá de lo evidente’. Vamos a presentar a los protagonistas de esta terrible tragedia:

OLLANTA HUMALA: El protagonista principal, supuesto verdugo. No necesita presentación. La acusación data de tiempos en que era oficial del Ejército en una zona de emergencia y tenía a su cargo la base ‘Madre Mía’, una ‘zona roja’. Decenas de denuncias de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas vinculaban al ‘Capitán Carlos’, ‘chapa’ de combate de Ollanta Humala. Una en concreto llegó hasta la Fiscalía y el Poder Judicial, pero se archivó, entre otras razones, porque el principal testigo se retractó.

ESPOSOS NATIVIDAD ÁVILA Y BENIGNO SULCA: Ellos no podrán testificar, pues fueron asesinados, según denuncia fiscal, el 17 de junio de 1992. Un testigo del hecho, Jorge Ávila, hermano de Natividad, dijo que una patrulla del destacamento de ‘Madre Mía’ allanó la vivienda donde almorzaban su hermana, su marido y él. A los esposos, por orden del ‘Capitán Carlos’, los torturaron y los asesinaron. Según el testigo, acusaban a su hermana de ser senderista. El cuerpo de Natividad fue lanzado al río Huallaga y nunca apareció, el de Sulca fue encontrado por un familiar en el monte, pero por temor a los militares lo dejaron abandonado y nunca se encontró. Por este crimen, Ollanta Humala afrontó procesos judiciales, pero se archivaron por extraños cambios de versiones.

Ollanta Humala y los rastros del caso Madre Mía.

JORGE ÁVILA: Hermano de Natividad y víctima de torturas por parte del ‘Capitán Carlos’, según su testimonio ante la Fiscalía en 1992. Fue él quien responsabilizó al expresidente por las torturas que sufrió y por los asesinatos de su hermana y cuñado. Su testimonio, cambiado después, permitió que Ollanta Humala se salvara. Pero existen audios que demostrarían que el cambio de versión se debió a que recibió pagos por 4 mil 500 dólares. El suboficial Amílcar Gómez fue el emisario de Ollanta para consumar el pago, como lo demuestran estos audios: AMÍLCAR: Hoy te están haciendo el depósito sí o sí (...), antes del mediodía te están haciendo (...). ÁVILA: Ya, voy a avisar a mi hija Adriana para que esté al tanto del depósito.

AMÍLCAR GÓMEZ: Personaje clave en este terrible caso. Este suboficial fue el brazo derecho de Ollanta Humala cuando era el ‘Capitán Carlos’, en 1992, pese a que habría sido un terrorista de Sendero Luminoso, que luego se arrepintió porque los subversivos mataron a sus familiares en una emboscada. Gómez fue quien habría oficiado de mediador para comprar testigos. Después estaría con Humala en la asonada golpista en Locumba. Cuando Ollanta fue elegido presidente le dio un puesto técnico en Unasur, donde ganaba siete mil dólares mensuales, sabiendo apenas leer y escribir. Actualmente, ya retirado del Ejército, se dedica a animar eventos sociales en Tarapoto, con su orquesta ‘Los Kositos del Amor’, en homenaje a su viejo jefe. Hay un audio revelador: OLLANTA: Averíguame de donde viene eso (...) No vaya a ser que estén tratando de comprar testimonios y comprarles cosas..., con mucho cuidado. AMÍLCAR: Ya, ya. Sale.

LEONARDO SORIA: Sargento EP que habría servido con el ‘Capitán Carlos’. Este personaje rindió un testimonio grabado al exdirigente nacionalista Luis Paredes Terry, donde asegura que Ollanta Humala habría participado en asesinatos, donde él fue testigo presencial. ‘Cuarto Poder’ logró entrevistarlo y aseguró que la fiscal Edith Chamorro tiene una copia de su testimonio, pero que hasta el momento, ‘aún no me ha llamado ninguna autoridad a declarar’. Cuando le preguntan si estaría dispuesto a corroborar su versión, entra en cautela: “Depende del resto de gente. Estoy consultando con mi familia. Y tengo que ver por mi seguridad”. De existir un caso claro, lo hay, pero este Búho se sigue preguntando, ¿cuántos otros casos, cuántos otros ‘Capitanes Carlos’ están gozando impunemente de una pensión militar, mientras sus víctimas no encuentran cristiana sepultura, como la infortunada Natividad Ávila? Apago el televisor.