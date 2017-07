Nadine Heredia: El 'Búho' recuerda las proféticas frases de don Isaac Humala

Cuando este Búho lee el ‘tuit’ enviado por los prófugos Alejandro Toledo y Eliane Karp a los encarcelados esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia, no le queda más que pensar que ‘Dios los cría y ellos se juntan’. El ‘Cholo de Cabana’, quien es acusado de recibir una coima de 20 millones de Odebrecht, según el mismísimo Jorge Barata, ahora les escribe para decirles que ‘les tenemos mucha simpatía y sentimos lo que les pasa a ustedes como si fuera a nosotros’. Bueno, el país y la opinión pública en general no es cómplice de la ‘pareja presidencial nacionalista’, que está acusada de graves delitos como lavado de activos, recibir millones de dólares sucios de la corrupta Odebrecht y maletas con dinero negro del gobierno de Hugo Chávez.



Por eso, el 70% de la población, conforme a una reciente encuesta de GFK, está de acuerdo con que Ollanta Humala y Nadine Heredia afronten 18 meses de prisión preventiva. Pero como todo parece estar preparado, al parecer desde las altas esferas, para que les revoquen el mandato de detención, la prensa independiente tiene el deber de contar la verdad. La indignación popular ve en Nadine Heredia a la principal responsable del descalabro y desgracia de su esposo, pues las evidencias las dejó ella. Además, no solo involucró a su marido, sino también a su familia en esos tremendos ‘faenones’, razón por la que el Ministerio Público los denunciará. El caso de las ‘agendas’ tiene el mismo estilo que el accionar de Al Capone, quien tenía cuadernos en los que sus contadores colocaban escrupulosamente los millones de dólares sucios, producto de sus múltiples delitos en Chicago.

Eliot Ness no lo pudo encarcelar por sus asesinatos, pero sí por ‘evasión de impuestos’, puesto que consignaba sus millonarios ingresos ilegales no declarados al fisco. Los montos que los brasileños han confesado que entregaron a Nadine Heredia son los mismos que figuran en las ‘agendas’. Allí empezó su Waterloo y también salió a relucir su lado más peligroso para la justicia.



LA MENTIRA: La esposa de Ollanta Humala intentó ‘morir negada’. Rechazó cínicamente que esas ‘agendas’ fueran de su propiedad, a pesar de que todas las anotaciones estaban escritas con su puño y letra. En setiembre del 2016, ella declaró: ‘Quiero ratificar que nunca he reconocido esas agendas como mías. Entiendo que el contenido se ha publicado en una página web. Eso no se condice con mi letra. Es decir, esa no es mi letra’. Posteriormente, fue obligada a pasar por una pericia grafotécnica realizada por especialistas y la señora, como indica el informe del perito, ‘falseó su verdadera letra de una manera burda’. La ‘Jefa’, como la llamaban los congresistas sobones de su bancada, empezaba a burlarse de la justicia.

Nadine Heredia

Sin embargo, en noviembre del año pasado, a través de su abogado, Nadine Heredia reconoce que las agendas eran suyas. No estábamos en un programa del ‘Chavo’ como para decir ‘se me chispoteó’, pues ese fue el reconocimiento de que se había burlado del Poder Judicial y la opinión pública. Estábamos ante una acusada que no tenía escrúpulos. Su objetivo era claro: ‘Son mis agendas, pero como me fueron robadas, pido que no sean tomadas en cuenta en el proceso’. Solo un hombre controvertido, con una ‘ensalada en la cabeza’, pero ante todo padre de su esposo, don Isaac Humala, se atrevió, años antes, a advertir de la nociva presencia de la esposa de su hijo en el Gobierno. Aquí algunas de las ilustrativas opiniones sobre su nuera:

‘Nadine está gobernando. Ollanta le sirve de mascarón de proa. Esa es la verdad’.



‘Le he dicho a mi esposa que le suplique a Nadine para que no degrade a esa situación al papá de sus hijos. ¿Qué sentirán los chicos cuando sean grandes y escuchen que le dicen ‘Cosito’ a su papá?



‘Ya desconozco a mi hijo. Es Humala solo por su apellido. Estamos bajo el Gobierno de Heredia. Humala no tiene nada que hacer’.



‘Ollanta debe asumir que es Humala, no Heredia. Debe recuperar su orgullo de militar y dejar a su esposa en la casa. Él debe gobernar’.

‘Nadine no solo está haciéndole daño a mi hijo, sino a todo el país’.



‘Está borrachita de poder’.



‘Ella puede ser metiche, todo lo que quieras, pero el presidente es él, no ella’.



‘Yo se lo dije: si te gusta la política y la plata, vas a terminar en la cárcel’.



Las palabras del patriarca de los Humala fueron premonitorias. Apago el televisor.