Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿tan difícil es caminar derecho? [VIDEO]

Este columnista se reafirma en su posición como una persona que no acostumbra ‘hacer fiesta’ y ‘celebrar’ por la desgracia ajena y la cárcel, como en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que según las evidencias pueden ser encontrados culpables de apropiarse de dinero sucio procedente de la corrupción brasileña, que llegaba supuestamente para ser gastado en las campañas electorales, pero terminaba en las cuentas que abrían Nadine Heredia y su hermano Ilan. En su encierro en Chorrillos, Nadine Heredia reflexionará sobre si ‘era tan difícil caminar derecho’ y ‘no emborracharse de poder’ como le enrostró su suegro Isaac Humala, además de ambición por el dinero. La chica del polito rojo que luchaba por la gran transformación del país terminó transformándose monstruosamente y jaló a su esposo. Usurpó las funciones de Ollanta Humala en el Gobierno, en el manejo de su bancada y del gabinete, a tal punto que los premieres que no aceptaban bajar la cabeza ante la advenediza terminaron ‘guillotinados’, como en el caso de Óscar Valdez y César Villanueva. Nadine quiso jugar con la política, que es como jugar con fuego, y terminó chamuscada, dándole fin al mandato del nacionalismo con una bancada que llegó como mayoría y terminó con una micropandilla de sobones. Si por eso hubiera pena de cárcel, ella merecería cadena perpetua. Si el ser un ‘pisado’ con su esposa fuera un delito penal, Ollanta también merecería treinta años de cárcel. Ollanta Humala está en prisión por omisión porque en realidad se volvió un ‘cosito’ que dedicó los cinco años de su gobierno a viajar inaugurando obras, mientras su mujer hacía estropicios en su gobierno y lobbies en asociación con su hermano Ilan, que también puede terminar en el penal de Ancón junto a su exsocio en pillerías y tráfico de influencias y ‘negociazos’, el grandulón Martín Belaunde Lossio, o ‘Chocherín’. Por eso tampoco lloro como lo hace su portátil que recién aparece. Nadine Heredia sufre en el penal porque se imaginaba, según tenía planeado, estar a estas alturas en Ginebra trabajando con un sueldazo en la FAO, llevándose a sus hijos y dejando a ‘Cosito’ en la ignominia y de seguro en la cárcel, mientras que ella seguía en Europa amparada por el estatus diplomático que le otorgaba el factótum de la FAO, de la misma banda corrupta del partido de ‘Lula’ da Silva. Pero esta controvertida detención que celebran por todo lo alto y por lo bajo personalidades del Ejecutivo, esconde un hecho gravísimo. PPK da mensajes sobre el arresto alabando al Poder Judicial y se queda mudo o parece que se ha olvidado que Alejandro Toledo y su esposa se encuentran prófugos y la hacen linda en Estados Unidos. ¿Será por la Karp, que lo amenazó con que si hablaba de su Cholo sagrado, ella iba a hablar de él y de lo que hizo? La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, abre su boca solo para oponerse al indulto de Fujimori, pero no dice ni pío de lo que hace su ministerio para traer de las orejas al ‘Cholo sinvergüenza’ y a su gringa. Y por último, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, defiende los polémicos fallos de los jueces, como la liberación de Félix Moreno y la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero no se muestra muy agilito por traer a Toledo de Estados Unidos. Hace poco dijo ‘no es necesario que se contraten abogados norteamericanos para traerlo’. Otra cosa, ¿por qué nadie objeta la negativa de los fiscales que investigan los casos de Lava Jato a preguntar a Marcelo Odebrecht sobre los posibles dineros que la empresa brasileña habría entregado a Alan García y a Keiko Fujimori? Apago el televisor.

