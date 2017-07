Ollanta Humala y Nadine Heredia siguen en la mira del 'Búho' y sus 'piqueítos'

Este Búho imagina la coyuntura como si fuera un inmenso estudio de Hollywood: Los fiscales Hamilton Castro y Germán Juárez Atoche estelarizan el ‘remake’ que hizo famoso a los cómicos Bill Murray y Dan Aykroyd: ‘Los Cazafantasmas’. Ellos son contratados para hacer hablar a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sobre Alan y Keiko, pero dicen que se escapan como ‘fantasmas’. La Paramount acaba de contratar a Eliane Karp para una nueva versión, mucho más lisurienta, de un clásico nacional de Augusto Tamayo: ‘Alias La Gringa’. La historia de una fugitiva que amenaza con revelar todas las cochinaditas de un presidente si toca un pelo de su ‘Cholo sagrado’. Un thriller de suspenso para mayores de 18 años con documento probatorio. Ahora, disfruten mis ‘Piqueítos’. Como dice el ‘Chato’ Barraza, ¡a comerrr!

OLLANTA Y NADINE: Lo que son las cosas de la vida. Ollanta Humala pasó los cinco años de su mandato corriendo en buzo a las seis de la mañana, despachando en mangas de camisa o viajando para inaugurar obras en la costa, sierra y selva del Perú. Su esposa Nadine Heredia era la que coordinaba con la bancada, los ministros y hasta con el premier. Los creadores de la serie ‘House of Cards’ se reirían de un jefe de Estado con calzoncillos tan grandes, lo contrario a Frank Underwood. Estando en prisión preventiva, las cosas vuelven a la realidad.



Ollanta Humala está en una cárcel especial junto a otro expresidente, Alberto Fujimori. Mientras que ‘la jefa’, la que sin cargo en el Gobierno era recibida en Brasil por el canciller, el mismo ‘Lula’ da Silva o por miembros del Gabinete Ministerial, está en un penal común, donde se encuentra la terrorista Elena Iparraguirre, pareja del sanguinario Abimael Guzmán. Como cantara Rubén Blades: ‘La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…’.

El momento exacto del traslado de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

VISITAS INESPERADAS: Las primeras visitas de Ollanta Humala y Nadine Heredia, como era de esperarse, fueron de sus madres. Elena Tasso, después de décadas, por fin se atrevió a contradecir al ‘patriarca’ don Isaac, que se mantuvo en sus trece y no fue a ver a su hijo después de decir salvajemente: ‘Yo, en su lugar, si cometo un error político, me meto un tiro’. Con razón esa familia es de lo más extraña; si no, miren a un psicópata como Antauro, que mató policías y siempre fue envidioso de su hermano.



Nadine Heredia no solo recibió a su madre, sino también a su hermano Ilan, lo que resulta sorprendente, pues el muchachón, que no tenía chamba conocida, se convirtió en un potentado al asumir la ‘Secretaría de Economía’ del Partido Nacionalista, y está investigado por tráfico de influencias en lobbies con Martín Belaunde Lossio y Juan Carlos Rivera (‘Chocherín’).

Elena Tasso visitó a su hijo Ollanta Humala en su celda de la Diroes

LA COMIDITA DE KENJI: Sus asesores no quieren que se quede con la imagen de su imitador ‘Tampoco, tampoco’ del ‘Wasap de JB’, y han convertido a Kenji Fujimori en una ¡caricatura! del tipo de los mangas japoneses. Bueno, que el dueño del perrito ‘Puñete’ es chistoso, lo es, pero de allí a convertirlo en un dibujo animado, no me parece. Pero que no se ría mucho, porque en la última encuesta de Ipsos es, junto a Verónika Mendoza, el político con más alto índice de desaprobación ciudadana, con el 56%. Seguro espera que las visitas en la Diroes a Ollanta Humala, a quien llevó comidita y otras cosas, le ayude a subir algunos puntitos. ¿Qué opinará Keiko de las visitas a su archienemigo? ¿Cómo habrán bramado sus enemigos en Fuerza Popular? ¡Tampoco, tampoco, Kenji!

Kenji Fujimori vio a Ollanta Humala en su celda de Diroes.

PPK EN DISNEYLANDIA: Durante el Gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, los humoristas lo graficaban como si viviera en una nube. Sin embargo, parece que nuestro mandatario PPK viviera en Disneylandia. En una última entrevista, declaró que puede haber solo ‘uno que otro cambio’ en el Consejo de Ministros. ¡Pero el 80% de la ciudadanía reclama movidas en el Gabinete Ministerial liderado por Fernando Zavala! Y lo peor es que quiere seguir haciendo la del técnico de la selección Ricardo Gareca, pues se niega a hacer cambios que están cantados: Salud, Educación y Justicia. Se necesitan ministros menos confrontacionales, que apaguen los graves incendios en los dos primeros sectores, y gente operativa que no busque pantallas ni cámaras. Entre tanto, las cárceles se caen a pedazos y no hay ni bloqueadores de celulares. Y la inseguridad ciudadana es el principal problema del país. Apago el televisor.