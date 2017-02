'Pasillitas' de 'El Búho'

Este Búho sale tempranito a caminar por el malecón para respirar la fresca brisa marina. Compro mis periódicos favoritos y regreso a casa a tomar un jugo de papaya heladito, café cargado con pan francés, queso cajamarquino y quedo listo para dar mis ‘Pastillitas’, tan reclamadas por mis lectores.



PPK Y SU ASESOR: Pese a que se hicieron públicos los vergonzosos audios del ‘negociazo’ del entonces asesor presidencial Carlos Moreno, el gobierno, y específicamente el presidente Kuczynski, jamás actuaron de forma drástica con el cuestionado médico. ‘Esta es nuestra mina. Vas a ver la cantidad de plata que vamos a ganar’ o ‘recién vas a ganar plata, papá. Estabas perdido (...) en vez de hacer cinco exámenes de esos, vas a hacer mil 500. Yo soy tu socio’, decía Moreno en esos audios frotándose las manos. El ‘negociazo’ era hacer plata a costa del SIS, que es para los más pobres. El tipo negoció con la salud del pueblo, pero cuando renunció a su cargo de asesor por el escándalo, ¡el gobierno le dio las gracias por los servicios prestados! Ese médico hace lo que quiere porque se siente protegido. ¿Por qué será?



ALAN ES EL MÁS VIVO: Es lo que dice la gente en las calles, luego de ver al líder aprista llegar de España riéndose y levantando los brazos como si estuviera en campaña, para declarar como testigo ante la Fiscalía. Después de dar su testimonio, se fue del Ministerio Público orondo. Pero los peruanos solo piden que la Fiscalía haga un profundo trabajo de investigación y se dé con los ‘peces gordos’ que cobraron las millonarias coimas pagadas por Odebrecht. La gente no es tonta y saca su cuenta: si los mandos medios recibieron unos dos millones de dólares por lo bajo, cómo no iban a estar enterados sus jefes que, seguramente, recibieron mucho más.



UNA VERGÜENZA: Alejandro Toledo no se da cuenta, o no le importa, que está haciendo tremendo papelón a nivel mundial al mantenerse como prófugo de la justicia. Olvida que fue el presidente del Perú y, por dignidad, debería dejarse de payasadas y presentarse ante la justicia de nuestro país para responder por sus actos. Si el ‘sano y sagrado’ es inocente como proclama, que venga y se defienda legalmente. Pero en cambio, está buscando un abogado carísimo en Estados Unidos que lo salve de ser extraditado. ¡Pensar que llegó al poder declarándose el paladín de la lucha anticorrupción y prometiendo encerrar a todas las ratas!



TERRITORIO LIBERADO: Las cárceles en nuestro país prácticamente son territorio liberado por culpa de la corrupción, pues allí mandan los reclusos más peligrosos. Un informe de ‘Reporte Semanal’ desnuda la forma en que presos de la banda ‘Los destructores’ hacen lo que les da la gana en el penal ‘La Capilla’, en Juliaca. Allí, tienen gran cantidad de teléfonos que utilizan para extorsionar. Los miserables, para que les paguen, no dudan en amenazar de muerte a los hijos de sus víctimas. ¿Y los bloqueadores de teléfonos? Mientras tanto, el gobierno no hace nada y la ministra de Justicia brilla por su inoperancia. Ojo que esto hace bajar puntos al gobierno. La inseguridad ciudadana es lo más sensible.



JUSTICIA AL PESO: Para la policía, con la caída de ‘Caracol’, Junior Tarazona, ‘Jota’, se habría convertido en el principal narcotraficante del Callao. Es el mismo, según los detectives, que ordenó el atentado a balazos y con granadas contra Gerald Oropeza cuando transitaba con su Porsche por San Miguel. ‘Jota’ fue capturado por la policía en noviembre del 2015, pero solo cinco meses después fue liberado increíblemente por el juez Javier Alberto Gonzales Tasayco, quien le dio comparecencia restringida. Lo curioso es que ‘Jota’ dejó la prisión el 26 de abril del 2016, pero el día anterior, o sea el 25 de abril, el referido magistrado se fue de ese juzgado, donde solo estuvo encargado un mes. Gracias al fallo de ese tremendo juez, Tarazona hoy es el rey del primer puerto. Increíble. Apago el televisor.