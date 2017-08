Pedro Castillo, Carlos Burgos, Josef Maiman y más en los ‘Picotazos’ de El Búho

Este Búho ve frenética la coyuntura política. Todo sucede de forma acelerada, tan rápida como esos ‘piquitos’ cortos que le daba Karla Tarazona al ‘Príncipe de Gamarra’ y Brunellita a su Richard ‘Chucky’ Acuña. Y ya saben, el que se pica, pierde.



* ¡DESPIERTA, PPK!: Este columnista se pregunta si el mandatario tiene asesores y opina que, si los tiene, debería despedirlos. Cómo diablos pretende que le den permiso para viajar a Nueva York y luego darse un paseíto por el Vaticano, cuando una huelga de profesores ya va dejando más de dos meses sin clases a los alumnos y Lima es un polvorín. Ni el vehículo oficial de Pedro Pablo puede ingresar a Palacio de Gobierno por los bombazos y los tumultos de las protestas. ¡Tanto habla de Nicolás Maduro y el Centro de Lima parece Caracas! Ojo que su aprobación ya bajó a 19 %.



* MAESTRO DEL CAOS: Salió de la nada y hoy ingresa al Congreso como Pedro (Castillo) en su casa. Actualmente, la opinión pública ya no simpatiza con la prolongación de la huelga de maestros que encabeza este dirigente de la facción radical. Si la piedra angular de la protesta era el aumento para nombrados y contratados, y la capacitación antes de la evaluación, pues ya lo consiguieron. Si Castillo pretende ser alcalde o congresista, que postule, pero que no arrastre a millones de niños y adolescentes que van a perder el año y la promoción escolar por cálculos políticos particulares. Los padres de familia ahora no solo ven cómo sus hijos se encuentran en total desventaja con los chicos de colegios privados, sino que al no tener clases, se ven expuestos a los peligros callejeros.



* CÁRCEL PARA BURGOS: El otrora todopoderoso alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien se ufanaba de tener como ‘amigazos’ a Alan García y al alcalde Luis Castañeda Lossio, y decía que ‘al que yo apoyo, gana la presidencia de la República’, fue condenado a 16 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La sentencia fue dictada por unanimidad por el Segundo Juzgado Penal de la Sala Penal Nacional. En el caso de Burgos, la Fiscalía encontró un desbalance patrimonial de más de ocho millones de soles. Con ese dinero ilícito otorgaba préstamos a otras empresas, construyó un colegio y compró 21 inmuebles. Entre los bienes que ya se le incautaron se encuentran el centro educativo Saint John’s y una casa de playa en el balneario ‘Las Totoritas’. Que lo encierren por apoderarse de la plata del pueblo. ¿Y todos los que hicieron negocios con él?





* EL CHOLO EN CAPILLA: Ahora que el empresario Josef Maiman se acogió a la colaboración eficaz, no hay dudas de que ‘cantará’ todo sobre cómo, a través de sus empresas, se ‘lavaron’ los millones de dólares en coimas que recibiera su ‘amigo’ Alejandro Toledo por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. Podría dar muchos detalles del acuerdo por lo bajo para la construcción de la carretera Interoceánica. Pero no solo hablará, sino que entregará pruebas de esos casos y de la fundación de Ecoteva en Costa Rica. Con más de 5 millones de dólares de esa empresa, el ‘Cholo’ compró y terminó de pagar sus casitas y oficina.



* EL PARTIDO SOY YO: Cuando vi en el periódico un aviso a toda página del Partido Nacionalista, que emitía un comunicado, me dije: ‘Por fin, algunos militantes fieles al expresidente que llegó al poder se acordaron de volver a hacer política’. Pero ni bien terminé de leer y vi quiénes lo firmaban, me decepcioné: ¡Las rúbricas eran de Ollanta Humala y Nadine Heredia! Ningún partidario los visita, salvo sus familiares. Mientras tanto, Ollanta y Nadine presentaron el viernes un ‘habeas corpus’ ante un juzgado en Arequipa buscando salir de prisión. El juez tenía que decidir cuanto antes si los dejaba en libertad. La pregunta que muchos se hacían es, luego de haber probado la cárcel, ¿si los sueltan, se fugarán del país como Toledo? Apago el televisor.