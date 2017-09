Pedro Castillo, Marilú Martens, Carlos Basombrío y más en los ‘Piqueítos’ de El Búho

Este Búho imagina la coyuntura política como si fuera un inmenso buffet de comida criolla y tradicional. El flamante delator Josef Maiman degustó un suculento estofado de lengua de vaca de Cabana. Keiko Fujimori devoró una olla del carioca ‘Porco com feijão’ en lata Odebrecht, acompañado de un vino tinto brasileño ‘Don Marcelo’, cosecha 500 mil. Aquí les dejo mis ‘Piqueítos’ bien picantitos y como dice el Chato Barraza: ¡A comerrr!



*CASTILLO DERRUMBADO: Al final, el recalcitrante dirigente huelguista Pedro Castillo se vio obligado por ‘las bases’ a anunciar la ‘suspensión de la huelga’. Lo cierto es que los profesores ya estaban cansados de enfrentamientos absurdos en las ‘tomas’ de la Panamericana Norte o la Carretera Central y hasta en Miraflores, donde solo recibían el rechazo de automovilistas, transportistas de pasajeros y de los propios vecinos. Esto también sirvió para observar el accionar de ciertos profesores, que fueron filmados dándoles ‘tacles’ por la espalda a los policías. Y uno de ellos, un profesor de Matemáticas, está denunciado por seducir a una menor de edad. ¡Qué verguenza!



*MINISTRA ZOMBIE: Este columnista lo dijo el 28 de julio, cuando escuchó el discurso de PPK en el Congreso y vio su terquedad de no cambiar ministros. Si en ese momento cambiaba a Martens y colocaba a otro funcionario en Educación menos confrontacional, la huelga se hubiera apagado en Cusco y no se habría diseminado por todo el país. Aislada del gabinete, se vio sobrepasada y luego abandonada por el presidente, que no pudo resolver el conflicto en Palacio. Desde su torre de San Borja, aislada hasta para el diálogo final, sin la ayuda de congresistas responsables como Del Castillo y Villanueva, y vapuleada por el petardeo saboteador del fujimorismo, mediante el interpelador Becerril, la ministra ya se ha convertido desde hace un tiempo en una ‘zombie’. Ahora que se levantó la huelga es hora que dé un paso al costado.



* TIERRA DE NADIE: La inseguridad ciudadana ya se desbordó por completo y ni los tan publicitados ‘madrugadores’ megaoperativos del ministro del Interior, Carlos Basombrío, pueden ocultar que la ciudadanía está indefensa. Nadie se salva, desde el bodeguero de barrio hasta los empleados de un banco o una joyería en San Isidro, todos son potenciales víctimas. Lo que ocurrió en el Jirón de La Unión es la gota que derramó el vaso, con una trabajadora de limpieza muerta en plena vía. Es inconcebible que los maleantes, a las once de la mañana, vayan en motos en sentido contrario, asesinen, huyan y no les salga ni un policía al frente. ¿Dónde está la inteligencia policial? Que el ministro diga que prohibiendo que dos personas viajen en una moto va a disminuir el crimen, suena como un manotazo de ahogado. Urgen cambios en la cartera del Interior.



* ¿Y CÓMO LO HIZO?: Algunos de los encarcelados por recibir presuntamente millonarios sobornos de Odebrecht, como Nadine Heredia, Ollanta Humala, Jorge Cuba y otros, se preguntan cómo el repuesto gobernador regional del Callao, Félix Moreno, logró salir de la prisión preventiva de 18 meses y le hayan dado comparecencia preventiva, después que Gustavo Gorriti publicó en ‘Caretas’ que las delaciones de Odebrecht obtenidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicadas en inglés, indican que Ricardo Boleira, el sucesor de Jorge Barata en el país, confesó que pagaron una millonaria coima para ganar la licitación de la Costa Verde del Callao y que 2 millones fueron para Moreno, quien, según Gorriti, dijo que ese dinero se lo pagaran a Luis ‘Mago’ Favre, que trabajaba para su campaña electoral. En el concierto salsero del Callao, organizado por la región, solo faltó escuchar el ‘¿Y cómo lo hace?’, del recordado Frankie Ruiz. Apago el televisor.