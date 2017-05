Política peruana, el menú de El Búho para comenzar la semana [VIDEO]

A este Búho le pasaron la voz que algunos políticos fueron invitados a la Fiesta Gastronómica en Lunahuaná, donde hubo de todo para paladares exigentes: Alan se pidió una fuente de lechón al níspero con ‘feijão’ importado ‘Odebrecht’. Ollanta Humala convirtió en mazamorra a un testigo, perdón, devoró una mazamorra de higo. Sé que con estos platillos regionales se les hace agua la boca. Les presento mis ‘Piqueítos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores. ¡A comerrrrrrrrr!



- MINISTRO DE BAJA ESTATURA: Todo parece indicar que el fujimorismo romperá su ‘luna de miel’ con la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío, secundado por el entusiasta apoyo del Apra. Volverán las oscuras golondrinas al Congreso. Alguien tenía que pagar los platos rotos por el papelón, tanto del ministro como del director de la Policía, que parecía que tenía un polo de ‘Free Abimael’ (Liberen a Abimael). Basombrío cruzó la línea, pues al buscar cámaras, metió sus narices en un tema que debió quedar para la farándula de ‘Metiche’ y las autoridades de Migraciones: el caso de la venezolana Korina Rivadeneira. Justo cuando los senderistas marchaban por Lima, el ministro hablaba de la flamante esposa del corredor. El ‘partidor’ lo interpeló por adelantado y le gritó: ¡No te metas con mi mujer!



- EL INCONDICIONAL: No deja de sorprenderme que un político inteligente, periodista sobrio y que no está metido en ‘chicharrones’, cuando se trata de Alan García, desciende a niveles de fidelidad ciega y hasta se atreve a decir que ‘pongo las manos por él’. Para Mulder no importa nada que Alan haya fungido de ‘promotor’ de la empresa Odebrecht y que hasta le lanzara loas públicas en Palacio de Gobierno al delincuente y corrupto Jorge Barata, hombre fuerte de la constructora en el país, ¡con quien viajó 21 veces a Brasil! Tampoco que elevara a nivel de ‘patriarca’ a la sabandija de Emilio Odebrecht, papá de Marcelo, quien fue cerebro de esa máquina de corromper gobiernos y hoy purga arresto domiciliario. Pese a que nuevas evidencias vincularían a Alan con personajes relacionados con la mafia brasileña, el congresista es fiel a su líder.



- PADRE HAY UNO SOLO: Durante todo el gobierno de Ollanta Humala, su padre y patriarca del nacionalismo, don Isaac, fustigó y se puso en oposición a su gobierno por dos razones fundamentales: por aceptar la hoja de ruta que le plantearon los ‘garantes’, con Mario Vargas Llosa a la cabeza, y el haber cedido las riendas de su gobierno a su esposa Nadine, quien expectoró de raíz al clan Humala, empezando con Antauro, al que dejaron hundirse en una prisión militar. Hoy, cuando a su hijo se le reabre un caso por violación de derechos humanos, don Isaac se pone la camiseta y grita ¡mi hijo no es un asesino! El amor filial le brota, pues no quiere ver a sus dos hijos militares tras las rejas.

- SE ACABÓ LA ‘LUNA DE MIEL’: Una relación entre un hombre de ochenta y una mujer de cuarenta siempre durará poco. Pero la ‘luna de miel’ de PPK y Keiko Fujimori fue demasiado fugaz. Los piropos durante la condecoración a los Héroes de Chavín de Huántar se los llevó el viento. Keiko no perdona que el presidente le haya hecho una jugada maestra. Puso en su cancha, el Congreso, una ley para sacar a su padre con arresto domiciliario. Justo en momentos en los que Carlos Raffo y otros asesores de peso están creando a ese bebé probeta al que quieren convertir en un ‘estadista a pilas’, Kenji, para que postule a la presidencia del 2021, Keiko y la mayoría de sus congresistas ‘nuevos’ sienten que se les mueve el piso y están sin capacidad de maniobra. PPK, con su propuesta, ha reagrupado a los históricos y Lucha Cuculiza, sin rubor, le dice ‘babosa’ a una alfil ‘keikista’, Alejandra Aramayo. ¿Se imaginan al fujimorismo con Fujimori libre? Se disuelven entre ellos. La batalla se dará ahora en el Congreso. Quienes más sufren son ‘Techito’ y Basombrío. Apago el televisor.

