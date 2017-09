PPK, Alejandro Toledo, la liberación de terroristas y más en los comentarios de El Búho [VIDEOS]

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza y Kike Suero brindando a vaso lleno por el triunfo de Perú sobre Ecuador. Por eso les presento mis ‘Piquitos’ que los lectores tanto reclaman.



- PPK EN CAÍDA LIBRE: Los niveles de aprobación de PPK, según las últimas encuestas, están apenas entre 19 y 22 %. ¡Y solo ha transcurrido un poco más de su primer año de gobierno! Estos bajísimos niveles son históricos y el presidente debe hacer algo cuanto antes para salvaguardar la gobernabilidad del país. Se cae de maduro que necesita oxigenar su gabinete y cambiar algunos ministros. Además, Fernando Zavala tendría que ocuparse solo del Ministerio de Economía y dejar el premierato a otra persona, que debería ser un político con bastante muñeca, según dicen los analistas.



- LOS COMPADRES: Mario Vargas Llosa aseguró que nunca hubiera creído que Alejandro Toledo ‘iba a decepcionarnos de esa manera terrible’, pues está acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht. El ‘Cholo’ todavía pasa ‘piola’ en Estados Unidos, donde hace su vida normal, pero Josef Maiman, su gran amigo que se prestó con sus empresas para ayudarlo a recibir el dinero sucio, comenzó a cantar todo y ya no quedarán dudas de su accionar delictivo. Es decir, tarde o temprano terminará tras las rejas. Pero las declaraciones de Maiman, además, enviarán a prisión a los funcionarios -llámese ministros y otros-, que de todas maneras asistieron a Toledo en la comisión de sus delitos. ¡Solo no pudo hacerlo!



- EN LA MIRA: La frase ‘Aumentar Keiko a 500 y hacer una visita’ se cree que fue escrita por el hoy preso Marcelo Odebrecht, entre finales del 2010 e inicios del 2011, y aludiría a un ‘aporte económico’ de la constructora a la campaña fujimorista del 2011. La Fiscalía ya abrió investigación y también tiene bajo la lupa a Alan García por la anotación ‘AG’, que se cree, son sus iniciales. Cómo no va a ser investigado el líder aprista, si dos funcionarios de su segundo gobierno, como Edwin Luyo y Jorge Cuba, están presos por haber recibido una presunta coima de 7 millones de dólares de Odebrecht. Keiko y Alan deben ser sometidos a una profunda investigación que demuestre su inocencia o culpabilidad.



- EL PELIGRO TERRORISTA: Lo advirtió el general en retiro de la Policía Marco Miyashiro, en entrevista con Trome: Sendero sigue siendo una amenaza para el Perú. La captura de Abimael Guzmán en 1992, para esos criminales, solo fue una derrota militar, pero continúan con su guerra asesina. Ellos buscan agudizar cualquier crisis que se presente y destruir la economía para que haya hambre. Por eso, preocupa que confundidos jóvenes universitarios apoyen al Movadef, el considerado movimiento de fachada de Sendero, y que ¡pidan la libertad de Abimael porque está viejito! Increíble. Esa hiena es responsable del asesinato de miles de inocentes en nuestro país. Y cuidado, varios terroristas, como Maritza Garrido Lecca, comenzarán a salir a las calles.

- TERROR POR ‘IRMA’: Hace unas semanas el ciclón Harvey y hoy el monstruoso huracán Irma causan muerte y multimillonarios destrozos en Estados Unidos. Florida fue golpeada ayer por vientos de más de 200 kilómetros por hora, que llevaron el mar a la ciudad, dejándola inundada. Las imágenes que mostraba la televisión eran sobrecogedoras. Parecían las de la película apocalíptica ‘El día después de mañana’. Toda nuestra solidaridad con ese país y ese estado, en el que hay cientos de miles de peruanos, muchos de los cuales soportan con valentía esos desastres naturales. El planeta está padeciendo grandes cambios climáticos. A estar preparados. Apago el televisor.