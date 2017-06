PPK, Belaunde Lossio y más en 'Piqueítos' de 'El Búho' 

Este Búho ve a nuestros políticos en sus andanzas y los imagina sentados ante una enorme mesa repleta de comida. A Ollanta lo veo deleitándose con unos chicharrones de carne Barata con bastante cebo y rocoto tan picante que exclamaba ¡Madre Mía!; a Nadine la ampayé comiendo conejito al horno con crema agria OAS; mientras Alan, con enorme servilleta en el pecho para no mancharse, devoraba un grueso corte de bife de búfalo brasileño preparado con la receta secreta de Odebrecht. A Martín Belaunde Lossio lo filmé saboreando un guiso de lengua con bastante ají, de esos que sacan roncha. Con este bufé, seguro se les hace agua la boca. Buen apetito.



GABINETE MULTIPARTIDARIO: La idea, que no es mala, proviene del congresista oficialista Gilbert Violeta, quien así cree que se podría contener el poder del fujimorismo en el Congreso, donde sigue anunciando interpelaciones a más ministros. Da por sentado que los fujimoristas no participarían, porque así lo han adelantado, y se conforma con los demás partidos. Pero ese gabinete multipartidario, sin los fujimoristas, ¿haría alguna diferencia importante? Mientras tanto, PPK volvió a hablar del indulto a Fujimori al decir que ‘es algo que estamos estudiando’. Para qué toca el tema otra vez, si aún no ha decidido nada, sabiendo que va a exasperar aún más los ánimos de los fujimoristas que se le van a venir encima con más ganas. ¡PPK, no te dispares a los pies!



EL AUDIO DEL ESCÁNDALO: El ministro de Economía, Alfredo Thorne, está en medio de un escándalo por el audio en el que parece condicionar al contralor Edgar Alarcón para que no le haga observaciones a la adenda del contrato del aeropuerto Chinchero. Le hace entender que solo así aprobarían una inyección de 13 millones de dólares para la Contraloría que Alarcón había pedido. ¿Por qué tanto interés de ministros y hasta del presidente para que se haga como sea el tan cuestionado aeropuerto cusqueño? El ministro Thorne está con roche y se habla cada vez más de su salida. Esto afecta a la gobernabilidad del país ¡y todavía no se cumple un año de este régimen!



NO SE CALLA NADA: El grandulón Martín Belaunde Lossio parece experimentar una súbita incontinencia verbal ante la Comisión Lava Jato del Congreso cuando se refiere a Nadine Heredia. Entre las muchas acusaciones que hizo a la exprimera dama, una de las más graves es que ella habría presionado al hoy encarcelado gobernador del Cusco, Jorge Acurio, para favorecer a la empresa brasileña OAS en la construcción del hospital ‘Antonio Lorena’. El exasesor de la pareja presidencial está encarcelado y se niega a ser el único tras las rejas. Reclama que sus antiguos amigos le hagan compañía. Pero lo verdaderamente raro es que, pese a todas las acusaciones contra Nadine, ella sigue disfrutando de su libertad. Es como si alguien, en el más alto nivel, la protegiera.



RELACIONES TÓXICAS: Un suboficial cuarentón de la policía, enloquecido, disparó tres veces a una mujer casada y casi veinte años más joven que él, con la que había ingresado a un hotel de San Isidro. Tras acribillarla, se dio un tiro en el pecho, pero el proyectil le rozó el corazón y no lo mató. Ambos sobrevivieron de milagro, y ella, en su lecho de herida, aseguró que no quería nada con él, quien por ese motivo le disparó. Este caso estuvo a punto de convertirse en un horrendo crimen pasional. Pero los policías que tomaron el caso se preguntaban cómo reaccionará el esposo de la mujer cuando se entere de lo ocurrido. ¡Horrible!



PISTAS MANCHADAS DE SANGRE: Un joven de 19 años perdió la vida en la Costa Verde, tras salir disparado por la ventana del auto en el que viajaba, luego de un choque. El conductor era su amigo, de solo 18 años, a quien sus padres le regalaron el auto nuevecito hacía solo una semana. Había caído una persistente llovizna y el carro patinó. El exceso de velocidad, la imprudencia o impericia del conductor y el consumo de alcohol son las principales causas de los accidentes de tránsito en el Perú. ¿Hasta cuándo? Apago el televisor.