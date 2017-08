PPK cae en popularidad y El 'Búho' le dice todo esto en sus 'piquitos'

Este Búho analiza la coyuntura política y me parece que debo comentarla en cortito, como esos ‘piquitos’ que le daba Karla Tarazona al ‘churrísimo’ ‘Príncipe de Gamarra’, quien se alucinaba todo un conquistador. La calle está enardecida por protestas, por eso les mando estos ‘Piquitos’ para que bajen las revoluciones y los gritos. Y ya saben, el que se pica pierde.

¡ANDA A CANTARLE A PPK!: Cuando un tipo hablaba algo que estaba fuera de lugar se solía decir, antiguamente, ¡anda a cantarle a Gardel!, que era ‘el mejor tanguero del mundo’. O sea, estabas hablando de más. Igual pienso cuando algunos, en estos momentos donde la popularidad del presidente PPK baja peligrosamente con huelgas en los servicios básicos de salud, maestros, caos callejero, y encarecimiento de productos de primera necesidad como el pollo, pescado, limón, salen a decir que ‘estamos mejor de lo que parece’.



¡¡Por favor, basta salir a la calle para darse cuenta que hay un desgobierno!! Los pobres comerciantes del Centro de Lima, chicos, medianos y grandes almacenes están trabajando a pérdida. No hay solución a los conflictos por culpa de un régimen débil, que toma decisiones equivocadas con ministros que son fusibles quemados. Hasta Ollanta lo hacía mejor que PPK en el último tramo de su gobierno. El presidente no debería escuchar esos peligrosos ‘cantos de sirena’, que parecen más bien ‘de franela’.

Fernando Zavala habló sobre PPK y el gabinete.

¡QUÉ TAL FAENÓN APRISTA!: La banca privada de Andorra ya entregó al equipo fiscal, que encabeza Hamilton Castro, los montos y el nombre de otro implicado en la receptación de más de ¡¡ocho millones de dólares!! de Odebrecht para exfuncionarios apristas. El exviceministro Jorge Cuba no recibió dos millones, sino más de seis por favorecer a Odebrecht en la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima. Sostienen que solo dos millones le cayeron a Cuba, y los otros seis estuvieron ‘congelados’. Es decir, el viceministro no los tocó. ¿Para quién eran entonces? ¿Es posible que un viceministro tramposo haya tenido tanto poder para que con su pareja Jessica ‘Provocación’ Tejada y con el militante aprista Edwin ‘Pulgoso’ Luyo pudieran negociar solitos tan millonaria coima? Todo al margen de Enrique Cornejo y el mismísimo ‘tiburón’ Alan García, como presidente.

CUSCO NO ES EL PERÚ: Cusco fue el detonante del inicio de la huelga nacional de maestros. En esa región se inició la paralización, entonces parcial, de los profesores afiliados al Sutep, en contra del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controlado por Patria Roja. Han pasado dos meses y la ministra Marilú Martens ha ‘logrado’ hacer que en Cusco se reinicien las clases. Pero ahora se han sumado bases que no acataban la huelga como colegios emblemáticos de Lima. Martens debería pensar en los niños y jóvenes sin clases y renunciar para que otro ministro retome el diálogo y se acabe la huelga de una vez. ¡Piensen en los alumnos!

MUJER CONTRA MUJER: No me parece equilibrado el bullying que, en las redes sociales, viene recibiendo la actual ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. Y lo paradójico es que los peores insultos y hasta faltas de respeto provienen de personas de su género, las feministas. ‘Es un pecado que la ministra no se considere feminista y diga que es partidaria que todos debemos tener las mismas oportunidades, tanto mujeres como hombres por igual’. ¿Así no nació el feminismo? ¿Es que una mujer trabajadora, que empezó de abajo, como empresaria provinciana, no puede ser ministra? ¿Prefieren el perfil de la anterior ministra Romero, que gerenció la ONG de Toledo y que recibió dinero sucio de Odebrecht? Le hacen bullying a Choquehuanca porque no aplaude el matrimonio gay y no es militante feminista. Qué mal. Apago el televisor.