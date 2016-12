PPK encabeza los 'picotitos' de El 'Búho'

Este Búho ve el panorama político bien movidito. Así que luego de tomar un rico desayuno con relleno chinchano, camote frito, tamalitos y café cargado, les doy mis ‘Picotitos’ bien contundentes, como les gusta a mis lectores.



¿QUIÉN TIENE SECUESTRADO A PPK? El cuestionado Gilbert Violeta afirmó en octubre: ‘El presidente ha sido secuestrado por un grupo de poder’. Hoy más que nunca cabe preguntarse quiénes lo secuestraron. Al mandatario muchos lo ven débil, sin reacción e incapaz de hacer respetar su alta investidura.



CIPRIANI MEDIADOR: Varios políticos contrarios a la Iglesia Católica han salido a criticar al cardenal Juan Luis Cipriani por oficiar de mediador para que PPK y Keiko Fujimori se reúnan y conversen por la gobernabilidad del Perú, algo que es necesario. En todo caso, deberían criticar primero al mandatario, que no ha sabido encarar a la lideresa de la bancada con amplia mayoría en el Congreso e invitarla públicamente a dialogar en Palacio. ¿Por qué el presidente de todos los peruanos, el encargado de guiar esta nave que se llama Perú, debe ir a una casa ajena para que Keiko se digne a reunirse con él? ¿Dónde se perdió el respeto a la figura presidencial?



LES VA A COSTAR: El fujimorismo demostró su poder al bajarse al ministro Jaime Saavedra. Para miles de peruanos, como los jóvenes que salieron a las calles a apoyar a Saavedra, fue la venganza de Fuerza Popular por la derrota de Keiko en la elección presidencial. También es la prueba de que jamás dejaron de ser autoritarios y prepotentes. Esa imagen, con el tiempo, les puede costar caro. ¡Ah! Hizo gracia escuchar al legislador fujimorista Luis Galarreta afirmando que la censura se dio porque no toleran la corrupción. ¡Sí, lo dijo el mismo que, cuando estaba en otro partido, calificó al régimen fujimorista de ‘nefasto’ en materia de corrupción!



MERECE SU MARCHA: El popular ‘Techito’ Bruce no solo pidió, como congresista, que policías cuiden su lujoso restaurante en su inauguración. Ahora denuncian que abrió el local sin licencia de funcionamiento, sin autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y, encima, sin certificado de Defensa Civil. Además, lo acusan de que el recinto ocupa parte de los primeros 50 metros del litoral, un área intangible. ¿Tanto irrespeto a las leyes por parte de un ‘padre de la patria’ acaso no merece que los ‘indignados’ salgan a las calles a hacer siquiera una marchita?



‘LA BESTIA’ MERECE LA MUERTE: El capturado delincuente Jimmy Álvarez Orihuela, ‘La bestia’, tiene el alma tan podrida que, con su banda ‘Los sanguinarios de Ica’, no solo secuestraba a empresarios para exigir cuantiosos rescates, sino que los torturaba y hasta violaba. ¡Todo lo grababa y enviaba a los angustiados familiares! Y aún cuando pagaban, mataban a las víctimas y mandaban esas imágenes a los deudos. ¿Qué clase de monstruos cometen actos tan perversos? Lástima que en el Perú no existe la pena de muerte. Pero los jueces deben darles la más dura condena.



AL MAESTRO CON CARIÑO: El profesor huaracino Juan Cadillo León, de 44 años, fue seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize 2017. Es decir, que el 19 de marzo podría ser elegido como el mejor del planeta y recibir un millón de dólares. Según los organizadores británicos del concurso, entró en el selecto ranking por su enfoque innovador y tecnológico en el aula, pues dejó a un lado las pizarras para usar computadoras y tecnologías de realidad aumentada, con el fin de potenciar las aptitudes de sus alumnos en el colegio nacional ancashino donde enseña. Cuando alguien ama su trabajo y lo da todo, puede hacer la diferencia.



DELINCUENCIA IMPARABLE: En esta época, ante la cercanía de la Navidad y del Año Nuevo, los delincuentes ‘trabajan’ a doble turno. Hay que estar más atentos que nunca ante los falsos taxistas, ‘robacasas’, ‘marcas’, extorsionadores y sicarios. Las calles son más inseguras que nunca. Hasta en tu barrio te pueden matar. La mamita del maquillador Carlos Cacho, la señora Olga Livora, falleció tras ser herida en noviembre por una bala perdida durante un intento de robo a un camión repartidor en Breña. La policía debe aumentar su patrullaje. Apago el televisor.