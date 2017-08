PPK, Héctor Becerril, Marilú Martens y más en los 'piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho alucina la coyuntura política peruana como si fuera un inmenso estudio cinematográfico de Hollywood. De tanto defender a los maestros radicales, Héctor ‘Pura vida’ Becerril fue convocado para el remake del clásico del humor: ‘El profesor chiflado’, del finadito Jerry Lewis. La ministra de Educación, Marilú Martens, estelariza la versión número 10 de Resident Evil, donde hace de ‘Marilú, la terrible reina de los zombies’. Keiko, de tanto creer que ganó las elecciones, obtuvo el papel que hizo famoso a ‘Cantinflas’: ‘Si yo fuera presidente’. Carlos Basombrío se ganó, con honores, estar en la nueva versión de ‘Los cazafantasmas’, donde tendrá como rival al profesor huelguista Pedro Castillo, que hace de un fantasma pendenciero que se disfraza de oveja y es tremendo lobazo. Les dejo mis piqueítos bien picantitos y ya saben, el que se pica pierde. Y como diría el malévolo doctor Hannibal Lecter: ¡Bon Appétit!



- PPK PINOCHO: La última entrevista al presidente, del periodista Andrés Oppenheimer, dejó un sabor amargo en el ambiente político, porque dijo muchas verdades ‘a medias’ y mentiras totales. Por ejemplo, afirmó que no se logró la reactivación económica porque ‘heredamos una economía débil’. Pero para los economistas esta es una verdad a medias. El ‘gobierno de lujo’ está fracasando en reactivar la economía. Y la gente está sintiendo el golpe en las calles.



- PELIGROSA INFILTRACIÓN: El informe del ministro del Interior, Carlos Basombrío, debe hacer parar los pelos de punta a cualquiera. Ahora comprendemos cómo esta huelga no fue casual, sino una bomba de neutrones planeada con anticipación por los sectores prosenderistas. Y se vio videos policiales donde se desnuda cómo conspicuos dirigentes hablaban de la defensa del ‘marxismo, leninismo, maoísmo pensamiento Gonzalo’ y hoy estarían encaramados en los comités de lucha de la huelga y hasta en la dirigencia. A cortar de raíz la infiltración en el magisterio. Eso sí, no podemos generalizar y meter a todos los maestros en el mismo saco.



JUEZ CONCHA: Resulta increíble y una burla para el país que el prófugo Alejandro Toledo se dé la gran vida en Estados Unidos y en el Perú a ninguna autoridad del Ejecutivo parece importarle. Pero lo peor es que el Poder Judicial acaba de rechazar el pedido de ampliación del fiscal que ve el caso Ecoteva, porque falta llegar información clave de Suiza sobre el dinero de su presunto testaferro Josef Maiman. Pero el juez Abel Concha desestimó el pedido y dijo, categóricamente, que los plazos se vencieron. El abogado del ‘Cholo’, Heriberto Benítez, hizo fiesta. ¡Qué tal con... ciencia!



KENJI, EL CHAMÁN: El engreído de Alberto Fujimori está decidido en seguir los pasos de su padre. Siendo presidente, Fujimori se fue a la sierra de Piura a darse un baño en las heladas aguas de las lagunas de ‘Las Huaringas’. Esta vez le tocó el turno a Kenji, quien hasta se dejó escupir con ‘agua de florecimiento’ del chamán. Según dicen, se quiso ‘sacar la saladera’ que le cayó a su apellido después que desde Brasil se anunció que Marcelo Odebrecht tendría anotaciones de entrega de dinero a su hermana Keiko. El querubín anda ‘chino de risa’ disfrutando de las ‘vacaciones forzadas’ que le dieron en su partido.



OPORTUNOS MEDIADORES: La ministra Marilú Martens se comportó como si los dirigentes de los maestros fueran zombies de la película ‘The Walking Dead’, y no dialogó con ellos por considerarlos ‘violentistas’. Sin embargo, se valió de la comisión parlamentaria para que llegaran como mediadores y sean ellos los que posibiliten el ‘intercambio’ de ofertas y reclamos entre las partes. Según Jorge del Castillo, el fujimorismo cumplió un nefasto papel, pues estaba en la comisión, pero no hizo nada para que esta cumpla con su objetivo y lo peor, estarían detrás del dirigente Pedro Castillo, a quien le habrían ofrecido ‘la cabeza de Martens’ en ‘bandeja de plata’. ¿Y a quién le importan nuestros niños que siguen sin estudiar, jugando dota, chateando o, peor aún, en las bacanales de las fiestas ‘semáforo’ con drogas, sexo y alcohol? Apago el televisor.