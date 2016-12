PPK y Keiko Fujimori en los nuevos 'saltaditos' de El 'Búho'

Este Búho imagina la coyuntura política como un inmenso bufé marino: Cangrejo Burger a lo PPK, Rollitos de lisa Keiko, Concha gigante a lo ‘Techito’, Anticuchos y chicharrones de pez ‘Mudo’, Torreja de erizo a lo Quesquén y Pez diablo macerado en vinagre Mulder. Mis lectores sabrán degustar tales exquisiteces de nuestra fauna política local. Como diría el doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!

JUNTOS Y REZANDO: Si esta reunión se hubiera dado cuando lo establecían las leyes de la cortesía, el ‘fair play’ y el respeto a la democracia, no hubiésemos llegado a una crisis que podía afectar la gobernabilidad. Cinco meses demoró Keiko Fujimori en encontrarse con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. El cardenal Juan Luis Cipriani hizo bien en convencerla y ofreció terreno ‘neutral’, pues a la hija del ‘Chino’ no le pasa la piconería por su derrota y no fue a Palacio de Gobierno, que era lo que correspondía. PPK es pragmático. Lo que interesaba era conversar para pedirle una ‘tregua’, pues hay más puntos de coincidencias que de discrepancias. Para parte de la izquierda, esta reunión puso fin a su ‘luna de miel’ con PPK, especialmente después de verlos rezando juntos. Me llama la atención la ferocidad con que se ataca a la Iglesia en las redes sociales. Increíble.

MINISTRA SORPRESA: Marilú Martens no estaba entre los principales voceados para reemplazar al censurado Jaime Saavedra en Educación. Lo que sí se sabía es que el Apra y Fuerza Popular habían vetado a Daniel Mora, precisamente por ser el gestor de la reforma universitaria que ellos pretenden tumbar. Pero no esperábamos que el mandatario y su primer ministro tuvieran tanto miedo a la oposición aprista para nombrar a una funcionaria que, según analistas, tiene a la estrella en su corazoncito, al punto que Alan festejó en Twitter.

ESTÁ QUE QUEMA: El Partido Popular Cristiano se convirtió en un ring de box con la renuncia de su presidente Raúl Castro. Las aguas no se calmaron y tras la elección de Alonso Navarro, al que llaman ‘NN’ dentro de la agrupación, la situación se ha puesto insostenible. La siempre cauta Lourdes Flores cuestionó el proceso por ‘irregularidades’ y amenaza con tomar acciones legales. Los patriarcas ‘Bobby’ Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Ernesto Alayza Grundy y Mario Polar deben estar revolviéndose en sus tumbas de la cólera.

TERRORISMO MALDITO: El video del asesinato del embajador ruso en Turquía, en una exposición fotográfica, es espeluznante. Se ve el preciso momento en el que el terrorista dispara contra el diplomático y este hace una mueca de dolor y se desploma. Después el asesino lanza arengas amenazando con una pistola a los asistentes e hizo recordar a Alepo, la ciudad siria que tras bombardeos indiscriminados de la aviación rusa y del gobierno fue recuperada. El presidente ruso Vladimir Putin llamó ‘provocación’ y juró exterminar al terrorismo en la región. ¡Qué miedo! Apago el televisor.